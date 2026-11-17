Aux alentours de 22h30, ce 16 novembre, plusieurs détonations ont été entendues par des habitants de Vénissieux, mais également des 7e et 8e arrondissements de Lyon et de plusieurs communes voisines.
Rapidement, les interrogations se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont évoqué de possibles coups de feu, tandis que d'autres ont avancé l'hypothèse de pneus éclatant sous l'effet d'un incendie de véhicule.
Plusieurs habitants ont par ailleurs tenté de déterminer le nombre d'explosions entendues, certains faisant état de quatre à six détonations.
Des explosions provoquées par un incendie à Vénissieux
L'explication se trouvait finalement sur le plateau des Minguettes, à Vénissieux, plus précisément sur le parking du stade Delaune.
Deux véhicules, une camionnette et une citadine, ont été ravagés par les flammes. À l'intérieur de la camionnette se trouvaient plusieurs bonbonnes de protoxyde d'azote. Sous l'effet de la chaleur dégagée par l'incendie, ces dernières ont explosé, provoquant les détonations entendues dans une partie de l'agglomération lyonnaise.
Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à ces explosions au cours de leur intervention. Les policiers ont également rencontré des difficultés. Selon les forces de l'ordre, des jets de projectiles les ont visées alors qu'elles intervenaient sur le parking.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie, dont l'origine demeure inconnue à ce stade.
une incivilitéSignaler Répondre
Juste une explosion d'une camionnette et une citadine? Vous avez vu l'état de qui semble être une VW Polo?Signaler Répondre
Mais quelle stupéfaction planétaire ! Qui aurait pu prédire qu'un stock de gaz hilarant entreposé dans une camionnette sur un parking de Vénissieux finirait par imiter la batterie d'artillerie de Verdun à 22h30 un lundi soir ?! On vit vraiment une époque formidable où même les incendies spontanés font un effort sur l'animation sonore pour réveiller les riverains qui auraient oublié de respirer leur dose quotidienne de bonheur municipal !Signaler Répondre
J'espère au moins que les pompiers sont intervenus en vélo-cargo non genré et que Grégory Doucet va inaugurer dès demain une stèle commémorative en carton recyclé sur le parking du stade Delaune pour saluer cette brillante expérience de thermodynamique citoyenne.
Sortez vos ballons de baudruche, inhalez un grand bol d'oxyde d'azote en circuit court et admirez notre magnifique métropole devenir la capitale mondiale du rire explosif !
La vie habituelle à la Mad Max à Vénissieux, qu'est-ce qu'on attend pour demander un bout du mur de Trump pour entourer cette ville ?Signaler Répondre
Surement des fachos de l'exxtreme drouate qui ne supporte pas le vivre ensemble. Pour paraphraser Doucet, "le principal danger à Lyon, c'est l'esstreme drouate".Signaler Répondre
Je suis extrêmement surpris par cette information.Signaler Répondre
Comment les gens ont-ils pu se poser la question d'entendre ce bruit devenu si habituel ?
C etait juste un incendie de véhicules sur le plateau des Minguettes alors ça va !Signaler Répondre
Par contre , je ne savais pas qu il y avait un tournage d'un épisode de la guerre du Feu là bas .
Etonnant non ?
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie, dont l'origine demeure inconnue à ce stade.Signaler Répondre
Sûrement à cause de la canicule