Aux alentours de 22h30, ce 16 novembre, plusieurs détonations ont été entendues par des habitants de Vénissieux, mais également des 7e et 8e arrondissements de Lyon et de plusieurs communes voisines.

Rapidement, les interrogations se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont évoqué de possibles coups de feu, tandis que d'autres ont avancé l'hypothèse de pneus éclatant sous l'effet d'un incendie de véhicule.

Plusieurs habitants ont par ailleurs tenté de déterminer le nombre d'explosions entendues, certains faisant état de quatre à six détonations.

Des explosions provoquées par un incendie à Vénissieux

L'explication se trouvait finalement sur le plateau des Minguettes, à Vénissieux, plus précisément sur le parking du stade Delaune.

Deux véhicules, une camionnette et une citadine, ont été ravagés par les flammes. À l'intérieur de la camionnette se trouvaient plusieurs bonbonnes de protoxyde d'azote. Sous l'effet de la chaleur dégagée par l'incendie, ces dernières ont explosé, provoquant les détonations entendues dans une partie de l'agglomération lyonnaise.

Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à ces explosions au cours de leur intervention. Les policiers ont également rencontré des difficultés. Selon les forces de l'ordre, des jets de projectiles les ont visées alors qu'elles intervenaient sur le parking.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie, dont l'origine demeure inconnue à ce stade.