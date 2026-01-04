Faits Divers

Explosion mortelle à l’usine Elkem près de Lyon : reprise du travail dès lundi

Dix jours après le drame, l’usine Elkem Silicones de Saint-Fons s’apprête à redémarrer.

Les salariés de l’usine Elkem Silicones, située au sud de Lyon, vont pouvoir reprendre le travail à partir de lundi, dix jours après l’explosion survenue le 22 décembre et qui a entraîné la mort de deux employés.  L’information a été confirmée ce vendredi par l’AFP, citant le porte-parole du groupe.

Cette première journée de retour sur site sera consacrée à des réunions d’information internes. Selon Guillaume Artois, porte-parole de l’entreprise, la reprise sera "focalisée sur les employés". La relance effective de la production n’est, elle, programmée que le lendemain.

Sur le plan judiciaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour homicide involontaire par personne morale et blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail. À ce stade, l’origine exacte de l’explosion demeure indéterminée.

Pour rappel, le site industriel avait déjà été confronté, en début d’année 2025, à une fuite de matières dangereuses, entraînant le confinement des salariés sur place.

