La députée Sandrine Runel invitée par la Banque Alimentaire à aider à sa collecte annuelle

Chaque année, tous les bénévoles – en plus des renforts – sont mobilisés par l'association au niveau national pour proposer aux clients des supermarchés d'ajouter à leurs propres courses des produits pour la Banque Alimentaire : huiles, conserves, couches, savon, pâtes... beaucoup de pâtes.
En tout, la Banque Alimentaire Rhône espère récupérer 50 tonnes de marchandises qu'elle redistribuera ensuite à des associations de lutte contre la grande précarité.
Dans ce Super U de la rue Boileau du 6e arrondissement de Lyon, c'est une petite équipe qui s'affaire. La députée de la circonscription, Sandrine Runel, Marie-Jeanne (la trésorière de la Banque Alimentaire), Capucine (de l'association lyonnaise Le Mas qui aide les personnes en grande précarité) et un bon nombre de bénévoles s'activent pour distribuer la liste des produits aux clients qui viennent faire leurs courses, puis pour récupérer les achats des plus généreux. Et ils sont nombreux.
L'exiguïté des locaux nécessite donc une organisation sans faille pour stocker les dons avant leur ramassage par les camions de la Banque Alimentaire. Sandrine Runel distribue les petites listes, prépare avec entrain les cartons de stockage que Marie-Jeanne et Capucine remplissent par catégorie.
N'oubliant pas son métier premier, la députée parsème son travail de discussions expresses avec les habitants qui la reconnaissent, que le sujet soit la situation dans les lycées ou l'union de la gauche. Elle n'oublie pas de glisser à Marie-Jeanne qu'elle a réussi à faire passer la subvention de la Ville de Lyon de 40 000 à 50 000 euros du temps où elle était adjointe aux solidarités, et remercie chaleureusement les donateurs qui extraient les dons de leur caddie pour la Banque Alimentaire.
Au final, l'activité de la Banque Alimentaire permet aux associations comme la Croix-Rouge, Notre-Dame des Sans-Abri ou l'Armée du Salut de bénéficier, pour quelques centimes d'euro par kilo, de ces produits récoltés. La Banque Alimentaire du Rhône, c'est 23 salariés et 140 bénévoles officiels ("mais plutôt 50 mobilisables à coup sûr", estime Marie-Jeanne, la trésorière, experte-comptable à la retraite qui prépare les comptes pour les faire certifier par un commissaire aux comptes). Au total, dans le Rhône, le budget annuel de l'association s'élève à 2 millions d'euros.
C'est aussi un centre de stockage à Décines, des plaidoyers permanents auprès des pouvoirs publics pour éviter que les subventions ne baissent trop, et surtout une gestion au cordeau des "ramasses". C'est ainsi que l'on désigne la tournée des six camions de l'association qui récupèrent les invendus de produits frais (fruits et légumes) des supermarchés partenaires.
Une activité comme la ramasse coûte cher et demande des moyens humains importants. Sans le soutien financier de mécènes comme le Crédit Mutuel, les associations que fournit la Banque Alimentaire n'auraient pas de produits frais à distribuer. Une distribution assortie parfois de conseils : "On a une équipe qui apprend aux personnes qui ne savent pas – pour des raisons d'habitudes culturelles – comment cuisiner les endives, à cuisiner les endives", explique en souriant Marie-Jeanne.
La collecte se poursuit ce samedi 7 novembre.
Cette charmante dame. Surf sur la pauvreté, un jour dans l année, Cette gauche carviar qui depuis des lustres a oublier la classe ouvrière et la quart monde. PitoyableSignaler Répondre
en repérage ; dans 6 mois elle est au chomdu ...Signaler Répondre
Ça donne encore moins envie de donner en voyant sa tronche, tout ça juste pour se faire mousser 🤮Signaler Répondre
donne ton salaire de députée à l’assoce au lieu de parader pour une photo pour ton insta ou LinkedInSignaler Répondre
Quand les représentants de la gauche sectaire se mettent en scène : pitoyable et risible à la fois.Signaler Répondre
J'ai fait hier matin et le soir ont sais pris un max de réflexions mais bon j'y retourne soir pour la fermeture et remplir le camion pas au Franprix u exprès moi préfèreSignaler Répondre
pour le confort des câdres et grands théoriciens du clanSignaler Répondre
Marie Parlotte Garin est très occupée à la création de banderoles .Signaler Répondre
Ca sent les elections c est politique me dégouté rien à faire des pauvresSignaler Répondre
Loue t-elle toujours à des pauvres gens des taudis à prix d’or?Signaler Répondre
Elle fait ça juste pour son image, sa notoriété....mais en vrai c'est du vent. Elle s'en balance.Signaler Répondre
Comme Garin à une époque (,d'ailleurs où est elle ?) elle se met en scène mais ça pue l'insincerité.
Pathétique !!!
encore ,elle convoitait le poste de Faure , 1 er secretaire du PS:elle était souvent à Paris..le chomage et la soupe populaire bientôt la menaceraien t-elles?Signaler Répondre
Sérieux ! t as déjà vu beau papa et fifille s occuper des pauvres..,🤣🤣Signaler Répondre
c'est tout elle... Nullité.Signaler Répondre
qui doivent se lever ,continuer à jeûner afin de mieux encore se sacrifier pour le parti!!Signaler Répondre
Hommage aux bénévoles de la Banque Alimentaire pour leur dévouement et leur engagement.Signaler Répondre
Honte à Mme Runel qui vient se faire de la pub politique en instrumentalisant l’action des bénévoles. Elle vient draguer les bénévoles et les pauvres dans un Franprix du 6e...
De la com' du plus bas étage.
Minable !
Rappel : Mme Runel avait juré que jamais la liste Doucet ne s'allierait avec LFI. On connaît la suite. Cette personne a menti.
il n'a que des damnés de la terre!Signaler Répondre
Avec tout le pognon qu'on donne a l'état, il faut encore donner pour l'aide alimentaire? Mais donner pour qui? pour les 250 000 que macron fait venir?Signaler Répondre
j ai eu l occasion d assister à une réunion à laquelle était invitées plusieurs personnalisés. Sandrine Runel, une nullité absolue, incapable de répondre sans lire ses notes ou cherchant désespérément du regard une aide d un autre participant de gauche Qui l a bien laissée s empetrer toute seule. Désormais elle roule pour Glucksmann ,en première ligne lors de la dernière manif ,incapable de dire quoique ce soit, se contentant de sourires béats et de pouces levés,,,,,,,elle s imagine déjà avoir un poste dans un gouvernement.Signaler Répondre
Je vois un politique dans une association, je cache mon paquet de pâtes ...pas confiance 😱Signaler Répondre
Déjà que nos impôts financent ces associations.
Je donne, quand je peux aux gens que je connais et qui, bizarrement refusent d'aller mendier .....par dignité..
Peut être qu en tant que sénateur G Amar fera celaSignaler Répondre
Alors ?