Sandrine Runel : "J’ai tout donné dans cette campagne"

Un débat auquel elle devait participer ce mercredi après-midi contre un candidat de l’équipe de Jean-Michel Aulas a été annulé. Sandrine Runel a une interprétation bien à elle de l’événement : "Ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas de dinguerie à trois jours du scrutin".

"En face" on reformule, à propos du refus de l’ancien président de l’OL de débattre avec le maire sortant : "Il vaut mieux ça plutôt que les écolos tournent sur 3 images tronquées pendant trois jours après le débat".

Ce qui est sûr c’est que Sandrine Runel ne se serait pas retenue si débat il y avait eu : "J’ai tout donné dans cette campagne", souffle-t-elle en souriant.

Le programme ? Elle a suivi sa rédaction, et a proposé des nuances : "Moi je trouve que ça aurait été bien de renforcer la police municipale à cheval, je trouve que ça permet de faire vite redescendre les conflits, mais ils ont préféré les brigades mobiles".

Dans l’ensemble, elle est satisfaite du résultat. Et pour le défendre elle a mis des gants de boxe pour un entrainement en salle de sport, fait des vidéos où elle escalade des pyramides de cordes pour vanter le bilan pour les enfants, répondu à des dizaines de questions des journalistes, fait des débats surtout contre Pierre Oliver avec qui les relations sont cordiales, et distribué des tracts.

On la retrouve ce mercredi matin rue Viricel, en action pour la liste qu’elle conduit avec Bruno Bernard aux métropolitaines. En face il y a aussi les soutiens d’Aulas : Alexandre Vincendet et Emmanuel Hamelin, avec qui ses relations sont fraiches. "Déjà ils considèrent que je ne suis pas légitime comme députée, si en plus je suis élue aux métropolitaines…", grince-t-elle.

Sarah Peillon est là aussi, candidate Grand Cœur Lyonnais sur Lyon Nord qui est arrivée 10 points devant Sandrine Runel au premier tour du dimanche 15 mars. Les deux femmes politiques ont été amies dans la vie, les choses se sont dégradées après 2008 quand Sandrine Runel, à peine à Lyon depuis trois ans, a été choisie par Gérard Collomb au détriment de Sarah Peillon pour sortir Mireille de Coster de son canton. C’est un passé qui ne passe pas tout à fait.

Mais aujourd’hui ce qui compte c’est les tracts à distribuer et les gens à essayer de convaincre. "Les gens me reconnaissent plus facilement maintenant que je suis députée", note Sandrine Runel. "Je vous regarde sur LCP, je vous aime bien…", reconnaît une dame d’âge mûr aux lunettes aux montures gigantesques, "…mais que voulez-vous, j’aime mieux Aulas : il a créé 1000 emplois à Lyon".

Tous les passants du 6e arrondissement ne sont pas aussi nuancés, même si les "tous pourris" maugréé par cet homme qui ne lève pas les yeux, sont rares. Il y a quand même beaucoup de critiques sur l’alliance entre LFI et Grégory Doucet. Sur ce sujet, Sandrine Runel bénéficie de l’aide inattendue de David Kimelfeld qui a surgi tel un diable de sa boite pour la soutenir et offre mille précisions sur pourquoi cet accord est quantité négligeable. Sandrine Runel acquiesce, elle qui n’aime rien tant que de se passer des LFI. Elle assure qu’on peut voter sereinement pour le maire sortant.

Mais que les passants la remercient pour "tout ce que vous faites" ou qu’ils la rabrouent, Sandrine Runel aime la campagne. Et s’il faut s’interrompre lundi car les résultats des municipales seront tombés dimanche, dès mardi elle reprendra son dessein politique.

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