"Une grande confiance" : Grégory Doucet balaie les soupçons d’irrégularités après le second tour des municipales à Lyon

Réélu avec 50,67 % des suffrages, soit 104 702 voix, Grégory Doucet devance de peu Jean-Michel Aulas, crédité de 49,33 % et 101 940 voix. L’écart est mince : 2 762 voix seulement.
Dimanche soir, le maire écologiste, soutenu par La France insoumise pour ce second tour, s’est félicité d’une victoire qu’il juge sans ambiguïté : “À Lyon la victoire elle est claire.”
Mais du côté de son adversaire, le ton est tout autre. Jean-Michel Aulas, candidat Cœur Lyonnais, affirme avoir relevé : "dans la journée, avant la publication des résultats, une série d’irrégularités".
Sans entrer dans les détails, il évoque : "plusieurs irrégularités […] sur des bulletins, sur des organisations de bureau de vote", précisant que "tout ceci a été consigné".
L’ancien président de l’Olympique lyonnais a ainsi annoncé qu'il avait déposé un recours.
Interrogé sur ces accusations, Grégory Doucet assure ne pas savoir à quoi elles correspondent : "Moi, j'ai une grande confiance envers les agents publics qui ont participé à l’organisation et la mise en place de ce scrutin. J’ai grande confiance dans les assesseurs, dans les présidents des bureaux de vote et donc nous verrons ce qu’il dépose comme élément."
« J’ai une grande confiance dans les agents publics qui ont participé à la mise en œuvre de ces élections » @Gregorydoucet face au recours de @JM_Aulas pic.twitter.com/7TPatq5xQN— Lyon Mag (@lyonmag) March 22, 2026
Pas d’irrégularités mais dans mon bureau de vote j’ai entendu des assesseurs dire à haute voix à une personne qui allait voter : « c’est facile y a un jeune et l’autre qui l’est pas ! »Signaler Répondre
Si c’est pas tendancieux….
Il est tout simplement gentil avec le bas peuple maintenant qu il n a plus qu une toute petite majorité.......Signaler Répondre
Si les fonctionnaires font la grève du zèle, il ne va pas aller bien loin, ni bien vite, d autant que cette élection va libérer la parole des agents.
Wait and see comme vous dîtes .....
Aulas, arrètes tes bétises...t'as juste perdu et 'est pas dommage!Signaler Répondre
Prèt a tout pour ne pas perdre la face plutôt que le respect des règles!
Pas de penalty ici!
Il est l'heure de rentrer à la maison!
Il manque sur la photo:guignol melenchon et bompard gnafron, les violents LFISignaler Répondre
A gauche, la trahison, le mensonge, les menaces, les magouilles sont monnaies courantes. Donc rien d’etonnant que des verifications soient faites..Signaler Répondre
J'ai noté que Doucet a dans ses remerciements beaucoup insisté sur le personnel de mairie et de préfecture qui a tenu les bureaux de vote.Signaler Répondre
Très étrange, il récidive ce matin, d'autant que des anomalies statistiques sont constatées dans certains bureaux.
Wait and see
T'inquiète Grégory, ta Jeune Garde sera là pour faire taire ceux qui alertent sur les soupçons d'irrégularitéSignaler Répondre
T'es bien portégé maintenant !
Hâte de voir ta co-listière aborder son nouveau T shirt à la mairie !
1% d'écart, il n'y a pas de quoi parader :/Signaler Répondre
Doudou nous fait un coeur lyonnais, déjà,...❤️❤️❤️🤣🤣Signaler Répondre
En photo, le khmer entouré des maires du 3° et du 1°. Plus Lugenstrass dont les vélos épaves encombrent la ville. NB le budget du khmer est 4 fois inférieur à celui de la métropole !Signaler Répondre
Ne te réjouis pas doudou c'est pas une grande victoire surtout ton accord avec les fachos islamo gauchistesSignaler Répondre
Une victoire de Doucet ? 6 ans de mandat, et son binôme est sèchement éjecté tandis qu'il remporte la mairie à l'arrachée.Signaler Répondre
Il a démenti les sondages, il n'empêche qu'1 Lyonnais sur 2 a voté contre lui (pas pour Aulas qui n'a pas fait campagne).