"Une grande confiance" : Grégory Doucet balaie les soupçons d’irrégularités après le second tour des municipales à Lyon

Réélu avec 50,67 % des suffrages, soit 104 702 voix, Grégory Doucet devance de peu Jean-Michel Aulas, crédité de 49,33 % et 101 940 voix. L’écart est mince : 2 762 voix seulement.

Dimanche soir, le maire écologiste, soutenu par La France insoumise pour ce second tour, s’est félicité d’une victoire qu’il juge sans ambiguïté : “À Lyon la victoire elle est claire.”

Mais du côté de son adversaire, le ton est tout autre. Jean-Michel Aulas, candidat Cœur Lyonnais, affirme avoir relevé : "dans la journée, avant la publication des résultats, une série d’irrégularités".

Sans entrer dans les détails, il évoque : "plusieurs irrégularités […] sur des bulletins, sur des organisations de bureau de vote", précisant que "tout ceci a été consigné".

L’ancien président de l’Olympique lyonnais a ainsi annoncé qu'il avait déposé un recours.

Interrogé sur ces accusations, Grégory Doucet assure ne pas savoir à quoi elles correspondent : "Moi, j'ai une grande confiance envers les agents publics qui ont participé à l’organisation et la mise en place de ce scrutin. J’ai grande confiance dans les assesseurs, dans les présidents des bureaux de vote et donc nous verrons ce qu’il dépose comme élément."