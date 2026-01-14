Une brigade anti-incivilités à Lyon ? Grégory Doucet promet de s'occuper des tags en 2026

Et pour certains candidats, il est temps de mettre le paquet, notamment en ciblant ce qui n'a pas fonctionné ces six dernières années.

Grégory Doucet muscle ainsi son discours sécuritaire. Le maire sortant et candidat écologiste a annoncé la création d’une brigade anti-incivilités, présentée comme l’un des axes forts de son programme.

Cette brigade viserait à renforcer la présence de terrain de la police municipale et à répondre aux plaintes récurrentes sur les dégradations, les nuisances et les conflits d’usage dans l’espace public.

Selon le camp de l'édile sortant, la propreté, la tranquillité et la sécurité du quotidien constituent aujourd’hui des préoccupations majeures des Lyonnais. "Pouvoir se déplacer en sécurité, vivre dans des quartiers apaisés et profiter d’un espace public propre", résume la majorité sortante, qui met en avant les transformations engagées depuis 2020 : végétalisation, nouveaux aménagements urbains, fontaines, sanitaires et investissements dans les mobilités.

Un patrimoine urbain que la Ville entend désormais mieux protéger face aux dégradations, incivilités et usages jugés problématiques, régulièrement pointés du doigt par les habitants comme facteurs de sentiment d’insécurité.

Et après un mandat de laisser-aller, notamment sur la question des tags et de la propreté des rues, Grégory Doucet veut régler le problème qui crispe tant d'habitants.

Sa brigade anti-incivilités serait composée d’environ 50 nouveaux agents, mêlant policiers municipaux et ASVP. Déployée à pied et à vélo dans l’ensemble des quartiers lyonnais, elle aurait pour mission de lutter contre les infractions du quotidien : dépôts sauvages de déchets, tags, infractions à la circulation ou troubles à la tranquillité publique.

La doctrine affichée repose sur un double levier : prévention et sensibilisation, mais aussi verbalisation lorsque nécessaire. Une approche assumée par le candidat, qui affirme vouloir concilier pédagogie et fermeté dans la gestion de l’espace public.

"Se sentir à l’aise et en sécurité dans son quartier est un droit", insiste Grégory Doucet. La députée Sandrine Runel, membre de la campagne de l’Union de la gauche et des écologistes, a également souligné la volonté d’affirmer "une ville où l’espace public est un bien commun, partagé et protégé".

Reste à savoir si cette brigade anti-incivilités de 50 agents suffira à convaincre un électorat lyonnais particulièrement agacé par le nouveau visage de leur ville.