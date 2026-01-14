Politique

Une brigade anti-incivilités à Lyon ? Grégory Doucet promet de s'occuper des tags en 2026

Le scrutin des municipales approche à grands pas.

Et pour certains candidats, il est temps de mettre le paquet, notamment en ciblant ce qui n'a pas fonctionné ces six dernières années.

Grégory Doucet muscle ainsi son discours sécuritaire. Le maire sortant et candidat écologiste a annoncé la création d’une brigade anti-incivilités, présentée comme l’un des axes forts de son programme.

Cette brigade viserait à renforcer la présence de terrain de la police municipale et à répondre aux plaintes récurrentes sur les dégradations, les nuisances et les conflits d’usage dans l’espace public.

Selon le camp de l'édile sortant, la propreté, la tranquillité et la sécurité du quotidien constituent aujourd’hui des préoccupations majeures des Lyonnais. "Pouvoir se déplacer en sécurité, vivre dans des quartiers apaisés et profiter d’un espace public propre", résume la majorité sortante, qui met en avant les transformations engagées depuis 2020 : végétalisation, nouveaux aménagements urbains, fontaines, sanitaires et investissements dans les mobilités.

Un patrimoine urbain que la Ville entend désormais mieux protéger face aux dégradations, incivilités et usages jugés problématiques, régulièrement pointés du doigt par les habitants comme facteurs de sentiment d’insécurité.

Et après un mandat de laisser-aller, notamment sur la question des tags et de la propreté des rues, Grégory Doucet veut régler le problème qui crispe tant d'habitants.

Sa brigade anti-incivilités serait composée d’environ 50 nouveaux agents, mêlant policiers municipaux et ASVP. Déployée à pied et à vélo dans l’ensemble des quartiers lyonnais, elle aurait pour mission de lutter contre les infractions du quotidien : dépôts sauvages de déchets, tags, infractions à la circulation ou troubles à la tranquillité publique.

La doctrine affichée repose sur un double levier : prévention et sensibilisation, mais aussi verbalisation lorsque nécessaire. Une approche assumée par le candidat, qui affirme vouloir concilier pédagogie et fermeté dans la gestion de l’espace public.

"Se sentir à l’aise et en sécurité dans son quartier est un droit", insiste Grégory Doucet. La députée Sandrine Runel, membre de la campagne de l’Union de la gauche et des écologistes, a également souligné la volonté d’affirmer "une ville où l’espace public est un bien commun, partagé et protégé".

Reste à savoir si cette brigade anti-incivilités de 50 agents suffira à convaincre un électorat lyonnais particulièrement agacé par le nouveau visage de leur ville.

Lolotoooooooo le 14/01/2026 à 09:58

Il est en mode panique totale ....

Barba Papa le 14/01/2026 à 09:57

Pourquoi ne pas le faire de suite et faire nettoyer ou payer à ceux qui dégradent (peut-être que cela vexerai certain des ses électeurs qui taguent).
N 'oubliez pas d' aller voter en Mars …

Rien faire ? le 14/01/2026 à 09:46

C'est rien faire quand :
- 2 millions d'euros sont prévus pour effacer les tags
- 1,5 millions ont été dépensés en 2023 pour effacer les tags

Après, on peut être fan des promesses fait par tous les candidats, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas mettre une personne par mur à Lyon pour surveiller qu'il n'y ait pas de nouveau tag.

Watt le 14/01/2026 à 09:38

Ça existe déjà et ça s'appelle les forces de l'ordre. Mais si la justice suivait on n'en serait pas là.

Ex Précisions le 14/01/2026 à 09:37

50 agents même en 3/8 ne suffiront pas juste pour la Guill ;-)

phil 60 le 14/01/2026 à 09:32

encore une promesse à deux mois des élections bravo il est fort
que vont faire ces cinquante personnes quand elles vont croiser quelqu’un qui ne respecte pas l espace public : leur offrir un week-end à la campagne pour les apaiser

hyper crédible le 14/01/2026 à 09:25

Proposer de s'attaquer aux problèmes qu'il refuse de traiter depuis 6 ans, 2 mois avant les élections, c'est hyper crédible...Champion du Monde de la grosse ficelle.

SuperTonton le 14/01/2026 à 09:25

Une police qui va verbaliser à tout va des honnêtes citoyens. Lyon va devenir une dystopie

Signaler Répondre
Sympa la photo le 14/01/2026 à 09:23

Ça le met tellement en valeur, il a l'air trop crédible dessus

Malheureusement le 14/01/2026 à 09:20
GLOUGLOU 1er a écrit le 14/01/2026 à 09h18

On a un imitateur de Dalida!
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent.

Et oui aulas est comme ça …

Chris6969699 le 14/01/2026 à 09:20
IlNousPrendPourDesCons a écrit le 14/01/2026 à 09h14

Gregory Doucet n'a rien fait pendant 6 ans, à part dénaturer la ville, à refuser de parler de sécurité et d'incivilités, et à 2 mois des élections, il est prêt à tout promettre.
Croit-il que les Lyonnais sont à ce point naïfs, et dépourvus de mémoire ?

"Se sentir à l’aise et en sécurité dans son quartier est un droit"

Les campagnes électorales permettent d'assister à des miracles, serait-il devenu le porte parole local du candidat UDR - RN ?

Vivrelyon le 14/01/2026 à 09:20
IlNousPrendPourDesCons a écrit le 14/01/2026 à 09h14

Gregory Doucet n'a rien fait pendant 6 ans, à part dénaturer la ville, à refuser de parler de sécurité et d'incivilités, et à 2 mois des élections, il est prêt à tout promettre.
Croit-il que les Lyonnais sont à ce point naïfs, et dépourvus de mémoire ?

On n' oublie pas que Doudou refuse toujours que la police nationale ait un accès direct aux rares cameras de surveillance, qui permettrait d identifier ces énergumènes sans avoir encore a payer pour du recrutement....

Tu n’as rien compris le 14/01/2026 à 09:19
IlNousPrendPourDesCons a écrit le 14/01/2026 à 09h14

Gregory Doucet n'a rien fait pendant 6 ans, à part dénaturer la ville, à refuser de parler de sécurité et d'incivilités, et à 2 mois des élections, il est prêt à tout promettre.
Croit-il que les Lyonnais sont à ce point naïfs, et dépourvus de mémoire ?

Ca va etre un sentiment de brigade anti-civilité

GLOUGLOU 1er le 14/01/2026 à 09:18

On a un imitateur de Dalida!
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent.

Aveuglement Militant le 14/01/2026 à 09:17

Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce mandat ce militant écolo ? Il réagit à trois mois de la fin de son mandat : pathétique.

IlNousPrendPourDesCons le 14/01/2026 à 09:14

Gregory Doucet n'a rien fait pendant 6 ans, à part dénaturer la ville, à refuser de parler de sécurité et d'incivilités, et à 2 mois des élections, il est prêt à tout promettre.
Croit-il que les Lyonnais sont à ce point naïfs, et dépourvus de mémoire ?

Castor le 14/01/2026 à 09:12

notre édile découvre tombe du nid comme un petit moineau
vivement mars !

ecolopipo le 14/01/2026 à 09:12

Incroyable toutes ses promesses pour garder sa gamelle.
Elles seront certainement à la hauteur de sa "végétalisation" de la place Bellecour avec cette oeuvre immonde qui est la plus grande des incivilités envers les lyonnais de sa part...

LFI 69 le 14/01/2026 à 09:08

Gregory tu ferais mieux de t'occuper de loger ceux qui n'ont pas de toits.

Sainteange le 14/01/2026 à 09:07

Grégory Doucet sort de son hibernation qui a duré six ans pour se rendre compte que Lyon a changé...en mal. Un réveil à deux mois des élections qui en dit long sur l'incompétence de ce maire et de son équipe.

trop tard , c'est trop tard le 14/01/2026 à 09:03

Vous n'avez pas voulu écouter, reprenez votre vélo et partez
Sécurité et nettoyage, c'est ce que veulent les habitants
Reprends ton linge qui sèche sur l'étendage

mirou69 le 14/01/2026 à 09:03

Il n’a RIEN fait contre les incivilités et l’insécurité pendant 6 ans et il se réveille !!! Qui va le croire !

Perdu d'avance le 14/01/2026 à 09:03

Doucet appelait à la "Désobéissance Civile" au début de son mandat.
C'est un sacré revirement !

