Une brigade anti-incivilités à Lyon ? Grégory Doucet promet de s'occuper des tags en 2026

Et pour certains candidats, il est temps de mettre le paquet, notamment en ciblant ce qui n'a pas fonctionné ces six dernières années.
Grégory Doucet muscle ainsi son discours sécuritaire. Le maire sortant et candidat écologiste a annoncé la création d’une brigade anti-incivilités, présentée comme l’un des axes forts de son programme.
Cette brigade viserait à renforcer la présence de terrain de la police municipale et à répondre aux plaintes récurrentes sur les dégradations, les nuisances et les conflits d’usage dans l’espace public.
Selon le camp de l'édile sortant, la propreté, la tranquillité et la sécurité du quotidien constituent aujourd’hui des préoccupations majeures des Lyonnais. "Pouvoir se déplacer en sécurité, vivre dans des quartiers apaisés et profiter d’un espace public propre", résume la majorité sortante, qui met en avant les transformations engagées depuis 2020 : végétalisation, nouveaux aménagements urbains, fontaines, sanitaires et investissements dans les mobilités.
Un patrimoine urbain que la Ville entend désormais mieux protéger face aux dégradations, incivilités et usages jugés problématiques, régulièrement pointés du doigt par les habitants comme facteurs de sentiment d’insécurité.
Et après un mandat de laisser-aller, notamment sur la question des tags et de la propreté des rues, Grégory Doucet veut régler le problème qui crispe tant d'habitants.
Sa brigade anti-incivilités serait composée d’environ 50 nouveaux agents, mêlant policiers municipaux et ASVP. Déployée à pied et à vélo dans l’ensemble des quartiers lyonnais, elle aurait pour mission de lutter contre les infractions du quotidien : dépôts sauvages de déchets, tags, infractions à la circulation ou troubles à la tranquillité publique.
La doctrine affichée repose sur un double levier : prévention et sensibilisation, mais aussi verbalisation lorsque nécessaire. Une approche assumée par le candidat, qui affirme vouloir concilier pédagogie et fermeté dans la gestion de l’espace public.
"Se sentir à l’aise et en sécurité dans son quartier est un droit", insiste Grégory Doucet. La députée Sandrine Runel, membre de la campagne de l’Union de la gauche et des écologistes, a également souligné la volonté d’affirmer "une ville où l’espace public est un bien commun, partagé et protégé".
Reste à savoir si cette brigade anti-incivilités de 50 agents suffira à convaincre un électorat lyonnais particulièrement agacé par le nouveau visage de leur ville.
Il est en mode panique totale ....Signaler Répondre
Pourquoi ne pas le faire de suite et faire nettoyer ou payer à ceux qui dégradent (peut-être que cela vexerai certain des ses électeurs qui taguent).Signaler Répondre
N 'oubliez pas d' aller voter en Mars …
C'est rien faire quand :Signaler Répondre
- 2 millions d'euros sont prévus pour effacer les tags
- 1,5 millions ont été dépensés en 2023 pour effacer les tags
Après, on peut être fan des promesses fait par tous les candidats, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas mettre une personne par mur à Lyon pour surveiller qu'il n'y ait pas de nouveau tag.
Ça existe déjà et ça s'appelle les forces de l'ordre. Mais si la justice suivait on n'en serait pas là.Signaler Répondre
50 agents même en 3/8 ne suffiront pas juste pour la Guill ;-)Signaler Répondre
encore une promesse à deux mois des élections bravo il est fortSignaler Répondre
que vont faire ces cinquante personnes quand elles vont croiser quelqu’un qui ne respecte pas l espace public : leur offrir un week-end à la campagne pour les apaiser
Proposer de s'attaquer aux problèmes qu'il refuse de traiter depuis 6 ans, 2 mois avant les élections, c'est hyper crédible...Champion du Monde de la grosse ficelle.Signaler Répondre
Une police qui va verbaliser à tout va des honnêtes citoyens. Lyon va devenir une dystopieSignaler Répondre
Ça le met tellement en valeur, il a l'air trop crédible dessusSignaler Répondre
Et oui aulas est comme ça …Signaler Répondre
"Se sentir à l’aise et en sécurité dans son quartier est un droit"Signaler Répondre
Les campagnes électorales permettent d'assister à des miracles, serait-il devenu le porte parole local du candidat UDR - RN ?
On n' oublie pas que Doudou refuse toujours que la police nationale ait un accès direct aux rares cameras de surveillance, qui permettrait d identifier ces énergumènes sans avoir encore a payer pour du recrutement....Signaler Répondre
Ca va etre un sentiment de brigade anti-civilitéSignaler Répondre
On a un imitateur de Dalida!Signaler Répondre
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent.
Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce mandat ce militant écolo ? Il réagit à trois mois de la fin de son mandat : pathétique.Signaler Répondre
Gregory Doucet n'a rien fait pendant 6 ans, à part dénaturer la ville, à refuser de parler de sécurité et d'incivilités, et à 2 mois des élections, il est prêt à tout promettre.Signaler Répondre
Croit-il que les Lyonnais sont à ce point naïfs, et dépourvus de mémoire ?
notre édile découvre tombe du nid comme un petit moineauSignaler Répondre
vivement mars !
Incroyable toutes ses promesses pour garder sa gamelle.Signaler Répondre
Elles seront certainement à la hauteur de sa "végétalisation" de la place Bellecour avec cette oeuvre immonde qui est la plus grande des incivilités envers les lyonnais de sa part...
Gregory tu ferais mieux de t'occuper de loger ceux qui n'ont pas de toits.Signaler Répondre
Grégory Doucet sort de son hibernation qui a duré six ans pour se rendre compte que Lyon a changé...en mal. Un réveil à deux mois des élections qui en dit long sur l'incompétence de ce maire et de son équipe.Signaler Répondre
Vous n'avez pas voulu écouter, reprenez votre vélo et partezSignaler Répondre
Sécurité et nettoyage, c'est ce que veulent les habitants
Reprends ton linge qui sèche sur l'étendage
Il n’a RIEN fait contre les incivilités et l’insécurité pendant 6 ans et il se réveille !!! Qui va le croire !Signaler Répondre
Doucet appelait à la "Désobéissance Civile" au début de son mandat.Signaler Répondre
C'est un sacré revirement !