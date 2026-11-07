Top 14 : privé de sept internationaux, le LOU veut créer la surprise chez un Montpellier en pleine forme

Le défi s'annonce particulièrement relevé pour les Lyonnais. Ce samedi après-midi, le LOU se rend sur la pelouse de Montpellier, une formation qui affiche le même nombre de points au classement et reste sur une démonstration offensive face à Castres.

Avec 69 points inscrits le week-end dernier, le MHR a confirmé son excellente dynamique. Mais les hommes de Karim Ghezal n'ont aucune intention de se présenter dans l'Hérault en victimes désignées.

"Je ne fais pas tourner. J'envoie la meilleure équipe que j'ai en magasin pour jouer à Montpellier", assure l'entraîneur lyonnais.

Sept internationaux absents, mais pas question de faire l'impasse

Le LOU devra pourtant composer avec un effectif largement remanié. Mickaël Guillard, Jiuta Wainiqolo, Iosefo Masi, Monty Ioane, Hepu, Saginadze et Schvangaridze sont retenus avec leurs sélections nationales.

À ces absences s'ajoutent plusieurs blessés. Karim Ghezal a ainsi effectué dix changements dans son équipe de départ par rapport à celle qui avait dominé Vannes. Dernier ajustement : Okuya a remplacé William, touché lors de l'entraînement de vendredi.

Malgré ces bouleversements, le technicien refuse de regarder au-delà de cette rencontre.

"Nous sommes concentrés sur les 80 minutes à Montpellier, sans penser aux vacances", prévient-il, alors que deux semaines sans match attendent ensuite les Lyonnais.

Montpellier, une puissance offensive et défensive

La tâche sera d'autant plus compliquée que Montpellier possède actuellement la meilleure défense du Top 14.

Mais les Héraultais disposent également d'une redoutable efficacité offensive, notamment grâce à leurs avants.

Les talonneurs Tolofua et Akrab totalisent à eux deux neuf essais en huit journées, illustrant la puissance du pack montpelliérain.

Karim Ghezal estime que la discipline et la solidité défensive seront déterminantes pour résister à Montpellier, particulièrement dangereux sur les mauls.

Le LOU peut néanmoins s'appuyer sur ses dernières prestations : les Lyonnais n'ont encaissé aucun essai dans les 25 dernières minutes de leurs deux précédentes rencontres.

Le LOU veut confirmer son redressement

Privé des qualités offensives de ses deux Fidjiens Jiuta Wainiqolo et Iosefo Masi, Lyon devra trouver d'autres solutions pour faire la différence.

Dylan Cretin compte notamment sur les initiatives individuelles de joueurs comme Gabin Lorre, sans perdre de vue l'importance du collectif.

Avec 23 points au classement, un total que le club n'avait atteint qu'à mi-championnat la saison dernière, le LOU aborde ce déplacement avec une certaine sérénité.

Face à un Montpellier moins pénalisé par les sélections internationales, les Lyonnais auront l'occasion de mesurer leurs progrès et de confirmer leur regain de forme avant la pause du championnat.