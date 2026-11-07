Femme en situation de handicap frappée à Lyon : le policier porte plainte pour outrage et violence

C'est l'une des scènes marquantes de ce jeudi lors de la manifestation du 5 novembre à Lyon. Comme révélé par LyonMag, un policier a frappé au visage une femme en situation de handicap avenue Berthelot, la renversant de son fauteuil sous l'effet du coup.
Une femme en situation de handicap frappée au visage par un membre des forces de l'ordre qu'elle tentait de repousser. Le long de l'avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon, de nombreuses scènes de violences entre manifestants et policiers ont été constatées #5novembre https://t.co/Daspwsa3F3— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Selon nos informations, le fonctionnaire a décidé de porter plainte contre la femme pour outrage et violence.
Sur notre vidéo témoin, on voit la jeune manifestante tenter de repousser le policier en lui agrippant le visage. Sur d'autres images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui se sont déroulées peu avant, elle fonce avec son fauteuil dans le dos des forces de l'ordre qui venaient de charger un groupe important.
Nos images avaient fait réagir la députée insoumise de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi : "La police de Macron n’a pas de limite dans leur violence jusqu’à s’en prendre à une femme en situation de handicap. C’est révoltant. Jusqu’où ira cette impunité ?"
S'en prendre violemment à une personne en fauteuil montre bien la peur du régime, on continueSignaler Répondre
un handicape ne justifie pas la violence envers un policier. Cette personne doit rendre des comptes pour violences envers un fonctionnaire de police devant la juridiction compétente et être sanctionnée pénalement.Signaler Répondre
Encore un bel exemple de bravoure..." un policier qui frappe une femme handicapée en fauteuil roulant...Qu'est-ce-qu'il en pense le laurent Nunez ?Signaler Répondre
Au lieu de manifester bêtement (pléonasme) à quelques mois des élections, allez voter !Signaler Répondre
Elle s'en prend physiquement aux policiers, tout en utilisant son statut d'handicapée comme immunité.Signaler Répondre
Aujourd'hui certains pensent que l'on peut s'en prendre impunément à l'autorité, sans devoir en payer les conséquences.
45 ans de laxisme et bisounourisme.
En situation de handicap je reste chez moi au lieu de rejoindre les hordes de gauchistes violents et haineuxSignaler Répondre
Oui, question de vécu...quand on n a pas la chance d avoir ses jambes pour courir comme toi......Signaler Répondre
Une nouvelle et terrible faute professionnelle, aucun doute sur ça.Signaler Répondre
En l'occurrence, les voyous qui agressent cette handicapée portent un uniforme (mais pas de rio)Signaler Répondre
Et toi, crédule comme tu es, tu penses que la police défend les handicapés contre les voyous..
C'est ce qu'on appelle un "contre-feu" .Signaler Répondre
Les politiques (hommes et femmes) et ceux qui se sentent en difficulté pratiquent abondamment cet "art" .
L'AFP et "Politis" accusent les forces de l'ordre d'avoir blessé certains de leurs journalistes lors de manifestations à Paris, Lyon et Lille déjà Lyonmag se sont fait ramasser la dernière fois par la police malgré que Lyonmag soit proche des flicsSignaler Répondre
C'est moche , mais qu'a t 'elle dit au policier ?Signaler Répondre
encore une fois en essais de réécrire l’´histoire les vidéos son claire nous avons un grand problème de maintien de l’ordre en FranceSignaler Répondre
A Madame la députée. la police n'est pas celle de Macron mais celle de la République Française. En tant que députée, vous êtes vous aussi une représentante de cette République. Malheureusement autant que Macron, vous et la majorité des politiques, vous perdez la connection avec les réalités du peuple que vous représentez. Avant de penser au bien du peuple français, vous ne pensez qu'à vos calculs electoralistes et vos mandats. Ça c'est révoltant, jusqu'où ira cette impunité, Madame la députée ?"Signaler Répondre
Et les commerces saccagés et pillés, les lycées en feu, les mairies en feu, t'en penses quoi, charlot gaucho ? C'est de la faute de la méchante police et surtout pas des gentils manifestants ?Signaler Répondre
Essaie de ne pas esquiver la question comme tous les blaireaux à qui je pose la question.
A attiser la haine chez ses adeptes est tel que même les handicapés attaque la police en chaise roulante !Signaler Répondre
Ils sont inclusifs vous voyez, ils frappent les valides et handicapés de manière indiscriminée. j'en peux plus de voir ces images c'est insupportable. et d'avoir le discours officiel qui s'en fout accuse et fait passer les manifestants pour des monstres. Mise a part voter et espérer autre chose que la droite on peux faire quoi? la plupart des vidéos sur le sujets sont bloqué chez méta et tiktok ils étouffent l'infoSignaler Répondre
La police est en roue libre totale. Plus personne ne contrôle ce qui se passe. Elle se transforme en milice de répression violente et meurtrière. Tous personnel des forces de l'ordre qui ne dénonce pas ce glissement est complice. Qu'il n'y est aucune ambiguïté cependant : il n'y a pas assez de policier pour l'ensemble de la population et il existe une ligne extrêmement fine dont ils se rapproche dangereusement et qui au delà risque de tous les emporter. Souhaitons que la morale et le sens reviennent avant cela.
Sur ces images c’est pas ce qu’on voit. Et à priori, ni vous ni moi sommes de la police. Mais présentez votre candidature puisque vous avez déjà résolu l’enquête.Signaler Répondre
L’handicap n’est pas un totem d’immunité mais encore une fois, si elle faisait des choses illégales il fallait l’interpeller et la mettre en GAV. Pas la brutaliser.
La police n’est pas là pour casser la gueule des manifestants normalement. Cessez de leur trouver des excuses parce que l’autoritarisme vous fait b*nder.
L'irakien catholique handicapé égorgé à gorge de Loup, on l'a pas entendu non plusSignaler Répondre
L'entrée d'un lycée dans le 6e complètement cramé idem on l'a pas entendu non plus
la violence policière va augmenter la violence des manifestants, c'est un cercle vicieuxSignaler Répondre
C'est comme ceux avec des béquilles qui peuvent devenir des "armes" suivant qui les a en main ;-)Signaler Répondre
Ben non, ce qui me choque c est que handicapée, elle utilise son énergie pour insulter les forces de l ordre.....Signaler Répondre
Les mêmes et seuls qui viendront a son secours si elle se fait agresser par un voyou qui profiterait de son handicap...
Être handicapé n empêche pas la réflexion, et je sais de quoi je parle...
Rien de surprennent, c'est une militante LFI avec un champ de vision limité par son militantisme, et chez LFI l'angle de vision est très limité.Signaler Répondre
Ils essaient de recréer le malaise Malik OUSSEKINE....mais c était il y a 40 ans.Signaler Répondre
Aujourd hui la violence et la provocation ont plus que doublées envers les forces de l'ordre.
Et les français, la majorité, après tout il n y avait que 575000 manifestants alors qu auparavant nous étions plus d un million, ne veulent plus de ces milices gauchistes ultra violentes, bras armes de LFI...
On reste chez soi et on remercie la police de nous protéger de ces barbares...❤️
Est-ce que la belouasa évoque le policier plaqué à terre par un lycéen? Est-ce que la belouasa évoque l'incendie récent d'une aire de jeux à Décines, acte perpétré par des jeunes de banlieues, donc pas français ?Signaler Répondre
Cette nana n'a pas sa place sur le sol français
Si cette dame faisait quelque chose de reprehensible : il fallait l’interpeller, pas la brutaliser.Signaler Répondre
Être un CRS te donne pas le droit de brutaliser gratuitement des gens. Ces images devraient vous choquer pour ce qu’elles sont : un rapport de force déséquilibré et non proportionnel.
Bellouassa cherifi s'engouffre dans la brèche mais ne voit que ce qu'elle veut voir ....Signaler Répondre
Maintenant, même les handicapés (du cerveau ?) s'en prennent à la police, on aura tout vu ! Soutien total aux forces de l'ordre pour remettre en place même les plus atteints physiquement qu'intellectuellement.Signaler Répondre
Ce n'est pas parcequ'on est handicapé que l'on a tous les droits!Signaler Répondre
Ça va mal se terminer. L'Etat va adopter les tactiques policières de Téhéran pour regagner contrôle de la rue 'au nom de la sécurité nationale '.Signaler Répondre
Une telle explication globale rendra tout plausible. Et qui peut arrêter le gouvernement ? Ce modèle des droits des hommes des États-Unis ? lol
En gros elle essaye de rentrer dans les forces de l'ordre en fauteuil roulant et on devrait la pleurer ?Signaler Répondre
La ficelle de la pauvre femme handicapée qui a rien fait et se fait gratuitement brutaliser par les méchante policiers est un peu grosse, surtout que dans la vidéo le policier l'a poussé il l'a frappé pas, et encore on entend pas ce qu'elle dit mais vu son comportement sur les autres vidéos on peut aisément imaginer.
Elle n'avait qu'à rester chez elle.Signaler Répondre
Ça s'appelle l'inclusion