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Femme en situation de handicap frappée à Lyon : le policier porte plainte pour outrage et violence

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Femme en situation de handicap frappée à Lyon : le policier porte plainte pour outrage et violence

Un policier soupçonné d'avoir frappé une manifestante en situation de handicap à Lyon le 5 novembre a décidé de porter plainte contre cette dernière pour outrage et violence.

C'est l'une des scènes marquantes de ce jeudi lors de la manifestation du 5 novembre à Lyon. Comme révélé par LyonMag, un policier a frappé au visage une femme en situation de handicap avenue Berthelot, la renversant de son fauteuil sous l'effet du coup.

Selon nos informations, le fonctionnaire a décidé de porter plainte contre la femme pour outrage et violence.

Sur notre vidéo témoin, on voit la jeune manifestante tenter de repousser le policier en lui agrippant le visage. Sur d'autres images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui se sont déroulées peu avant, elle fonce avec son fauteuil dans le dos des forces de l'ordre qui venaient de charger un groupe important.

Nos images avaient fait réagir la députée insoumise de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi : "La police de Macron n’a pas de limite dans leur violence jusqu’à s’en prendre à une femme en situation de handicap. C’est révoltant. Jusqu’où ira cette impunité ?"

Tags :

5 novembre

violences policières

29 commentaires
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Nopes le 07/11/2026 à 11:31

S'en prendre violemment à une personne en fauteuil montre bien la peur du régime, on continue

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darius le 07/11/2026 à 11:26

un handicape ne justifie pas la violence envers un policier. Cette personne doit rendre des comptes pour violences envers un fonctionnaire de police devant la juridiction compétente et être sanctionnée pénalement.

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Bigpharma le 07/11/2026 à 11:25

Encore un bel exemple de bravoure..." un policier qui frappe une femme handicapée en fauteuil roulant...Qu'est-ce-qu'il en pense le laurent Nunez ?

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Mme FRANCE le 07/11/2026 à 11:10

Au lieu de manifester bêtement (pléonasme) à quelques mois des élections, allez voter !

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Facile le 07/11/2026 à 11:09

Elle s'en prend physiquement aux policiers, tout en utilisant son statut d'handicapée comme immunité.
Aujourd'hui certains pensent que l'on peut s'en prendre impunément à l'autorité, sans devoir en payer les conséquences.
45 ans de laxisme et bisounourisme.

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cqfd... le 07/11/2026 à 11:08

En situation de handicap je reste chez moi au lieu de rejoindre les hordes de gauchistes violents et haineux

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Un peu de bon sens.. le 07/11/2026 à 10:58
tu es sacrément naïf.. a écrit le 07/11/2026 à 10h45

En l'occurrence, les voyous qui agressent cette handicapée portent un uniforme (mais pas de rio)
Et toi, crédule comme tu es, tu penses que la police défend les handicapés contre les voyous..

Oui, question de vécu...quand on n a pas la chance d avoir ses jambes pour courir comme toi......

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oksour le 07/11/2026 à 10:51

Une nouvelle et terrible faute professionnelle, aucun doute sur ça.

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tu es sacrément naïf.. le 07/11/2026 à 10:45
Un peu de bon sens... a écrit le 07/11/2026 à 09h26

Ben non, ce qui me choque c est que handicapée, elle utilise son énergie pour insulter les forces de l ordre.....
Les mêmes et seuls qui viendront a son secours si elle se fait agresser par un voyou qui profiterait de son handicap...
Être handicapé n empêche pas la réflexion, et je sais de quoi je parle...

En l'occurrence, les voyous qui agressent cette handicapée portent un uniforme (mais pas de rio)
Et toi, crédule comme tu es, tu penses que la police défend les handicapés contre les voyous..

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Bof .. le 07/11/2026 à 10:36

C'est ce qu'on appelle un "contre-feu" .
Les politiques (hommes et femmes) et ceux qui se sentent en difficulté pratiquent abondamment cet "art" .

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meme les journalistes le 07/11/2026 à 10:28

L'AFP et "Politis" accusent les forces de l'ordre d'avoir blessé certains de leurs journalistes lors de manifestations à Paris, Lyon et Lille déjà Lyonmag se sont fait ramasser la dernière fois par la police malgré que Lyonmag soit proche des flics

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bien sur le 07/11/2026 à 10:23

C'est moche , mais qu'a t 'elle dit au policier ?

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réécrire l’histoire le 07/11/2026 à 10:18

encore une fois en essais de réécrire l’´histoire les vidéos son claire nous avons un grand problème de maintien de l’ordre en France

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Mikelr69 le 07/11/2026 à 10:01

A Madame la députée. la police n'est pas celle de Macron mais celle de la République Française. En tant que députée, vous êtes vous aussi une représentante de cette République. Malheureusement autant que Macron, vous et la majorité des politiques, vous perdez la connection avec les réalités du peuple que vous représentez. Avant de penser au bien du peuple français, vous ne pensez qu'à vos calculs electoralistes et vos mandats. Ça c'est révoltant, jusqu'où ira cette impunité, Madame la députée ?"

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Il n'y a pire aveugle... le 07/11/2026 à 09:48
Toge contrôle a écrit le 07/11/2026 à 08h23

Ça va mal se terminer. L'Etat va adopter les tactiques policières de Téhéran pour regagner contrôle de la rue 'au nom de la sécurité nationale '.
Une telle explication globale rendra tout plausible. Et qui peut arrêter le gouvernement ? Ce modèle des droits des hommes des États-Unis ? lol

Et les commerces saccagés et pillés, les lycées en feu, les mairies en feu, t'en penses quoi, charlot gaucho ? C'est de la faute de la méchante police et surtout pas des gentils manifestants ?
Essaie de ne pas esquiver la question comme tous les blaireaux à qui je pose la question.

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Le talent de LFI le 07/11/2026 à 09:47

A attiser la haine chez ses adeptes est tel que même les handicapés attaque la police en chaise roulante !

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Libriste Lecrétin le 07/11/2026 à 09:44

Ils sont inclusifs vous voyez, ils frappent les valides et handicapés de manière indiscriminée. j'en peux plus de voir ces images c'est insupportable. et d'avoir le discours officiel qui s'en fout accuse et fait passer les manifestants pour des monstres. Mise a part voter et espérer autre chose que la droite on peux faire quoi? la plupart des vidéos sur le sujets sont bloqué chez méta et tiktok ils étouffent l'info
La police est en roue libre totale. Plus personne ne contrôle ce qui se passe. Elle se transforme en milice de répression violente et meurtrière. Tous personnel des forces de l'ordre qui ne dénonce pas ce glissement est complice. Qu'il n'y est aucune ambiguïté cependant : il n'y a pas assez de policier pour l'ensemble de la population et il existe une ligne extrêmement fine dont ils se rapproche dangereusement et qui au delà risque de tous les emporter. Souhaitons que la morale et le sens reviennent avant cela.

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Ok Derrick le 07/11/2026 à 09:44
Un peu de bon sens... a écrit le 07/11/2026 à 09h26

Ben non, ce qui me choque c est que handicapée, elle utilise son énergie pour insulter les forces de l ordre.....
Les mêmes et seuls qui viendront a son secours si elle se fait agresser par un voyou qui profiterait de son handicap...
Être handicapé n empêche pas la réflexion, et je sais de quoi je parle...

Sur ces images c’est pas ce qu’on voit. Et à priori, ni vous ni moi sommes de la police. Mais présentez votre candidature puisque vous avez déjà résolu l’enquête.
L’handicap n’est pas un totem d’immunité mais encore une fois, si elle faisait des choses illégales il fallait l’interpeller et la mettre en GAV. Pas la brutaliser.
La police n’est pas là pour casser la gueule des manifestants normalement. Cessez de leur trouver des excuses parce que l’autoritarisme vous fait b*nder.

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Sans oublier le 07/11/2026 à 09:43
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 07/11/2026 à 09h14

Est-ce que la belouasa évoque le policier plaqué à terre par un lycéen? Est-ce que la belouasa évoque l'incendie récent d'une aire de jeux à Décines, acte perpétré par des jeunes de banlieues, donc pas français ?
Cette nana n'a pas sa place sur le sol français

L'irakien catholique handicapé égorgé à gorge de Loup, on l'a pas entendu non plus
L'entrée d'un lycée dans le 6e complètement cramé idem on l'a pas entendu non plus

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CRS 30 QI au max le 07/11/2026 à 09:42

la violence policière va augmenter la violence des manifestants, c'est un cercle vicieux

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Ex Précisions le 07/11/2026 à 09:31

C'est comme ceux avec des béquilles qui peuvent devenir des "armes" suivant qui les a en main ;-)

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Un peu de bon sens... le 07/11/2026 à 09:26
Ou est ta boussole morale? a écrit le 07/11/2026 à 09h00

Si cette dame faisait quelque chose de reprehensible : il fallait l’interpeller, pas la brutaliser.
Être un CRS te donne pas le droit de brutaliser gratuitement des gens. Ces images devraient vous choquer pour ce qu’elles sont : un rapport de force déséquilibré et non proportionnel.

Ben non, ce qui me choque c est que handicapée, elle utilise son énergie pour insulter les forces de l ordre.....
Les mêmes et seuls qui viendront a son secours si elle se fait agresser par un voyou qui profiterait de son handicap...
Être handicapé n empêche pas la réflexion, et je sais de quoi je parle...

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Indicateur Idéologique le 07/11/2026 à 09:23
Contradictoire a écrit le 07/11/2026 à 08h57

Bellouassa cherifi s'engouffre dans la brèche mais ne voit que ce qu'elle veut voir ....

Rien de surprennent, c'est une militante LFI avec un champ de vision limité par son militantisme, et chez LFI l'angle de vision est très limité.

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Moins nombreux mais plus violents... le 07/11/2026 à 09:18
Moon88 a écrit le 07/11/2026 à 08h17

En gros elle essaye de rentrer dans les forces de l'ordre en fauteuil roulant et on devrait la pleurer ?

La ficelle de la pauvre femme handicapée qui a rien fait et se fait gratuitement brutaliser par les méchante policiers est un peu grosse, surtout que dans la vidéo le policier l'a poussé il l'a frappé pas, et encore on entend pas ce qu'elle dit mais vu son comportement sur les autres vidéos on peut aisément imaginer.

Ils essaient de recréer le malaise Malik OUSSEKINE....mais c était il y a 40 ans.
Aujourd hui la violence et la provocation ont plus que doublées envers les forces de l'ordre.
Et les français, la majorité, après tout il n y avait que 575000 manifestants alors qu auparavant nous étions plus d un million, ne veulent plus de ces milices gauchistes ultra violentes, bras armes de LFI...
On reste chez soi et on remercie la police de nous protéger de ces barbares...❤️

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 07/11/2026 à 09:14

Est-ce que la belouasa évoque le policier plaqué à terre par un lycéen? Est-ce que la belouasa évoque l'incendie récent d'une aire de jeux à Décines, acte perpétré par des jeunes de banlieues, donc pas français ?
Cette nana n'a pas sa place sur le sol français

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Ou est ta boussole morale? le 07/11/2026 à 09:00
Moon88 a écrit le 07/11/2026 à 08h17

En gros elle essaye de rentrer dans les forces de l'ordre en fauteuil roulant et on devrait la pleurer ?

La ficelle de la pauvre femme handicapée qui a rien fait et se fait gratuitement brutaliser par les méchante policiers est un peu grosse, surtout que dans la vidéo le policier l'a poussé il l'a frappé pas, et encore on entend pas ce qu'elle dit mais vu son comportement sur les autres vidéos on peut aisément imaginer.

Si cette dame faisait quelque chose de reprehensible : il fallait l’interpeller, pas la brutaliser.
Être un CRS te donne pas le droit de brutaliser gratuitement des gens. Ces images devraient vous choquer pour ce qu’elles sont : un rapport de force déséquilibré et non proportionnel.

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Contradictoire le 07/11/2026 à 08:57

Bellouassa cherifi s'engouffre dans la brèche mais ne voit que ce qu'elle veut voir ....

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French connection le 07/11/2026 à 08:51

Maintenant, même les handicapés (du cerveau ?) s'en prennent à la police, on aura tout vu ! Soutien total aux forces de l'ordre pour remettre en place même les plus atteints physiquement qu'intellectuellement.

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Flo48 le 07/11/2026 à 08:44

Ce n'est pas parcequ'on est handicapé que l'on a tous les droits!

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Toge contrôle le 07/11/2026 à 08:23

Ça va mal se terminer. L'Etat va adopter les tactiques policières de Téhéran pour regagner contrôle de la rue 'au nom de la sécurité nationale '.
Une telle explication globale rendra tout plausible. Et qui peut arrêter le gouvernement ? Ce modèle des droits des hommes des États-Unis ? lol

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Moon88 le 07/11/2026 à 08:17

En gros elle essaye de rentrer dans les forces de l'ordre en fauteuil roulant et on devrait la pleurer ?

La ficelle de la pauvre femme handicapée qui a rien fait et se fait gratuitement brutaliser par les méchante policiers est un peu grosse, surtout que dans la vidéo le policier l'a poussé il l'a frappé pas, et encore on entend pas ce qu'elle dit mais vu son comportement sur les autres vidéos on peut aisément imaginer.

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Dupon le 07/11/2026 à 08:12

Elle n'avait qu'à rester chez elle.
Ça s'appelle l'inclusion

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