"Une machine qui tue impunément" : mobilisation annoncée à Lyon contre les violences d’État

Une nouvelle mobilisation est annoncée à Lyon. Plusieurs collectifs et associations appellent à manifester ce samedi 21 mars à 15 heures, au départ de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de violences d’État, qu’elles soient policières, pénitentiaires ou judiciaires.

À l’origine de cet appel, notamment, l’Association des Victimes des Crimes Sécuritaires et l’association Idir Espoir et Solidarité, qui entendent porter la voix des familles de victimes.

Au cœur de cette mobilisation, un slogan largement repris ces dernières années : "Pas de justice, pas de paix".

Pour les organisateurs, ce mot d’ordre dépasse la simple dénonciation. "Ce cri est la protestation d’hommes et de femmes atteints dans leur chair", écrivent-ils, appelant la société à "se ressaisir face à une machine qui tue impunément".

Les signataires pointent également ce qu’ils considèrent comme un manque de reconnaissance ou de traitement équitable de certaines affaires, évoquant notamment des cas de violences ou de crimes à caractère raciste.

Des accusations d’impunité

Les organisateurs s’inquiètent aussi d’une évolution du cadre légal et politique, qu’ils jugent favorable à une forme d’impunité.

Ils évoquent notamment "la présomption de légitime défense" appliquée aux forces de l’ordre, estimant qu’elle pourrait "mener à une impunité totale des agents".

Dans ce contexte, les associations dénoncent des "mesures dévastatrices" qui, selon elles, pourraient empêcher les familles d’obtenir justice.