"Une machine qui tue impunément" : mobilisation annoncée à Lyon contre les violences d’État

Une nouvelle mobilisation est annoncée à Lyon. Plusieurs collectifs et associations appellent à manifester ce samedi 21 mars à 15 heures, au départ de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de violences d’État, qu’elles soient policières, pénitentiaires ou judiciaires.
À l’origine de cet appel, notamment, l’Association des Victimes des Crimes Sécuritaires et l’association Idir Espoir et Solidarité, qui entendent porter la voix des familles de victimes.
Au cœur de cette mobilisation, un slogan largement repris ces dernières années : "Pas de justice, pas de paix".
Pour les organisateurs, ce mot d’ordre dépasse la simple dénonciation. "Ce cri est la protestation d’hommes et de femmes atteints dans leur chair", écrivent-ils, appelant la société à "se ressaisir face à une machine qui tue impunément".
Les signataires pointent également ce qu’ils considèrent comme un manque de reconnaissance ou de traitement équitable de certaines affaires, évoquant notamment des cas de violences ou de crimes à caractère raciste.
Des accusations d’impunité
Les organisateurs s’inquiètent aussi d’une évolution du cadre légal et politique, qu’ils jugent favorable à une forme d’impunité.
Ils évoquent notamment "la présomption de légitime défense" appliquée aux forces de l’ordre, estimant qu’elle pourrait "mener à une impunité totale des agents".
Dans ce contexte, les associations dénoncent des "mesures dévastatrices" qui, selon elles, pourraient empêcher les familles d’obtenir justice.
La semaine dernière il y avait déjà une manif juste avant le premier tourSignaler Répondre
A Lyon tout est autorisé
Les gens n ont pas autre chose à faire qu allé vociférer ds les rues
Quels abrutis
LFI devrait être présent dans le cortège. Mais alors, notre candidat maire Doucet y sera-t-il ? Est-ce que cela ne questionne pas les électeurs de savoir que ses alliés, ceux qui le soutiennent à l'élection sont tous, favorables à cette manifestation ?Signaler Répondre
Honte à cette alliance avec les ennemis de la République.
merciSignaler Répondre
Encore une belle démonstration qu’il ne faudra pas voter LFI demain, ils vont une nouvelle fois saccager la ville et s’en prendre aux forces de l’ordreSignaler Répondre
Toujours étonnant d'autoriser des manifestations politiques la veille d'élection... La Préfecture m'étonnera toujours... mais bon c'est habituelSignaler Répondre
C'est gens sont complètement cinglés. Pitoyable !Signaler Répondre
Il est vrai que les propos de Bompard à l'encontre de Aulas envois une message de paix et de tolérance. Dehors ces associations et à fond avec le FDO.Signaler Répondre
A quand une manifestation contre la délinquance, les vols, les agressions, les incivilités, les remises en liberté, les condamnations avec sursis, les visites culturelles pour les prisonniers, les clandestins, les trafiquants, ,,,,,Signaler Répondre
Je croyais que la campagne municipale était terminée depuis hier soir ? Surtout pour LFI...Signaler Répondre
Oui réformer la justice et mieux punir les délinquants les dealers et les voleurs !!! Notre justice est trop laxiste !Signaler Répondre
LFI dans les rangs et sans doute leurs alliés écolos aussi....Signaler Répondre
Diantre ! Et j'ai ignoré que la Jeune Garde est une entité étatique ! Le chemin vers la sagesse est longue et accidentée. Du grain à moudre pour le peuple. N'oubliez pas de voter comme il faut dimanche après la messe.Signaler Répondre
Les délinquants ont peur ?Signaler Répondre