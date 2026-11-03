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Grève du 5 novembre à Lyon : tous les métros à l’arrêt, de fortes perturbations sur les TCL

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Grève du 5 novembre à Lyon : tous les métros à l’arrêt, de fortes perturbations sur les TCL

Le mouvement social national du jeudi 5 novembre va fortement perturber le réseau TCL. Les métros A, B, C et D ainsi que les deux funiculaires ne circuleront pas.

Les déplacements s’annoncent compliqués ce jeudi 5 novembre dans l’agglomération lyonnaise.

En raison d’un mouvement social national, de nombreuses lignes du réseau TCL seront perturbées, voire totalement interrompues. Des difficultés supplémentaires pourront également survenir en raison des manifestations organisées dans la journée.

Les métros A, B, C et D ne circuleront pas

C’est sur le métro que les perturbations seront les plus importantes.

Les lignes A, B, C et D ne circuleront pas du tout, tout comme les funiculaires F1 et F2.

Plusieurs tramways épargnés

La situation sera moins dégradée du côté des tramways.

Les lignes T2, T5, T6 et T7 circuleront normalement.

Le T1 fonctionnera avec une fréquence de six à sept minutes et le T3 toutes les huit à neuf minutes. Le T4 sera limité entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, avec une fréquence annoncée de sept à huit minutes. Le trambus TB12 circulera toutes les quinze minutes.

Plusieurs lignes de bus supprimées

Des perturbations toucheront également les bus.

Les lignes 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4 ne circuleront pas. Plusieurs autres lignes, dont les C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX ou 126, fonctionneront avec des fréquences réduites.

Certains trajets précis seront également supprimés sur les lignes 86, 120, 215, 217, 236 et 237. Toutes les autres lignes de bus doivent en revanche fonctionner normalement.

Des perturbations sur les lignes scolaires

La grande majorité des lignes scolaires Junior Direct doivent fonctionner normalement.

Plusieurs départs seront cependant supprimés sur treize lignes, notamment à Amplepuis, Cublize, Thizy-les-Bourgs, Tarare, Sain-Bel ou encore Vindry-sur-Turdine.

Les services Rhônexpress et Navigône ne seront pas touchés par le mouvement social. Les Parcs Relais et les agences TCL doivent également fonctionner aux horaires habituels.

TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements et de consulter les informations en temps réel, des perturbations supplémentaires étant possibles en fonction du déroulement des manifestations.

Du côté de la CGT, on explique qu'"alors que l’inflation dépasse officiellement les 3% et que le groupe RATP se gargarise d’avoir fait plus de 81 millions d’euros de bénéfices au 1er semestre 2026, les réponses de la direction de RATP Dev Lyon ne sont pas satisfaisantes". Le syndicat "revendique une augmentation de salaires de 200 euros par mois, seule à même d’assurer la réponse aux besoins sociaux des agents."

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grève tcl

TCL

5 novembre

29 commentaires
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La gauchiasse le 04/11/2026 à 19:13

Finir de ruiner le pays pour se retrouver comme la Grèce.

Bravo Macron, le soit disant intelligent, bravo la gauchiasse.

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Ben voyons le 04/11/2026 à 18:20

"Prenez les transports en commun" qu'ils disaient...
TCL/SNCF, même combat, pour aller d'un point A à un point B, le plus fiable et à l'heure, ça reste ma tuture.

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hollywood le 04/11/2026 à 15:18

Aprés la weekend dernier devoir rentrée à pieds avec le froid, ils remettent cela, communautarisme fainéant.

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Manuelle... le 04/11/2026 à 13:59

Juste pour ennuyer ce personnel qui privilégient leurs anciens métros A à conduite manuelle,
on aurait dû ne pas renouveler d'aussi tôt les rames MPL75 et les laisser trainer avec leurs vieux taco 10 ou 20 ans de plus...

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maxPTT le 04/11/2026 à 12:59
philenice a écrit le 04/11/2026 à 09h53

pourquoi avoir fait entrer la RATP a Lyon . C’est un fief de la CGT communiste , anti-liberale. c’est un instrument de la politique de LFI

C'est LFI qui dirige la ville de Lyon ?

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ahbahui le 04/11/2026 à 11:36
Kevin Mattéo a écrit le 04/11/2026 à 09h27

C'est en réaction des actions des casseurs et autres activistes d'extrême gauche qui saccagent et pillent le centre de Lyon, face à un tel déferlement de haine et de violence c'est une façon de limiter la casse.

evidemment les casseurs ne se promènent qu'en TCL c'est bien connu !

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Grève des impôts le 04/11/2026 à 10:22

Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.

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Mdr le 04/11/2026 à 09:57

Une grève fomentée par les VTC ?
Qui tire les marrons du feu quand les TCSP sont a l'arrêt ?? ( Yc les métros automatiques 😂)
Voilà une thèse a explorer 😜
Rions en. Au pire comme toute grève elle se terminera. ✌️

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philenice le 04/11/2026 à 09:53

pourquoi avoir fait entrer la RATP a Lyon . C’est un fief de la CGT communiste , anti-liberale. c’est un instrument de la politique de LFI

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DroitDeRéponseJMA le 04/11/2026 à 09:41
insupportable a écrit le 03/11/2026 à 20h10

Encore une grève sans oublier que le métro C est carrément arrêté jusqu'à nouvel ordre suite à une anomalie sur la voie ayant engendré des légères déformations sur les roues.
Le retour à la voiture s'impose.
Sarcelli et Aulas avaient promis qu'avec eux c'était la fin des galères et bien non et bizzarement là ils ne communiquent plus abondamment sur chaque panne via leurs réseaux sociaux....

Vous croyez vraiment qu'un bâtisseur de classe mondiale comme Jean-Michel Aulas, peut réparer en six mois 6 ans de sabotage, d'incompétence et de dogmatisme écolo ?! Aulas hérite du champ de ruines laissé par les Khmers verts. Lui, c'est la culture de l'excellence et de la gagne, pas du bricolage de stagiaire !

Métros à l'arrêt, roues déformées et tapis rouge aux feignasses de la CGT : ce fiasco TCL est 100% LE BILAN d'EELV.

Aulas est là pour passer le Kärcher après le passage des amateurs.
Respectez les géants et laissez le patron nettoyer leur merdier !

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Kevin Mattéo le 04/11/2026 à 09:27
Kestionement a écrit le 03/11/2026 à 20h40

C'est nouveau de fermer tous les métros pour des manifestations ? On entre en régime autoritaire?

C'est en réaction des actions des casseurs et autres activistes d'extrême gauche qui saccagent et pillent le centre de Lyon, face à un tel déferlement de haine et de violence c'est une façon de limiter la casse.

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Cyrielle69 le 04/11/2026 à 08:21

Pourquoi la Métropole n'impose-t-elle pas un service minimum? C'est une honte de supprimer tous les métros ligne B, C et D. Il y a, entre autres, des aide soignantes, des auxiliaires de vie au service de personnes âgées ou handicapées qui ne pourront pas se rendre chez leurs patients. Mais cela tout le monde s'en fiche! Honte à tous les organisateurs du chaos.

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Lyonnais Fatigué le 04/11/2026 à 07:17

Pas un métro qui fonctionne alors que le B et le D sont automatiques.

Des génies. Et faut augmenter le salaire de ses feignants? Quelle bonne idée. On en parle des chauffeurs qui ne prennent pas leur service. Des trams qui ne passent pas avec comme motif "on ne sait pas où est le chauffeur".

Super leur abonnement

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arkom le 04/11/2026 à 07:16

ont devrait arrêter de payer les abonnements avec les manifestations les pannes

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kool le 04/11/2026 à 07:12

Les fainéants de la CGT,menés par une femme littérallement à côté des demandes des vrais travailleurs ....

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John-698 le 04/11/2026 à 06:56

Super et ont fait comment avec les abonnements les rdv ect pour évité les débilos qui manif

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HardRockeuse le 04/11/2026 à 06:41

en ce qui concerne la ligne C du métro ça ne change pas. hier on en a été privé

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Gui le 04/11/2026 à 03:33
Kestionement a écrit le 03/11/2026 à 20h40

C'est nouveau de fermer tous les métros pour des manifestations ? On entre en régime autoritaire?

Allez dire ça aux syndicats grévistes. 🤣🤣🤣

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Mits le 04/11/2026 à 00:03

Entre les manif, les grèves, les pannes et ceux qui se baladent sur les voies plus ceux qui ne paient pas en se faufilant derrière vous… Je me demande pour quoi on paie!

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Le retour du Jeudi... le 03/11/2026 à 22:18

Déjà qu'aujourd'hui petite manif mais les tram très affecté...je n'ose imaginer jeudi...

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saco697 le 03/11/2026 à 22:07

visiblement la RATP ne sait pas faire tourner les lignes automatiques… ou alors ils sont aux ordres de l’àliance LFI/ les VERTS de la mairie qui les ont mis en place à Lyon … dans les villes à lignes automatiques il y a toujours un service minimum garanti sauf à Lyon … comme pour l’ombriere Doucet à du donner ses consignes a ceux de la RATP parisienne que les VERTS de l’ancienne metropole ont mis en place pour fair e remonter les bénéfices lyonnais à Paris sa chère ville de cœurs lui le parisien

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Lyon 4 le 03/11/2026 à 22:02
insupportable a écrit le 03/11/2026 à 20h10

Encore une grève sans oublier que le métro C est carrément arrêté jusqu'à nouvel ordre suite à une anomalie sur la voie ayant engendré des légères déformations sur les roues.
Le retour à la voiture s'impose.
Sarcelli et Aulas avaient promis qu'avec eux c'était la fin des galères et bien non et bizzarement là ils ne communiquent plus abondamment sur chaque panne via leurs réseaux sociaux....

Metro C arrête....a la croix rousse on refait le chemin des canuts....a pied...et honnêtement on n est pas vraiment fâché, la racaille n étant pas très sportive, elle reste en bas.🤣🤣

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Orca le 03/11/2026 à 21:41

Perso je fais la Grève de l’abonnement des ce jours tcl entreprise de cas sociaux

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entre Rhône & Saône le 03/11/2026 à 21:38

Habituellement ils sont en panne, donc pas de grand changement.

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Kestionement le 03/11/2026 à 20:40

C'est nouveau de fermer tous les métros pour des manifestations ? On entre en régime autoritaire?

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bourré le 03/11/2026 à 20:26
Ex Précisions a écrit le 03/11/2026 à 19h46

Quand ce n'est pas des pannes ou un gars bourré qui tombe sur les voies ce sont les grèves, mon diesel a de beaux jours devant lui malgré le prix du carburant...

Et ouai ta raison mon pote

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SuperTonton le 03/11/2026 à 20:19

Tout le monde en grève jeudi !!

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insupportable le 03/11/2026 à 20:10

Encore une grève sans oublier que le métro C est carrément arrêté jusqu'à nouvel ordre suite à une anomalie sur la voie ayant engendré des légères déformations sur les roues.
Le retour à la voiture s'impose.
Sarcelli et Aulas avaient promis qu'avec eux c'était la fin des galères et bien non et bizzarement là ils ne communiquent plus abondamment sur chaque panne via leurs réseaux sociaux....

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Ex Précisions le 03/11/2026 à 19:46

Quand ce n'est pas des pannes ou un gars bourré qui tombe sur les voies ce sont les grèves, mon diesel a de beaux jours devant lui malgré le prix du carburant...

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