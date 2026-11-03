Grève du 5 novembre à Lyon : tous les métros à l’arrêt, de fortes perturbations sur les TCL

Les déplacements s’annoncent compliqués ce jeudi 5 novembre dans l’agglomération lyonnaise.
En raison d’un mouvement social national, de nombreuses lignes du réseau TCL seront perturbées, voire totalement interrompues. Des difficultés supplémentaires pourront également survenir en raison des manifestations organisées dans la journée.
Les métros A, B, C et D ne circuleront pas
C’est sur le métro que les perturbations seront les plus importantes.
Les lignes A, B, C et D ne circuleront pas du tout, tout comme les funiculaires F1 et F2.
Plusieurs tramways épargnés
La situation sera moins dégradée du côté des tramways.
Les lignes T2, T5, T6 et T7 circuleront normalement.
Le T1 fonctionnera avec une fréquence de six à sept minutes et le T3 toutes les huit à neuf minutes. Le T4 sera limité entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, avec une fréquence annoncée de sept à huit minutes. Le trambus TB12 circulera toutes les quinze minutes.
Plusieurs lignes de bus supprimées
Des perturbations toucheront également les bus.
Les lignes 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4 ne circuleront pas. Plusieurs autres lignes, dont les C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX ou 126, fonctionneront avec des fréquences réduites.
Certains trajets précis seront également supprimés sur les lignes 86, 120, 215, 217, 236 et 237. Toutes les autres lignes de bus doivent en revanche fonctionner normalement.
Des perturbations sur les lignes scolaires
La grande majorité des lignes scolaires Junior Direct doivent fonctionner normalement.
Plusieurs départs seront cependant supprimés sur treize lignes, notamment à Amplepuis, Cublize, Thizy-les-Bourgs, Tarare, Sain-Bel ou encore Vindry-sur-Turdine.
Les services Rhônexpress et Navigône ne seront pas touchés par le mouvement social. Les Parcs Relais et les agences TCL doivent également fonctionner aux horaires habituels.
TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements et de consulter les informations en temps réel, des perturbations supplémentaires étant possibles en fonction du déroulement des manifestations.
Du côté de la CGT, on explique qu'"alors que l’inflation dépasse officiellement les 3% et que le groupe RATP se gargarise d’avoir fait plus de 81 millions d’euros de bénéfices au 1er semestre 2026, les réponses de la direction de RATP Dev Lyon ne sont pas satisfaisantes". Le syndicat "revendique une augmentation de salaires de 200 euros par mois, seule à même d’assurer la réponse aux besoins sociaux des agents."
Finir de ruiner le pays pour se retrouver comme la Grèce.Signaler Répondre
Bravo Macron, le soit disant intelligent, bravo la gauchiasse.
"Prenez les transports en commun" qu'ils disaient...Signaler Répondre
TCL/SNCF, même combat, pour aller d'un point A à un point B, le plus fiable et à l'heure, ça reste ma tuture.
Aprés la weekend dernier devoir rentrée à pieds avec le froid, ils remettent cela, communautarisme fainéant.Signaler Répondre
Juste pour ennuyer ce personnel qui privilégient leurs anciens métros A à conduite manuelle,Signaler Répondre
on aurait dû ne pas renouveler d'aussi tôt les rames MPL75 et les laisser trainer avec leurs vieux taco 10 ou 20 ans de plus...
C'est LFI qui dirige la ville de Lyon ?Signaler Répondre
evidemment les casseurs ne se promènent qu'en TCL c'est bien connu !Signaler Répondre
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
Une grève fomentée par les VTC ?Signaler Répondre
Qui tire les marrons du feu quand les TCSP sont a l'arrêt ?? ( Yc les métros automatiques 😂)
Voilà une thèse a explorer 😜
Rions en. Au pire comme toute grève elle se terminera. ✌️
pourquoi avoir fait entrer la RATP a Lyon . C’est un fief de la CGT communiste , anti-liberale. c’est un instrument de la politique de LFISignaler Répondre
Vous croyez vraiment qu'un bâtisseur de classe mondiale comme Jean-Michel Aulas, peut réparer en six mois 6 ans de sabotage, d'incompétence et de dogmatisme écolo ?! Aulas hérite du champ de ruines laissé par les Khmers verts. Lui, c'est la culture de l'excellence et de la gagne, pas du bricolage de stagiaire !Signaler Répondre
Métros à l'arrêt, roues déformées et tapis rouge aux feignasses de la CGT : ce fiasco TCL est 100% LE BILAN d'EELV.
Aulas est là pour passer le Kärcher après le passage des amateurs.
Respectez les géants et laissez le patron nettoyer leur merdier !
C'est en réaction des actions des casseurs et autres activistes d'extrême gauche qui saccagent et pillent le centre de Lyon, face à un tel déferlement de haine et de violence c'est une façon de limiter la casse.Signaler Répondre
Pourquoi la Métropole n'impose-t-elle pas un service minimum? C'est une honte de supprimer tous les métros ligne B, C et D. Il y a, entre autres, des aide soignantes, des auxiliaires de vie au service de personnes âgées ou handicapées qui ne pourront pas se rendre chez leurs patients. Mais cela tout le monde s'en fiche! Honte à tous les organisateurs du chaos.Signaler Répondre
Pas un métro qui fonctionne alors que le B et le D sont automatiques.Signaler Répondre
Des génies. Et faut augmenter le salaire de ses feignants? Quelle bonne idée. On en parle des chauffeurs qui ne prennent pas leur service. Des trams qui ne passent pas avec comme motif "on ne sait pas où est le chauffeur".
Super leur abonnement
ont devrait arrêter de payer les abonnements avec les manifestations les pannesSignaler Répondre
Les fainéants de la CGT,menés par une femme littérallement à côté des demandes des vrais travailleurs ....Signaler Répondre
Super et ont fait comment avec les abonnements les rdv ect pour évité les débilos qui manifSignaler Répondre
en ce qui concerne la ligne C du métro ça ne change pas. hier on en a été privéSignaler Répondre
Allez dire ça aux syndicats grévistes. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Entre les manif, les grèves, les pannes et ceux qui se baladent sur les voies plus ceux qui ne paient pas en se faufilant derrière vous… Je me demande pour quoi on paie!Signaler Répondre
Déjà qu'aujourd'hui petite manif mais les tram très affecté...je n'ose imaginer jeudi...Signaler Répondre
visiblement la RATP ne sait pas faire tourner les lignes automatiques… ou alors ils sont aux ordres de l’àliance LFI/ les VERTS de la mairie qui les ont mis en place à Lyon … dans les villes à lignes automatiques il y a toujours un service minimum garanti sauf à Lyon … comme pour l’ombriere Doucet à du donner ses consignes a ceux de la RATP parisienne que les VERTS de l’ancienne metropole ont mis en place pour fair e remonter les bénéfices lyonnais à Paris sa chère ville de cœurs lui le parisienSignaler Répondre
Metro C arrête....a la croix rousse on refait le chemin des canuts....a pied...et honnêtement on n est pas vraiment fâché, la racaille n étant pas très sportive, elle reste en bas.🤣🤣Signaler Répondre
Perso je fais la Grève de l’abonnement des ce jours tcl entreprise de cas sociauxSignaler Répondre
Habituellement ils sont en panne, donc pas de grand changement.Signaler Répondre
C'est nouveau de fermer tous les métros pour des manifestations ? On entre en régime autoritaire?Signaler Répondre
Et ouai ta raison mon poteSignaler Répondre
Tout le monde en grève jeudi !!Signaler Répondre
Encore une grève sans oublier que le métro C est carrément arrêté jusqu'à nouvel ordre suite à une anomalie sur la voie ayant engendré des légères déformations sur les roues.Signaler Répondre
Le retour à la voiture s'impose.
Sarcelli et Aulas avaient promis qu'avec eux c'était la fin des galères et bien non et bizzarement là ils ne communiquent plus abondamment sur chaque panne via leurs réseaux sociaux....
Quand ce n'est pas des pannes ou un gars bourré qui tombe sur les voies ce sont les grèves, mon diesel a de beaux jours devant lui malgré le prix du carburant...Signaler Répondre