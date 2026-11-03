Grève du 5 novembre à Lyon : tous les métros à l’arrêt, de fortes perturbations sur les TCL

Les déplacements s’annoncent compliqués ce jeudi 5 novembre dans l’agglomération lyonnaise.

En raison d’un mouvement social national, de nombreuses lignes du réseau TCL seront perturbées, voire totalement interrompues. Des difficultés supplémentaires pourront également survenir en raison des manifestations organisées dans la journée.

Les métros A, B, C et D ne circuleront pas

C’est sur le métro que les perturbations seront les plus importantes.

Les lignes A, B, C et D ne circuleront pas du tout, tout comme les funiculaires F1 et F2.

Plusieurs tramways épargnés

La situation sera moins dégradée du côté des tramways.

Les lignes T2, T5, T6 et T7 circuleront normalement.

Le T1 fonctionnera avec une fréquence de six à sept minutes et le T3 toutes les huit à neuf minutes. Le T4 sera limité entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, avec une fréquence annoncée de sept à huit minutes. Le trambus TB12 circulera toutes les quinze minutes.

Plusieurs lignes de bus supprimées

Des perturbations toucheront également les bus.

Les lignes 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4 ne circuleront pas. Plusieurs autres lignes, dont les C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX ou 126, fonctionneront avec des fréquences réduites.

Certains trajets précis seront également supprimés sur les lignes 86, 120, 215, 217, 236 et 237. Toutes les autres lignes de bus doivent en revanche fonctionner normalement.

Des perturbations sur les lignes scolaires

La grande majorité des lignes scolaires Junior Direct doivent fonctionner normalement.

Plusieurs départs seront cependant supprimés sur treize lignes, notamment à Amplepuis, Cublize, Thizy-les-Bourgs, Tarare, Sain-Bel ou encore Vindry-sur-Turdine.

Les services Rhônexpress et Navigône ne seront pas touchés par le mouvement social. Les Parcs Relais et les agences TCL doivent également fonctionner aux horaires habituels.

TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements et de consulter les informations en temps réel, des perturbations supplémentaires étant possibles en fonction du déroulement des manifestations.

Du côté de la CGT, on explique qu'"alors que l’inflation dépasse officiellement les 3% et que le groupe RATP se gargarise d’avoir fait plus de 81 millions d’euros de bénéfices au 1er semestre 2026, les réponses de la direction de RATP Dev Lyon ne sont pas satisfaisantes". Le syndicat "revendique une augmentation de salaires de 200 euros par mois, seule à même d’assurer la réponse aux besoins sociaux des agents."