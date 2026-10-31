Lyon : la grève TCL des métros et funiculaires finalement suspendue ce dimanche

Mise à jour dimanche 1er novembre à 13h : RATP Dev annonce que les négociations se sont poursuivies, permettant la suspension du mouvement de grève prévu ce dimanche à Lyon.

Article initial : Les usagers des TCL devront anticiper leurs déplacements ce dimanche 1er novembre.

En raison d’un mouvement social, les quatre lignes de métro lyonnaises ainsi que les funiculaires ne circuleront plus à partir de 20h, annonce le réseau TCL. Pour rappel, ces lignes sont exploitées par RATP Dev Lyon.

Il faudra donc que les supporters de l'OL ne tardent pas trop à quitter le Groupama Stadium au coup de sifflet final de la rencontre face à Angers ce dimanche après-midi.

Tramways et bus maintenus normalement

Le reste du réseau ne sera pas concerné par cette interruption.

Les tramways, trambus et lignes de bus doivent circuler normalement, tout comme les services Rhônexpress et Navigône.

TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs trajets et de privilégier des solutions alternatives lorsque cela est possible.

Les informations en temps réel seront disponibles sur l’application et le site TCL, ainsi que sur les comptes dédiés au trafic du réseau.