Lyon : la grève TCL des métros et funiculaires finalement suspendue ce dimanche

Mise à jour dimanche 1er novembre à 13h : RATP Dev annonce que les négociations se sont poursuivies, permettant la suspension du mouvement de grève prévu ce dimanche à Lyon.
Article initial : Les usagers des TCL devront anticiper leurs déplacements ce dimanche 1er novembre.
En raison d’un mouvement social, les quatre lignes de métro lyonnaises ainsi que les funiculaires ne circuleront plus à partir de 20h, annonce le réseau TCL. Pour rappel, ces lignes sont exploitées par RATP Dev Lyon.
Il faudra donc que les supporters de l'OL ne tardent pas trop à quitter le Groupama Stadium au coup de sifflet final de la rencontre face à Angers ce dimanche après-midi.
Tramways et bus maintenus normalement
Le reste du réseau ne sera pas concerné par cette interruption.
Les tramways, trambus et lignes de bus doivent circuler normalement, tout comme les services Rhônexpress et Navigône.
TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs trajets et de privilégier des solutions alternatives lorsque cela est possible.
Les informations en temps réel seront disponibles sur l’application et le site TCL, ainsi que sur les comptes dédiés au trafic du réseau.
Tout ça sans respirer mais en faisant encore des fautes.......a fond le joueur de djembé...🤣🤣🪘🪘Signaler Répondre
Sarselli et Aulas le candidat sois disant de la société civile sont les bras de l’extrême droite dans le bassin lyonnais ils ont mis kao lyon sans programme ni projet dépensé du l’argent pour leur copain sa commence a faire bcp les deux sont déconnecté de la sociétéSignaler Répondre
Un week end sans métros en soi, bravo! dernière fois que je les prends. ce sera voiture, voiture quand je sors, ça m'évitera de payer des uber. Ils peuvent aller prendre des cours de gestion, l'une des pires villes.Signaler Répondre
RATP,leader français des appels à la grève ....Signaler Répondre
FauxSignaler Répondre
C est bien B Bernard qui a fait venir la ratp dev , qui va faire grève
Et au passage il promettait un service meilleur etc etc
non seulement RATP fait remonter les bénéfices lyonnais à Paris mais en plus ils n’assurent pas le service une super idée de Doucet et ses copains de l’ancienne metropole de confier l’explotatiin du métro et funiculaires à la RATP … juste une façon pour le parisien Doucet de renvoyer l’argent des lyonnais à ses chers copains de Paris…Signaler Répondre
C est M COLLOMB, ancien maire, qui avait fait en sorte que toutes les banlieues aient accès au centre ville et puissent être reliés entre elles...Signaler Répondre
Ce fut une belle idée de la gauche qui a cru au vivre ensemble des villes et banlieues.
Ils n ont pas voulu voir la réalité, comme d'habitude, et le danger de l'infiltration des islamistes politiques dans les cités.
Ils ont créé le communautarisme récupéré par LFI , et maintenant ont en est la : face à face et non plus cote a cote....
Et la banlieue risque de redevenir ce qu elle était au moyen âge : Le lieu où l on bannissait ceux dont on ne voulait plus dans la cité .
Pourquoi ne pas faire comme Vero se donner une augmentationSignaler Répondre
c'est Nono le sarkosiste notoire qui a vendu le métro à la ratp avec les résultats que nous n'avons pas fini de devoir supporter et payer ; merci les pastèquesSignaler Répondre
merci la RATPSignaler Répondre
merveilleuse idée de confier notre métro
la gestion de la droite des tcl est catastrophique chaque jour et semaine un problème la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais sa va être long 6 ans avec cette droite incompétenteSignaler Répondre