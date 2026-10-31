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Lyon : la grève TCL des métros et funiculaires finalement suspendue ce dimanche

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Lyon : la grève TCL des métros et funiculaires finalement suspendue ce dimanche

Un mouvement social devait fortement perturber le réseau TCL ce dimanche 1er novembre. Les négociations se sont finalement poursuivies et la grève a été suspendue.

Mise à jour dimanche 1er novembre à 13h : RATP Dev annonce que les négociations se sont poursuivies, permettant la suspension du mouvement de grève prévu ce dimanche à Lyon.

Article initial : Les usagers des TCL devront anticiper leurs déplacements ce dimanche 1er novembre.

En raison d’un mouvement social, les quatre lignes de métro lyonnaises ainsi que les funiculaires ne circuleront plus à partir de 20h, annonce le réseau TCL. Pour rappel, ces lignes sont exploitées par RATP Dev Lyon.

Il faudra donc que les supporters de l'OL ne tardent pas trop à quitter le Groupama Stadium au coup de sifflet final de la rencontre face à Angers ce dimanche après-midi.

Tramways et bus maintenus normalement

Le reste du réseau ne sera pas concerné par cette interruption.

Les tramways, trambus et lignes de bus doivent circuler normalement, tout comme les services Rhônexpress et Navigône.

TCL recommande aux voyageurs d’anticiper leurs trajets et de privilégier des solutions alternatives lorsque cela est possible.

Les informations en temps réel seront disponibles sur l’application et le site TCL, ainsi que sur les comptes dédiés au trafic du réseau.

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grève tcl

métros

11 commentaires
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Avez vous eu le temps de boire un café en ce jour du Seigneur ? le 01/11/2026 à 12:58
deux dangereux gouverneurs a écrit le 01/11/2026 à 11h48

Sarselli et Aulas le candidat sois disant de la société civile sont les bras de l’extrême droite dans le bassin lyonnais ils ont mis kao lyon sans programme ni projet dépensé du l’argent pour leur copain sa commence a faire bcp les deux sont déconnecté de la société

Tout ça sans respirer mais en faisant encore des fautes.......a fond le joueur de djembé...🤣🤣🪘🪘

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deux dangereux gouverneurs le 01/11/2026 à 11:48

Sarselli et Aulas le candidat sois disant de la société civile sont les bras de l’extrême droite dans le bassin lyonnais ils ont mis kao lyon sans programme ni projet dépensé du l’argent pour leur copain sa commence a faire bcp les deux sont déconnecté de la société

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flo le 01/11/2026 à 09:05

Un week end sans métros en soi, bravo! dernière fois que je les prends. ce sera voiture, voiture quand je sors, ça m'évitera de payer des uber. Ils peuvent aller prendre des cours de gestion, l'une des pires villes.

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kool le 01/11/2026 à 08:27

RATP,leader français des appels à la grève ....

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Ratp c est B Bernard le 31/10/2026 à 22:47
la Métropole De Lyon a écrit le 31/10/2026 à 19h14

la gestion de la droite des tcl est catastrophique chaque jour et semaine un problème la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais sa va être long 6 ans avec cette droite incompétente

Faux
C est bien B Bernard qui a fait venir la ratp dev , qui va faire grève
Et au passage il promettait un service meilleur etc etc

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saco697 le 31/10/2026 à 21:05

non seulement RATP fait remonter les bénéfices lyonnais à Paris mais en plus ils n’assurent pas le service une super idée de Doucet et ses copains de l’ancienne metropole de confier l’explotatiin du métro et funiculaires à la RATP … juste une façon pour le parisien Doucet de renvoyer l’argent des lyonnais à ses chers copains de Paris…

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A qui profite la misère et les ghettos.. le 31/10/2026 à 21:03
la Métropole De Lyon a écrit le 31/10/2026 à 19h14

la gestion de la droite des tcl est catastrophique chaque jour et semaine un problème la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais sa va être long 6 ans avec cette droite incompétente

C est M COLLOMB, ancien maire, qui avait fait en sorte que toutes les banlieues aient accès au centre ville et puissent être reliés entre elles...
Ce fut une belle idée de la gauche qui a cru au vivre ensemble des villes et banlieues.
Ils n ont pas voulu voir la réalité, comme d'habitude, et le danger de l'infiltration des islamistes politiques dans les cités.
Ils ont créé le communautarisme récupéré par LFI , et maintenant ont en est la : face à face et non plus cote a cote....
Et la banlieue risque de redevenir ce qu elle était au moyen âge : Le lieu où l on bannissait ceux dont on ne voulait plus dans la cité .

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Merci Vero le 31/10/2026 à 20:56

Pourquoi ne pas faire comme Vero se donner une augmentation

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vouis vouis le 31/10/2026 à 20:29
la Métropole De Lyon a écrit le 31/10/2026 à 19h14

la gestion de la droite des tcl est catastrophique chaque jour et semaine un problème la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais sa va être long 6 ans avec cette droite incompétente

c'est Nono le sarkosiste notoire qui a vendu le métro à la ratp avec les résultats que nous n'avons pas fini de devoir supporter et payer ; merci les pastèques

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zut le 31/10/2026 à 19:46

merci la RATP
merveilleuse idée de confier notre métro

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la Métropole De Lyon le 31/10/2026 à 19:14

la gestion de la droite des tcl est catastrophique chaque jour et semaine un problème la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais sa va être long 6 ans avec cette droite incompétente

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