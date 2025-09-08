Grève TCL à Lyon : découvrez le détail des fortes perturbations de ce lundi

Ce qui va avoir des conséquences pour les habitants de l'agglomération de Lyon puisque de nombreux services seront à l'arrêt ou fonctionneront partiellement.

Métro et funiculaires

Les métros A et C fonctionnent normalement, de même que les funiculaires F1 et F2.

En revanche, le métro B ne circule que de 5h30 à 19h30, entre Stade de Gerland–Le Lou et Charpennes–Charles Hernu. Les stations Gare d’Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud restent fermées.

Le métro D est lui aussi limité : en service de 5h à 19h30, il relie uniquement Gare de Vaise à Grange-Blanche. Les stations Laennec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux ne sont pas desservies.

Tramways

La ligne T2 circule toutes les 10 minutes, et la ligne T3 toutes les 7 minutes entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie, de 4h30 à 19h. En revanche, les lignes T1, T4, T5, T6 et T7 sont totalement à l’arrêt ce lundi.

Bus

Le trafic est également très réduit côté bus. Certaines lignes fonctionnent normalement (C200, C201, 6, 11, 12, 23, 30, 32, 47, 72, 86, 97…), d’autres roulent uniquement de 6h30 à 19h30 avec des passages espacés (C2, C3, C8, C10, C11, C13, C15, C19, C20, 9, 15, 24, 37, 59, 63…).

Plusieurs lignes ne circulent pas du tout, dont C1, C5, C9, C15E, C16, 3, 7, 10, 25, 26, 34, 39, 49, 55, 62, 64, 71, 78, 81, 87, 90, 93, 98, ainsi que les navettes S1, S4 et plusieurs lignes Zi.

Services maintenus

Certaines dessertes sont toutefois assurées : les lignes scolaires Junior Direct, les bus des zones 3, 4 et 5, la navette fluviale Navigône et le Rhônexpress vers l’aéroport Saint-Exupéry. Les parcs relais et agences TCL sont ouverts aux horaires habituels.