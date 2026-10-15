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TCL : une quarantaine de lignes de bus à l’arrêt ce jeudi 15 octobre

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TCL : une quarantaine de lignes de bus à l’arrêt ce jeudi 15 octobre
DR TCL

Le mouvement social du jeudi 15 octobre perturbera fortement les bus TCL des zones 1 et 2, avec des lignes supprimées, des parcours raccourcis et des fréquences réduites. Les métros, tramways et funiculaires circuleront normalement.

Pour se déplacer dans l’agglomération lyonnaise jeudi 15 octobre, les usagers devront composer avec une offre de bus réduite dans les zones 1 et 2. Une quarantaine de lignes ne circuleront pas, tandis que d’autres assureront seulement une partie de leur trajet ou proposeront moins de départs.

Les métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement. Ce sera également le cas des Junior Direct et des bus des zones 3, 4, 5 et externe. Les agences TCL et les Parcs Relais conserveront leurs horaires habituels.

Pour les spectateurs du match de Ligue Europa OL-Crystal Palace, la ligne N195, qui dessert le Groupama Stadium, sera maintenue normalement.

Les lignes sans aucun service jeudi

Les lignes suivantes seront à l’arrêt toute la journée :
C5, C18, C23, C26, 32, 34, 36, 38, 39, 45, 50, 59, 63, 65, 66, 69, 76, 78, 79, 81, 87, 88, 99EX, 104A, 104B, 105, 107, 108, 114, 116, 117, 118, 124, 127, 133, 135, 137, 141, 144 et BR60.

Les lignes Pleine Lune ne circuleront pas non plus dans la nuit de jeudi à vendredi.

Huit parcours raccourcis et de nombreuses fréquences réduites

Huit lignes fonctionneront uniquement sur les portions indiquées ci-dessous, avec des départs moins fréquents :

C6
Campus Lyon Ouest – Gare de Vaise

C12
Jean-Macé – Hôpital Feyzin Vénissieux

C14
Les Sources – Gare de Vaise

31
Cité Édouard-Herriot – Gare de Vaise

35
Vénissieux Le Charréard – Jean-Macé

57
Laurent-Bonnevay – Vaulx O’Hara

103
Gorge-de-Loup – Dardilly Le Jubin

121
Gare de Vaise – Limonest Cimetièr

Les Trambus TB11 et TB12 assureront leur service avec une fréquence réduite. Les lignes suivantes circuleront également moins souvent : C1, C2, C8, C10, C13, C16, C17, C20, C20EX, C21, C22, C22EX, C24, C25, C27, 33, 40, 41, 43, 46, 49, 52, 52EX, 54, 55, 60, 62, 67, 68, 70, 89, 89EX, 90, 98, 98EX, 102, 109, 115, 119, 120, 126 et 150.

Toutes les autres lignes des zones 1 et 2 doivent fonctionner normalement. TCL signale toutefois que les manifestations prévues dans l’agglomération pourraient occasionner des perturbations ponctuelles sur certaines lignes.

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