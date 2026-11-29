La 72e édition de la SaintéLyon a souri aux athlètes locaux. Ce dimanche 29 novembre, les deux vainqueurs de l'épreuve reine ont franchi la ligne d'arrivée à la Halle Tony-Garnier sous les applaudissements du public lyonnais.

Chez les hommes, Virgile Moriset a réalisé une course presque parfaite. Le Lyonnais de 25 ans a pris les commandes après seulement une douzaine de kilomètres, avant de s'envoler vers la victoire.

Il a bouclé les 80 kilomètres en 5h47'17, reléguant son premier poursuivant à plus de quatorze minutes.

Une consécration pour celui qui avait progressivement gravi les échelons de la SaintéLyon, terminant successivement 19e, 7e, 4e puis 2e lors de ses précédentes participations.

Cette fois, personne n'a pu lui résister.

Derrière lui, Quentin Meyleu a pris la deuxième place en 6h01'48, permettant à l'équipe ASICS Trail de réaliser un doublé. Corentin Chouvelon complète le podium en 6h03'11.

Marie Goncalves s'offre un deuxième sacre

La course féminine a réservé davantage de suspense, avec plusieurs prétendantes à la victoire.

Déjà sacrée en 2024, la Lyonnaise Marie Goncalves retrouvait notamment Adeline Martin, tenante du titre, ainsi qu'Anne-Cécile Thévenot et Manon Gras.

L'avocate lyonnaise a finalement fait la différence après le signal de Saint-André, point culminant du parcours, pour prendre définitivement les commandes.

Elle s'est imposée en 6h30'04, réalisant également une remarquable 17e place au classement général, hommes et femmes confondus.

Adeline Martin a terminé deuxième en 6h50'40, résistant de justesse au retour de Manon Gras, troisième à seulement treize secondes.

Pour Marie Goncalves, ce nouveau succès confirme son attachement particulier à cette épreuve, qu'elle remporte une deuxième fois devant son public.

Simon Jonet s'impose sur les 160 kilomètres

Sur la LyonSaintéLyon, version aller-retour de l'épreuve avec 160 kilomètres au programme, Simon Jonet a également signé une performance remarquable.

Parti de Lyon samedi matin à 9h, il a terminé son périple après 19h05'57 d'effort cumulé, avec un parcours retour bouclé en 7h21'29.

Une victoire décrochée avec une dizaine de minutes d'avance sur ses poursuivants.

Entre le premier triomphe de Virgile Moriset, le retour au sommet de Marie Goncalves et la performance de Simon Jonet, cette édition 2026 aura offert plusieurs arrivées marquantes à la Halle Tony-Garnier.