Un demi-tour suspect, plus de 20 kilomètres parcourus à contresens et une collision d'une extrême violence. C'est le scénario sur lequel travaillent les gendarmes après l'accident survenu samedi, peu avant 7h30, sur l'A432.
Selon les informations du Progrès, un fourgon aurait fait demi-tour à la vue des gendarmes au niveau de Beynost, dans l'Ain, avant de s'engager à contresens sur l'A42, puis sur l'A432.
Les militaires auraient alors suivi le véhicule en activant leurs gyrophares pour avertir les autres automobilistes du danger.
Mais cette situation s'est terminée par un choc frontal avec un poids lourd à hauteur de Colombier-Saugnieu.
Deux hommes hospitalisés en urgence absolue
La collision a fait trois blessés.
Les deux occupants du fourgon, âgés de 27 et 28 ans, ont été grièvement blessés. Pris en charge en urgence absolue, ils ont été transportés à l'hôpital Édouard-Herriot à Lyon.
Le conducteur du poids lourd, âgé de 48 ans, a été plus légèrement touché, notamment à un genou.
L'intervention a nécessité la mobilisation d'importants moyens de secours, notamment des sapeurs-pompiers et des équipes du Smur.
L'autoroute coupée pendant trois heures
La circulation a été interrompue pendant environ trois heures sur l'A432, dans le sens concerné par l'accident.
Une enquête est désormais menée, notamment par les gendarmes de l'Ain, pour comprendre les circonstances exactes de cet accident.
Les investigations devront notamment déterminer pourquoi le conducteur du fourgon aurait effectué un demi-tour en présence des forces de l'ordre et poursuivi sa route à contresens sur une aussi longue distance.
Du coup article infos qui manque et pas des moindre le contenu de la camionnette, n’empêche que de plus en plus de jeune fuit la police au contrôle c'est pas normal et c'est quand même bizarre si tu n'a rien fait. Comme l'histoire de naelle le jeune tué par la police malheureusement, il avait quand même dans son dossier et sa jeune vie 5 refus d'obtempérer à son actif pour des contrôles routier et la sixième lui a coûté la vie en même 17ans conduire des voiture puissant pour jouer le beau, l'éducation des parents a du avoir un loupé et savoir vivre en société.Signaler Répondre
« Qu’ils s’en sortent ou pas, à vrai dire, à eux d’assumer leurs choix. Ce qui me révolte, c’est qu’une famille ou quelqu’un qui rentrait tranquillement chez lui aurait pu y laisser la vie. Ces deux chauffards ont joué à la roulette russe avec la vie des autres. »Signaler Répondre
On n'est pas aux USA-Signaler Répondre
La technique appelée outre atlantique TVI n'est malheureusement pas autorisée en France-
Justice divineSignaler Répondre
Pourquoi ?Signaler Répondre
Je crois qu'on connaît la réponse
Heureusement le conducteur du poids lourd va bien. Par contre 20kms a contresens, ça pose des questions!les flics faisaient quoi? Du tricot? 🤣Signaler Répondre