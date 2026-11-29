Un demi-tour suspect, plus de 20 kilomètres parcourus à contresens et une collision d'une extrême violence. C'est le scénario sur lequel travaillent les gendarmes après l'accident survenu samedi, peu avant 7h30, sur l'A432.

Selon les informations du Progrès, un fourgon aurait fait demi-tour à la vue des gendarmes au niveau de Beynost, dans l'Ain, avant de s'engager à contresens sur l'A42, puis sur l'A432.

Les militaires auraient alors suivi le véhicule en activant leurs gyrophares pour avertir les autres automobilistes du danger.

Mais cette situation s'est terminée par un choc frontal avec un poids lourd à hauteur de Colombier-Saugnieu.

Deux hommes hospitalisés en urgence absolue

La collision a fait trois blessés.

Les deux occupants du fourgon, âgés de 27 et 28 ans, ont été grièvement blessés. Pris en charge en urgence absolue, ils ont été transportés à l'hôpital Édouard-Herriot à Lyon.

Le conducteur du poids lourd, âgé de 48 ans, a été plus légèrement touché, notamment à un genou.

L'intervention a nécessité la mobilisation d'importants moyens de secours, notamment des sapeurs-pompiers et des équipes du Smur.

L'autoroute coupée pendant trois heures

La circulation a été interrompue pendant environ trois heures sur l'A432, dans le sens concerné par l'accident.

Une enquête est désormais menée, notamment par les gendarmes de l'Ain, pour comprendre les circonstances exactes de cet accident.

Les investigations devront notamment déterminer pourquoi le conducteur du fourgon aurait effectué un demi-tour en présence des forces de l'ordre et poursuivi sa route à contresens sur une aussi longue distance.