Grève TCL à Lyon lundi : de fortes perturbations annoncées, anticipez votre voyage !

Dans un communiqué de presse, les TCL annoncent que tous les modes, ou presque, seront perturbés.
Métro et funiculaires
• Métros A et C : circulation normale, tout comme les funiculaires F1 et F2.
• Métro B : circulation uniquement de 5h30 à 19h30, limitée entre Stade de Gerland–Le Lou et Charpennes–Charles Hernu. Les stations Gare d’Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud ne seront pas desservies.
• Métro D : en service de 5h à 19h30 entre Gare de Vaise et Grange-Blanche. Les stations Laennec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux resteront fermées.
Tramways
• T2 : toutes les 10 minutes de 5h à 19h.
• T3 : toutes les 7 minutes de 4h30 à 19h, mais limité entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie.
• T1, T4, T5, T6 et T7 : aucun service.
Bus
De nombreuses lignes de bus seront impactées.
• Certaines circuleront normalement (ex. C200, C201, 6, 11, 12, 23, 30, 32, 47, 72, 86, 97, etc.).
• D’autres fonctionneront uniquement de 6h30 à 19h30 avec des fréquences réduites (C2, C3, C8, C10, C11, C13, C15, C19, C20, 9, 15, 24, 37, 59, 63, etc.).
• Plusieurs lignes ne circuleront pas du tout, parmi lesquelles C1, C5, C9, C15E, C16, 3, 7, 10, 25, 26, 34, 39, 49, 55, 62, 64, 71, 78, 81, 87, 90, 93, 98, ainsi que les navettes S1, S4 et plusieurs lignes Zi.
Bonne nouvelle toutefois : les lignes scolaires Junior Direct, les bus des zones 3, 4 et 5, ainsi que les services de navette fluviale Navigône et de Rhônexpress vers l'aéroport Lyon Saint-Exupéry fonctionneront normalement. Les parcs relais et les agences TCL resteront également ouverts aux horaires habituels.
La direction des TCL invite les usagers à anticiper leurs déplacements, à privilégier des solutions alternatives et à consulter l’info trafic en temps réel via le site tcl.fr, l’application TCL et le compte X (Twitter) TCL Lyon InfoTrafic.
