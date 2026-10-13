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Grève TCL jeudi : 40 lignes de bus à l’arrêt, de nombreuses autres fortement perturbées à Lyon

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Grève TCL jeudi : 40 lignes de bus à l’arrêt, de nombreuses autres fortement perturbées à Lyon

Le mouvement social prévu ce jeudi 15 octobre va fortement perturber le réseau de bus TCL dans les zones 1 et 2. Une quarantaine de lignes ne circuleront pas du tout, tandis que plusieurs autres seront limitées à une partie de leur itinéraire ou fonctionneront avec une fréquence réduite.

La journée de jeudi s’annonce compliquée pour les usagers du réseau de bus TCL.

En raison du mouvement social annoncé le 15 octobre 2026, les lignes circulant dans les zones 1 et 2 seront fortement perturbées. En revanche, les métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress et Navigône circuleront normalement.

Les Junior Direct, ainsi que les lignes de bus des zones 3, 4, 5 et externe, fonctionneront également normalement.

Une quarantaine de lignes supprimées

Les lignes suivantes ne circuleront pas du tout jeudi : C5, C18, C23, C26, 32, 34, 36, 38, 39, 45, 50, 59, 63, 65, 66, 69, 76, 78, 79, 81, 87, 88, 99EX, 104A, 104B, 105, 107, 108, 114, 116, 117, 118, 124, 127, 133, 135, 137, 141, 144 et BR60.

Les lignes Pleine Lune seront elles aussi supprimées dans la nuit de jeudi à vendredi.

Plusieurs lignes limitées à une partie de leur parcours

Huit lignes ne desserviront qu’une partie de leur itinéraire, avec une fréquence également réduite :
    •    C6 : Campus Lyon Ouest – Gare de Vaise
    •    C12 : Jean-Macé – Hôpital Feyzin Vénissieux
    •    C14 : Les Sources – Gare de Vaise
    •    31 : Cité Édouard-Herriot – Gare de Vaise
    •    35 : Vénissieux Le Charréard – Jean-Macé
    •    57 : Laurent-Bonnevay – Vaulx O'Hara
    •    103 : Gorge-de-Loup – Dardilly Le Jubin
    •    121 : Gare de Vaise – Limonest Cimetière

De nombreuses lignes circuleront moins souvent

Les Trambus TB11 et TB12 circuleront, mais avec une fréquence réduite.

Même situation pour les lignes C1, C2, C8, C10, C13, C16, C17, C20, C20EX, C21, C22, C22EX, C24, C25, C27, 33, 40, 41, 43, 46, 49, 52, 52EX, 54, 55, 60, 62, 67, 68, 70, 89, 89EX, 90, 98, 98EX, 102, 109, 115, 119, 120, 126 et 150.

Toutes les autres lignes des zones 1 et 2 doivent fonctionner normalement.

La ligne N195 maintenue pour OL-Crystal Palace

La ligne N195, qui dessert le Groupama Stadium à l’occasion du match de Ligue Europa OL-Crystal Palace, circulera normalement jeudi.

TCL prévient toutefois que certaines lignes pourraient aussi être ponctuellement affectées par les manifestations prévues dans l’agglomération.

Les Parcs Relais resteront ouverts normalement, tout comme les agences TCL, aux horaires habituels.

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grève tcl

TCL

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Légalité, logique le 13/10/2026 à 22:03

on peut emprunter les voies de bus en voiture lorsqu'il y a grève TCL ?

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