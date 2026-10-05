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TCL : un bouton SOS bientôt intégré à l’application pour signaler les incidents

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TCL : un bouton SOS bientôt intégré à l’application pour signaler les incidents

Les voyageurs du réseau TCL pourront prochainement donner l’alerte directement depuis l’application en cas d’agression, de vol, de harcèlement sexuel ou de comportement menaçant. Le dispositif doit permettre au PC Sécurité de localiser l’usager et d’organiser rapidement une intervention.

Signaler discrètement une situation dangereuse depuis son téléphone : c’est l’objectif de la nouvelle fonctionnalité préparée par le Sytral. Un bouton SOS doit faire son apparition sur l’application TCL, sans qu’une date précise de déploiement ait pour l’instant été annoncée. Lorsqu’un voyageur activera ce bouton, une alerte accompagnée de sa localisation précise sera transmise au PC Sécurité TCL. Un agent pourra ensuite échanger avec lui par téléphone ou par messages afin d’identifier la nature de l’incident. Le dispositif s’adresse aussi bien aux victimes qu’aux témoins. Il pourra notamment être utilisé pour signaler une agression, un vol, du harcèlement sexuel ou un comportement menaçant.

Une intervention adaptée à chaque situation

Après avoir évalué le signalement, le PC Sécurité pourra solliciter différents services en fonction de l’incident. La police nationale, les agents de sécurité du Sytral ou encore les sapeurs-pompiers pourront ainsi être alertés si leur intervention est nécessaire. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le Sytral cherche notamment à réduire les délais de réponse face aux incidents signalés dans les transports. La création de ce bouton SOS a été votée lors du dernier conseil d’administration du Sytral, en même temps que la gratuité du réseau pour les policiers et les gendarmes.

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4 commentaires
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donc le 05/10/2026 à 13:31

se faire agresser dans un transport en commun est désormais considéré comme un risque normal

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Chris6969699 le 05/10/2026 à 13:29
Watt a écrit le 05/10/2026 à 11h06

Bizarre tous ces moyens pour ce qu'ils ne qualifient que comme un sentiment d'insécurité !

Effectivement... Appuyer sur une borne d'alarme dans les transports en commun est-ce désormais un sentiment de dangerosité ?

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Watt le 05/10/2026 à 11:06

Bizarre tous ces moyens pour ce qu'ils ne qualifient que comme un sentiment d'insécurité !

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Chris69696999 le 05/10/2026 à 09:33

"Signaler discrètement une situation dangereuse depuis son téléphone"

D'où vient ce sentiment de signalement discret d'après vous ?

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