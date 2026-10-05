TCL : un bouton SOS bientôt intégré à l’application pour signaler les incidents

Signaler discrètement une situation dangereuse depuis son téléphone : c’est l’objectif de la nouvelle fonctionnalité préparée par le Sytral. Un bouton SOS doit faire son apparition sur l’application TCL, sans qu’une date précise de déploiement ait pour l’instant été annoncée. Lorsqu’un voyageur activera ce bouton, une alerte accompagnée de sa localisation précise sera transmise au PC Sécurité TCL. Un agent pourra ensuite échanger avec lui par téléphone ou par messages afin d’identifier la nature de l’incident. Le dispositif s’adresse aussi bien aux victimes qu’aux témoins. Il pourra notamment être utilisé pour signaler une agression, un vol, du harcèlement sexuel ou un comportement menaçant.

Une intervention adaptée à chaque situation

Après avoir évalué le signalement, le PC Sécurité pourra solliciter différents services en fonction de l’incident. La police nationale, les agents de sécurité du Sytral ou encore les sapeurs-pompiers pourront ainsi être alertés si leur intervention est nécessaire. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le Sytral cherche notamment à réduire les délais de réponse face aux incidents signalés dans les transports. La création de ce bouton SOS a été votée lors du dernier conseil d’administration du Sytral, en même temps que la gratuité du réseau pour les policiers et les gendarmes.