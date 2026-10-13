Lyon : le métro D à l'arrêt sur une partie de la ligne, huit stations concernées ce mardi matin

Mise à jour : le métro D a pu reprendre son trafic habituel.

Article initial : Les difficultés s'accumulent pour les usagers des transports en commun lyonnais. Alors qu'une nouvelle mobilisation lycéenne est prévue ce mardi, le métro D connaît une importante perturbation depuis le début du service.

En cause : un dysfonctionnement du système informatique qui empêche les rames de circuler sur une partie de cette ligne reliant habituellement Gare de Vaise à Gare de Vénissieux.

Au total, huit arrêts sont concernés par cette interruption. Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements, les TCL ont mis en place des bus relais desservant les stations situées entre Garibaldi et Gare de Vénissieux.

Un retour à la normale espéré à 11 heures

Selon les prévisions communiquées par les TCL, la circulation devrait reprendre normalement à 11 heures.

Cette panne intervient alors que le métro lyonnais a déjà connu plusieurs incidents ces derniers mois. En août, un problème d'aiguillage avait notamment perturbé la ligne D pendant plus de 24 heures.

Parallèlement, des opérations de modernisation sont programmées sur cette même ligne jusqu'au 24 novembre. Elles se déroulent les lundis et mardis, à partir de 21h20 environ.