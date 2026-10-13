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Lyon : le métro D à l'arrêt sur une partie de la ligne, huit stations concernées ce mardi matin

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Lyon : le métro D à l'arrêt sur une partie de la ligne, huit stations concernées ce mardi matin

Une panne informatique paralyse une partie du métro D à Lyon ce mardi 13 octobre. Depuis 5 heures du matin, les rames ne circulent plus entre Garibaldi et Gare de Vénissieux. Les TCL espèrent un rétablissement du trafic aux alentours de 11 heures.

Mise à jour : le métro D a pu reprendre son trafic habituel.

Article initial : Les difficultés s'accumulent pour les usagers des transports en commun lyonnais. Alors qu'une nouvelle mobilisation lycéenne est prévue ce mardi, le métro D connaît une importante perturbation depuis le début du service.

En cause : un dysfonctionnement du système informatique qui empêche les rames de circuler sur une partie de cette ligne reliant habituellement Gare de Vaise à Gare de Vénissieux.

Au total, huit arrêts sont concernés par cette interruption. Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements, les TCL ont mis en place des bus relais desservant les stations situées entre Garibaldi et Gare de Vénissieux.

Un retour à la normale espéré à 11 heures

Selon les prévisions communiquées par les TCL, la circulation devrait reprendre normalement à 11 heures.

Cette panne intervient alors que le métro lyonnais a déjà connu plusieurs incidents ces derniers mois. En août, un problème d'aiguillage avait notamment perturbé la ligne D pendant plus de 24 heures.

Parallèlement, des opérations de modernisation sont programmées sur cette même ligne jusqu'au 24 novembre. Elles se déroulent les lundis et mardis, à partir de 21h20 environ.

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Lyon

6 commentaires
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Brijon le 13/10/2026 à 11:12
faut bosser à la métropole a écrit le 13/10/2026 à 09h38

Elle fait quoi sarcelli? Le métro d fonctionnait parfaitement et là c'est panne sur panne on croit revivre le lancement de la B en automatique !

Pourtant les travaux actuels visent à ajouter un 2e système de pilotage automatique, en attendant de supprimer l'ancien, mais tout est déjà cassé !

Vous venez sans doute d'arriver à Lyon, car les pannes récurrentes du métro sont bien antérieure au changement de direction de la métropole, mais date de l'arrivée de la RATP à la direction du métro !
J'avais d'ailleurs raté un RV avec mon ophtalmo suite à une panne de métro compensée soit disant par une navette. Il m'a fallu plus de 2h00 pour un trajet habituel de 40mn! Et c'était en juin 2025.

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simplementcitoyen le 13/10/2026 à 10:13

Encore et Encore bande de guignol amateurs, toujours un probléme je paie pour un service qui n'est pas total alors je veux un remboursement de mon titre de transport c'est comme pour l'avion si on prends un billet pour une destination et que l'on vous débarque ailleurs et bien ce n'est pas le même prix et le service que j'ai payé, RATP sont vraiment nul avec des mauvaises info des agents sur place.

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faut bosser à la métropole le 13/10/2026 à 09:38

Elle fait quoi sarcelli? Le métro d fonctionnait parfaitement et là c'est panne sur panne on croit revivre le lancement de la B en automatique !

Pourtant les travaux actuels visent à ajouter un 2e système de pilotage automatique, en attendant de supprimer l'ancien, mais tout est déjà cassé !

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saco697 le 13/10/2026 à 09:38

les Verts de l’ancienne Metropole avaient bradé le métro à la RATP pour faire remonter l’argent des lyonnais aux amis de Doucet le parisien …pour les bénéfices ça remonte bien pour le reste voilà les résultats…

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papyrebel le 13/10/2026 à 09:13

C'est à mourir de rire ! Pas un jour sans une panne , un retard , des voitures bondées...Métros ,trams ... bus .

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Merci Vero le 13/10/2026 à 08:53

Alors véro ? Pourtant tu avais promis avec toi plus de panne. Et ca veut faire un nouveau métro

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Ex Précisions le 13/10/2026 à 08:33

Ben alors Sarselli on fait sa Bernard ;-)

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