Lyon : le métro D à l'arrêt sur une partie de la ligne, huit stations concernées ce mardi matin

Mise à jour : le métro D a pu reprendre son trafic habituel.
Article initial : Les difficultés s'accumulent pour les usagers des transports en commun lyonnais. Alors qu'une nouvelle mobilisation lycéenne est prévue ce mardi, le métro D connaît une importante perturbation depuis le début du service.
En cause : un dysfonctionnement du système informatique qui empêche les rames de circuler sur une partie de cette ligne reliant habituellement Gare de Vaise à Gare de Vénissieux.
Au total, huit arrêts sont concernés par cette interruption. Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements, les TCL ont mis en place des bus relais desservant les stations situées entre Garibaldi et Gare de Vénissieux.
Un retour à la normale espéré à 11 heures
Selon les prévisions communiquées par les TCL, la circulation devrait reprendre normalement à 11 heures.
Cette panne intervient alors que le métro lyonnais a déjà connu plusieurs incidents ces derniers mois. En août, un problème d'aiguillage avait notamment perturbé la ligne D pendant plus de 24 heures.
Parallèlement, des opérations de modernisation sont programmées sur cette même ligne jusqu'au 24 novembre. Elles se déroulent les lundis et mardis, à partir de 21h20 environ.
Vous venez sans doute d'arriver à Lyon, car les pannes récurrentes du métro sont bien antérieure au changement de direction de la métropole, mais date de l'arrivée de la RATP à la direction du métro !Signaler Répondre
J'avais d'ailleurs raté un RV avec mon ophtalmo suite à une panne de métro compensée soit disant par une navette. Il m'a fallu plus de 2h00 pour un trajet habituel de 40mn! Et c'était en juin 2025.
Encore et Encore bande de guignol amateurs, toujours un probléme je paie pour un service qui n'est pas total alors je veux un remboursement de mon titre de transport c'est comme pour l'avion si on prends un billet pour une destination et que l'on vous débarque ailleurs et bien ce n'est pas le même prix et le service que j'ai payé, RATP sont vraiment nul avec des mauvaises info des agents sur place.Signaler Répondre
Elle fait quoi sarcelli? Le métro d fonctionnait parfaitement et là c'est panne sur panne on croit revivre le lancement de la B en automatique !Signaler Répondre
Pourtant les travaux actuels visent à ajouter un 2e système de pilotage automatique, en attendant de supprimer l'ancien, mais tout est déjà cassé !
les Verts de l’ancienne Metropole avaient bradé le métro à la RATP pour faire remonter l’argent des lyonnais aux amis de Doucet le parisien …pour les bénéfices ça remonte bien pour le reste voilà les résultats…Signaler Répondre
C'est à mourir de rire ! Pas un jour sans une panne , un retard , des voitures bondées...Métros ,trams ... bus .Signaler Répondre
Alors véro ? Pourtant tu avais promis avec toi plus de panne. Et ca veut faire un nouveau métroSignaler Répondre
Ben alors Sarselli on fait sa Bernard ;-)Signaler Répondre