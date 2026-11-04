Manifestation du 5 novembre à Lyon : la justice donne raison à la préfecture, le cortège interdit place Bellecour

La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.

Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.

La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.

Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".

Jusqu'à 25 000 manifestants attendus

Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.

À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.

En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.

Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.

Une arrivée place Jean-Macé

Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.

Manifestation du #5octobre | La manifestation déclarée par l’intersyndicale à Lyon pour le 5 novembre 2026 partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs. Le périmètre d’interdiction de manifester défini par un arrêté préfectoral, en date du 3 novembre 2026, qui comprend notamment la place Bellecour, a été validé ce jour par le tribunal administratif. Par conséquent, et après de nouvelles discussions avec les organisations syndicales avec lesquelles le dialogue a été entretenu en permanence depuis une première rencontre lundi soir dernier, le cortège empruntera successivement le cours Gambetta, le quai Claude Bernard, l’avenue Berthelot avant de rejoindre la place Jean Macé, point d’arrivée de son parcours. ➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. ✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 4, 2026

Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.

L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.