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Manifestation du 5 novembre à Lyon : la justice donne raison à la préfecture, le cortège interdit place Bellecour

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Manifestation du 5 novembre à Lyon : la justice donne raison à la préfecture, le cortège interdit place Bellecour

À quelques heures d'une mobilisation qui pourrait rassembler 25 000 personnes à Lyon, les syndicats viennent de subir un revers judiciaire. Ce mercredi 4 novembre, le tribunal administratif a rejeté leur recours contre l'interdiction de manifester place Bellecour. Le cortège partira bien de la Manufacture des Tabacs jeudi à 10h30 pour arriver à Jean-Macé.

La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.

Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.

La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.

Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".

Jusqu'à 25 000 manifestants attendus

Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.

À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.

En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.
Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.

Une arrivée place Jean-Macé

Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.

Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.

L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.

Tags :

5 novembre

1 commentaire
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Demain on soutient notre ville... le 04/11/2026 à 21:15

Faites que les FDO empêchent les casseurs de venir en presque ile.pour que nous puissions y aller sereinement faire des courses pour soutenir nos commerçants
Merci et courage a notre police...👍👍

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