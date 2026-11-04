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Villeurbanne : des coups de feu tirés en pleine journée, un individu recherché

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Villeurbanne : des coups de feu tirés en pleine journée, un individu recherché

Des coups de feu en pleine journée dans les rues de Villeurbanne.

Ce mercredi 4 novembre, vers 14h30, un individu a fait usage d'une arme à feu sur le cours Émile-Zola, selon le Progrès.

Au moins deux tirs auraient été effectués. Sur place, les policiers ont découvert deux douilles, confirmant l'utilisation d'une arme à feu.

Le tireur prend la fuite

Malgré ces tirs survenus en plein après-midi, aucune personne blessée n'a été prise en charge sur les lieux.

L'auteur présumé des coups de feu a réussi à quitter les lieux avant l'arrivée de la police.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cet épisode et de retrouver le suspect.

Tags :

tirs

fusillade

6 commentaires
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Corsica3333 le 04/11/2026 à 21:05

Ville socialogauchiste.....

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La nouvelle France by LFI le 04/11/2026 à 19:16

"des coups de feu tirés en pleine journée", une journée normale dans la nouvelle France by LFI.

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Villeurbanne en panne .... le 04/11/2026 à 19:09
ça continue a écrit le 04/11/2026 à 18h31

A Villeurbanne c'est maintenant presque tous les jours ! c'est une ville modèle !

La preuve, elle accueille avec joie Raphael ARNAULT, fiche s condamné pour violence. !!

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GAD le 04/11/2026 à 18:58

Bof !

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Chris25 le 04/11/2026 à 18:32

Ville apaisée...

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ça continue le 04/11/2026 à 18:31

A Villeurbanne c'est maintenant presque tous les jours ! c'est une ville modèle !

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