Villeurbanne : des coups de feu tirés en pleine journée, un individu recherché

Ce mercredi 4 novembre, vers 14h30, un individu a fait usage d'une arme à feu sur le cours Émile-Zola, selon le Progrès.

Au moins deux tirs auraient été effectués. Sur place, les policiers ont découvert deux douilles, confirmant l'utilisation d'une arme à feu.

Le tireur prend la fuite

Malgré ces tirs survenus en plein après-midi, aucune personne blessée n'a été prise en charge sur les lieux.

L'auteur présumé des coups de feu a réussi à quitter les lieux avant l'arrivée de la police.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cet épisode et de retrouver le suspect.