Villeurbanne : des coups de feu tirés en pleine journée, un individu recherché

Ce mercredi 4 novembre, vers 14h30, un individu a fait usage d'une arme à feu sur le cours Émile-Zola, selon le Progrès.
Au moins deux tirs auraient été effectués. Sur place, les policiers ont découvert deux douilles, confirmant l'utilisation d'une arme à feu.
Le tireur prend la fuite
Malgré ces tirs survenus en plein après-midi, aucune personne blessée n'a été prise en charge sur les lieux.
L'auteur présumé des coups de feu a réussi à quitter les lieux avant l'arrivée de la police.
Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cet épisode et de retrouver le suspect.
Ville socialogauchiste.....Signaler Répondre
"des coups de feu tirés en pleine journée", une journée normale dans la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
La preuve, elle accueille avec joie Raphael ARNAULT, fiche s condamné pour violence. !!Signaler Répondre
Bof !Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
A Villeurbanne c'est maintenant presque tous les jours ! c'est une ville modèle !Signaler Répondre