Comparatif 2026 : quel fournisseur d'électricité et de gaz choisir à Lyon ?

Ce qui compte vraiment avant de signer

À Lyon comme ailleurs, le réseau reste le même quel que soit le contrat : Enedis achemine l'électricité et GRDF le gaz. Changer de fournisseur d'électricité et gaz n'entraîne donc ni coupure, ni travaux, ni changement de compteur. Ce qui varie, c'est le prix du kilowattheure, le montant de l'abonnement, le type d'offre (prix fixe ou indexé) et la qualité du service client. Depuis la fin des tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, la Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois un « prix repère » qui sert de point de comparaison. Pour l'électricité, le tarif réglementé (Tarif Bleu) existe toujours et reste une référence utile.

Les principaux fournisseurs présents à Lyon

Engie

Fournisseur historique du gaz en France, Engie propose aussi de l'électricité, ce qui permet de regrouper les deux énergies sur un seul contrat et un seul espace client. Sa gamme comprend des offres à prix fixe, qui protègent contre les hausses pendant une durée définie, et des offres indexées, qui suivent l'évolution d'une référence. Des options d'électricité d'origine renouvelable sont également disponibles. Pour un foyer lyonnais chauffé au gaz, la formule duale est souvent la plus simple à gérer.

EDF

EDF commercialise le Tarif Bleu réglementé pour l'électricité ainsi que des offres de marché, dont du gaz. C'est une option que beaucoup de ménages conservent par habitude, ce qui ne dispense pas de comparer.

TotalEnergies

TotalEnergies propose des offres d'électricité et de gaz, avec régulièrement des remises par rapport au tarif réglementé ou au prix repère, et parfois des heures creuses étendues.

Les fournisseurs alternatifs

Des acteurs comme Ekwateur, Mint Énergie, Octopus Energy ou Vattenfall misent sur des offres en ligne, souvent tournées vers l'énergie verte. Leurs prix peuvent être attractifs, mais il faut vérifier la durée de la garantie de prix et les modalités de contact du service client.

Les critères pour comparer les offres

Le prix total : additionnez abonnement et consommation annuelle, au lieu de regarder seulement le prix du kWh.

La durée de blocage du prix : un an, deux ans, trois ans ou aucune garantie.

L'option tarifaire : base ou heures pleines/heures creuses selon vos habitudes (chauffe-eau, recharge d'un véhicule électrique).

Le service client : joignabilité par téléphone, application, délais de réponse.

L'origine de l'énergie : garanties d'origine pour l'électricité, biométhane pour le gaz.

Le comparateur public du Médiateur national de l'énergie, accessible sur energie-info.fr, permet de simuler ces paramètres gratuitement à partir de votre consommation réelle, visible sur votre facture ou via les compteurs Linky et Gazpar.

Comment changer de fournisseur

La démarche se fait en quelques minutes. Il suffit de fournir au nouveau fournisseur votre numéro de point de livraison (PDL) pour l'électricité et votre point de comptage (PCE) pour le gaz, tous deux indiqués sur vos factures. Le nouveau fournisseur se charge de résilier l'ancien contrat. Pour les particuliers, aucun frais de résiliation ne peut être facturé, et vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours.

Avant de choisir, prenez le temps de relever votre consommation des douze derniers mois, de simuler deux ou trois offres et de lire les conditions de révision du prix. Une demi-heure de comparaison suffit souvent à réduire sensiblement une facture annuelle, surtout dans un logement lyonnais chauffé au gaz.