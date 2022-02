La Métropole de Lyon débloque 500 000 euros pour aider la transition énergétique d’entreprises

Avec un budget de 500 000 euros pour les années 2022 et 2023, le dispositif “Lyon Eco Energie+” s’inscrit dans la lancée du projet presque éponyme “Lyon Eco Énergie” créé en 2014. Ce dernier consistait à apporter un diagnostic de la consommation énergétique et un accompagnement à 50 TPE et PME du territoire.

Les entreprises ayant préalablement bénéficié d’une visite menée par un conseiller Énergie de la CMA Lyon-Rhône ou de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, pourront voir financer jusqu’à 25% du coût des travaux préconisés grâce à cette aide “Lyon Eco Energie+” débloquée par la Métropole de Lyon.

En fonction des projets à financer et de la taille de l’entreprise, le dispositif pourra fournir entre 400 à 7500 euros, pour réaliser par exemple des travaux de chauffage, d'isolation du bâtiment, d’éclairage, de gestion de l’énergie ou encore d’utilisation d’énergies renouvelables.

“L’aspect financier constitue souvent un frein pour les petites structures qui souhaitent pourtant s’engager et passer à l’action. Au-delà de la mise à disposition de cet outil complet qu’est Lyon Eco Énergie, la Métropole de Lyon se doit d’apporter cet accompagnement financier pour mettre en œuvre les éco-investissements nécessaires à la baisse significative de leur impact génétique et environnemental lié à leur activité,” explique Emeline Baume, 1ere vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le Numérique et la Commande publique.