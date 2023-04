Lyon : rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour des "logements dignes"

La coordination d’actions pour le logement à Lyon et environs (CALLE) poursuit sa campagne de réquisition solidaire et demande un "droit au logement digne pour toutes et tous". A travers cette action, le collectif veut surtout "dénoncer les expulsions locatives et de squats et mettre les institutions face à leurs prérogatives en termes de logement et d’hébergement".

Mi-mars, la Ville a adopté le plan "Lyon, ville hospitalière" présenté ce mercredi. Ce programme a pour objectif "un meilleur accueil des personnes migrantes et de faciliter leur participation à la vie sociale, économique et citoyenne". La CALLE veut donc profiter de cet évènement pour "rappeler la mairie" à ses engagements : "Nous n’avons pas besoin d’un énième plan mais de réquisition des logements vacants."