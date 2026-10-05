TCL à Lyon : une importante grève des bus se prépare, trois syndicats appellent à la mobilisation

Dans un communiqué commun, la CGT, l’UNSA et la CFDT de Keolis Bus Lyon lancent un appel à la grève auprès de l’ensemble des salariés du mode bus.

Au cœur de leurs revendications : les rémunérations. Les trois organisations syndicales réclament une "véritable augmentation des salaires", estimant que ceux-ci n'ont pas suivi la hausse du coût de la vie ces dernières années.

Les syndicats dénoncent un décrochage des salaires

Selon les chiffres avancés dans le communiqué, un conducteur-receveur débute actuellement avec un salaire de 2 272 euros brut par mois. Les syndicats calculent que cette rémunération atteindrait 2 429,64 euros si elle avait évolué au même rythme que les prix depuis 2020, soit un écart de 157,64 euros mensuels.

Les organisations mettent également en cause le mécanisme d'indexation prévu dans le contrat liant Keolis Bus Lyon à SYTRAL Mobilités. Selon elles, celui-ci ne permet pas aux rémunérations de suivre suffisamment l'inflation.

La CGT, l'UNSA et la CFDT affirment par ailleurs que la direction leur a indiqué qu'aucun budget n'était prévu pour permettre l'augmentation salariale qu'elles réclament. Elles estiment que "les salariés n'ont pas à payer les conséquences d'un contrat conclu entre Keolis et SYTRAL Mobilités."

Conditions de travail et offre de bus également pointées du doigt

Au-delà des salaires, le mouvement porte également sur les conditions de travail. Les syndicats évoquent notamment une pénurie de véhicules, des sous-effectifs, des services non assurés ou encore la multiplication des remplacements de métros et de tramways par des bus.

Ils avancent par ailleurs que les épisodes de canicule de 2026 ont provoqué plus de 50 malaises parmi les conducteurs, ainsi que plusieurs dizaines chez les voyageurs, et considèrent que les réponses apportées par l'employeur n'ont pas été suffisantes.

Les organisations syndicales font enfin le lien entre ces difficultés et la qualité du service proposé aux voyageurs. Elles affirment notamment que l'allègement de l'offre se traduit actuellement par "88 bus en moins en ligne" et par le remplacement de 50 bus articulés par des véhicules standards.

Un rassemblement devant SYTRAL Mobilités

La CGT, l'UNSA et la CFDT appellent donc les salariés de Keolis Bus Lyon à participer "massivement" au mouvement jeudi 15 octobre.

Un rassemblement est prévu le même jour à 9h devant le siège de SYTRAL Mobilités, situé au 19 boulevard Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.

L'ampleur précise des éventuelles perturbations sur les différentes lignes de bus TCL n'est, à ce stade, pas détaillée dans le communiqué.