Manifestation du 5 novembre à Lyon : la majorité municipale dénonce des "violences policières" et saisit le procureur

La majorité municipale lyonnaise met directement en cause le dispositif de maintien de l’ordre déployé lors de la mobilisation du 5 novembre à Lyon.
Dans un communiqué commun publié ce vendredi, les groupes écologiste, socialiste, Lyon humaniste sociale et écologique, communiste républicain et citoyen et Gauche unitaire dénoncent des "violences policières inacceptables" qui auraient visé des manifestants, des syndicalistes mais aussi plusieurs élus municipaux.
Les signataires revendiquent par ailleurs une participation de plus de 55 000 personnes à Lyon lors de la mobilisation de jeudi, organisée autour du pouvoir d’achat, des services publics et des revendications de la jeunesse.
Des élus disent avoir été "nassés" et "chargés sans sommation"
Selon leur récit, un groupe de manifestants au sein duquel se trouvaient plusieurs élus de la majorité, dont l’une portait son écharpe d’élue, aurait été pris dans une intervention des forces de l’ordre.
Les groupes affirment que ces personnes ont été "nassées, chargées sans sommation, malmenées" et qu’elles ont également assisté à des coups portés contre d’autres manifestants présents à leurs côtés.
Ils évoquent des mouvements de foule, de la panique et plusieurs blessures, dont une "hémorragie gynécologique".
Plusieurs élus vont saisir le procureur
Les élus lyonnais contestent plus largement la stratégie de maintien de l’ordre employée lors de la mobilisation.
"Ces faits démontrent l’inadéquation des tactiques du maintien de l’ordre", estiment-ils, en demandant aux autorités préfectorales de garantir le droit de manifester "dans le respect de la dignité humaine, de l’intégrité physique et des libertés fondamentales".
Plusieurs élus annoncent désormais leur intention de saisir le procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale.
La majorité municipale condamne également les violences commises contre les forces de l’ordre.
Elle cite notamment les incidents survenus ce vendredi dans le cadre des mobilisations lycéennes et appelle à une "désescalade".
L'armée dans les rues, et vite !Signaler Répondre
Quelle honte de la part des élus de la majorité!!! Comment peuvent-ils parler de violences policières alors que sur les 40 blessés il y a seulement 4 manifestant. Quand on voit les images des jeunes courageux cagoules qui jettent des projectiles sur les FO, elles ne répliquent pas. Si les FO étaient aussi agressif et sans pitié que les manifestants, nous règlerons de nombreux problème.Signaler Répondre
J'ai honte pour la majorité municipale de Lyon. Doucet est choqué de la monté de l'extreme droite, mais avec ce genre d'action la majorité municipale est responsable de cette montée. Tout comme la montée de l'extrême gauche, mais là ça ne le chique pas car c'est son électorat...
Doucet n'échappera pas à une audition des services antiterroristes après les révélations d'Arnault qui après s'être défaussé sur ses collaborateurs et autres subordonnés se défaussent sur Doucet pour la fameuse liste.Signaler Répondre
C est une stratégie d encombrer les tribunaux pour des motifs mensongers.Signaler Répondre
Ils espèrent que la justice ne puissent disposer d assez de temps pour enquêter sur leurs responsabilités dans la montée des violences a Lyon qui ont fini par un meurtre.......
LFI fait de même au niveau national.Saturer nos institutions, épuiser nos fonctionnaires sur le terrain, semer le chaos, le bruit et la fureur dans nos rues pour semer la peur et la division..
Les français ne sont pas dupes. Comme pour l interdiction de la venue de ARNAULT, quand ils se sont levés nombreux pour dire non, par des voies légales.
La vérité et la dignité ont toujours raison, tranquille on attend démocratiquement 2027.
Ces mêmes élus dénoncent ils le comportement des casseurs présent dans le cortège ?Signaler Répondre
quelques ' incivilités ' ; non ?Signaler Répondre
Ou plutôt un article :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/154762/manifestation-a-lyon-40-blesses-24-interpellations-et-des-commerces-degrades-apres-une-journee-de-violences
Je cite un extrait de cet article : "40 personnes ont été blessées, dont 34 policiers et gendarmes".
Un commentaire les belles z'âmes anti-flics ?
Villeurbanne : un mort et un blessé dans une fusillade devant un fast-foodSignaler Répondre
Quand on prend le temps d'aller manifester avec des individus, qui n'aiment pas la Police , on prend des risques, que la Police réagissent pour défendre la population contre ces casseurs, ne faites pas les ignorants, les élus de Gauche ferment les yeux sur les trafics de drogues , les dealers, que vous semblez protéger, expliquez moi le financement et la logistique des mortiers d'artifice utilisés par des gamins contre la Police, par votre présenc , même si la manifestation se justifie, vous cautionnez cette violence, et malheureusement vous en profitez aussi
Et la casse ? Et les saccages ? Et les vols ? Et le lycée qui brûle ? Ce sont les FDO ?Signaler Répondre
Chut, il ne faut pas en parler (dixit Gaucho Ier).
Ces gauchistes ne vont pas dénoncer les violences envers les forces de l'ordre c'est certain...Signaler Répondre
Si par malheur le beau papa au petit nouveau au Sénat passe, plus de police (sauf celle du parti), la France va devenir le Soudan.
Ce ne sont pas plutôt les racailles qui trafiquent les mortiers d'artifice en y ajoutant des morceaux de ferraille pour tuer des flics ???Signaler Répondre
Comme à Cuba ou au Vénézuela, l'armée serait plus efficace, on tire d'abord, on compte après, Mélanchon ne vous a pas expliqué sa stratégie ?Signaler Répondre
Force doit rester à la loi, la rue n'est pas la loi, demandez à vos députés qui normalement travaille à la faire appliquer
Ben voyons, c’est toujours les ecolos extrême gauchistes qui se font taper dessus …Signaler Répondre
ceux qui sont respectueux dans les manifestations il ne leur arrive jamais rien..
Bizarre tout ça,,
policier crs tout ce que vous voulez prochaine manif laissé le bordel écarté vous et ses politiciens comprendront que aujourd'hui vous êtes indispensable pour la société !! ou alors tapé lez vraiment faite de vrai violence policière pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que sait vraiment.Signaler Répondre
j'en ai marre d entendre on leure balance des pavé mes ses leur boulot, non ce n'est pas leur boulot ! au même titre qu'une infirmière on ne dirais jamais ses son boulot de s'occuper de 90 patient en une nuit, on dit jamais a un prof ses son boulot d'avoir des élèves 15 ou 55 ses sont boulot, non on trouve sa anormal d'ailleurs ils font grève pour dénoncer ça. mais pour les policiers tous ses gauchos on un discours tellement condescendant vis a vis des nos FDO. Bravo a vous les FDO est n'oublié pas vous êtes le dernier pilier de se pays avant l 'anarchie !
Les noms de ses élus ? Par ailleurs supporters de la désobéissance civile ?Signaler Répondre
Rien de neuf, la gauchosphere est toujours proche du caniveau.Signaler Répondre
La majorité municipale est fasciste, le reste c'est du blabla.Signaler Répondre
Et ils n'ont pas dénoncé les pillages et les destructions ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Toujours du côté obscur sont nos gauchistes.Signaler Répondre
Ne tape pas assez fort par rapport aux coups qu’elle prend...Mais venant de la majorité LFI et écolos de Lyon qui hait la police, il n’y a rien d’étonnant...Signaler Répondre