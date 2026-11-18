Les Grenoblois parlent toujours mieux anglais que les Lyonnais. Selon l'édition 2026 de l'EF English Proficiency Index, publiée ce mercredi 18 novembre par l'organisme de formation Education First, Grenoble reste la ville française la mieux classée, devant Lyon et Paris.

La France dernière de l'Union européenne

Le tableau national est moins flatteur. Avec 530 points, soit neuf de moins qu'en 2025, la France glisse au 36e rang mondial et se retrouve dernière de l'Union européenne, derrière l'Italie et l'Espagne.

Son point faible reste l'oral. Les participants français obtiennent en moyenne 81 points de moins à l'expression orale qu'à la compréhension écrite, l'un des écarts les plus marqués d'Europe. "Un monde composé de personnes capables de lire l'anglais mais qui peinent à le parler est un monde où la communication est trop souvent à sens unique", souligne Kate Bell, auteure de l'étude. Le communiqué ne détaille pas les résultats de Grenoble par compétence.

Les 21-25 ans en tête

En France, ce sont les 21-25 ans qui affichent les meilleurs résultats, alors qu'au niveau mondial les 30-40 ans arrivent en tête. Les femmes devancent les hommes, avec 537 points contre 524, un écart qui se réduit.

L'étude repose sur les tests de 2,3 millions d'adultes dans 117 pays et régions. Le niveau mondial recule pour la cinquième année consécutive. L'Europe reste la région la mieux classée, mais 27 des 33 pays étudiés sont en baisse. La Suède prend la tête du classement, devant l'Autriche et le Danemark.