Une nouvelle attaque visant les transports en commun lyonnais. Vendredi, vers 18h30, plusieurs groupes d'individus auraient tiré des mortiers d'artifice en direction d'un bus TCL au pôle d'échanges de Gorge de Loup.
Selon les informations du Progrès, le véhicule de la ligne 98 était en service et transportait des voyageurs lorsque les tirs ont éclaté.
La police a rapidement été alertée et plusieurs équipages sont intervenus pour sécuriser le secteur.
Un individu interpellé par la BAC
Sur place, des policiers de la brigade anticriminalité seraient parvenus à interpeller un suspect.
Si aucun blessé n'est à déplorer selon les premiers éléments, l'incident a provoqué une vive émotion parmi les occupants du bus. Le conducteur et plusieurs passagers ont été particulièrement choqués par cette attaque.
La circulation des bus a été temporairement interrompue au niveau de Gorge de Loup pendant l'intervention des forces de l'ordre.
Vous avez raison : désintégré convient mieux, leurs parents leur répètent à longueur de journée que l’Algérie est l’eldorado (même s’il ne faut pas aller y vivre) et que la France est le lieu où l’on trouve les méchants blancs racistes et colonisateurs sur lesquels il faut prendre sa revanche.Signaler Répondre
Le terme « mal intégré » me paraît mal choisi quand on parle de personnes souvent nées en France. Parler d’intégration dans ce contexte, c’est déjà partir d’un préjugé. Quand quelqu’un refuse de respecter les règles, autant parler de son comportement.Signaler Répondre
Pour moi, les transports en commun lyonnais, c’était le meilleur réseau d’Europe. Les bus étaient impeccables et les chauffeurs étaient de vrais professionnels, compétents et respectueux. Aujourd’hui, j’ai l’impression que n’importe qui peut devenir chauffeur. Je prends donc ma voiture. Oui, je paie mon carburant, mais je m’y sens plus en sécurité que dans le bus.Signaler Répondre
Ce genre d’individus sous-développés n’a besoin d’aucun encouragement. Les discours démagogiques sont plus adressés à l’électorat bourgeois Bohême en mal de sensations (par procuration) et qui, en vrai, n’en a rien à faire du sort des jeunes délinquants, ni des victimes… sauf quand le chaos se rapproche trop d’eux.Signaler Répondre
« On est pas intégrés ouin-ouin, on est des victimes de la société, tout est de votre faute, nous on est responsables de rien ouin oui… »Signaler Répondre
Foutez un an de TIG aux petites m* qui ont fait ça + amende pour les dégâts et dommages et intérêts au chauffeur et aux passagers. Pas assidus aux TIG ? —> tôle.
Et on nous demande de prendre les transports en commun, moi je me sens en sécurité DANS ma voiture.Signaler Répondre
Pas de bol son commentaire en l'espèce n'était pas le commentaire habituel.Signaler Répondre
Encore une occasion loupée de vous taire.
Maxou va dormir tu nous prend la tête graveSignaler Répondre
Pas de censure il saoule maxptt
Max, pète en toute tranquillité, mais arrête le proto.Signaler Répondre
Prendre le bus avec une pétoire ! ! ! ! !Signaler Répondre
Non mais certains partis issus de la gauchosphere les encouragent implicitement.....Signaler Répondre
Ton dumou qui veux instaurer une règle d'or budgétaire, alors qu'il a coulé le pays! Plus nul que lui ça dois pas exister!!!!!!Signaler Répondre
C'est son commentaire copié-collé habituel.Signaler Répondre
C'est comme son verre de blanc du matin. Peut pas faire sans.
Des écervelés avec des mortiers, c’est dangereux.Signaler Répondre
Gorge de Loup a été un quartier calme pendant très longtemps. J’y ai vécu trente ans, à 200 mètres de la station de métro. L’arrivée du métro a chamboulé le quartier, et j’ai fini par déménager. À mes yeux, le maire de l’époque a eu cette idée dingue de vouloir régler les problèmes de la Duchère en les déplaçant à Gorge de Loup. Aujourd’hui, entre les squats, la drogue et les vols, c’est devenu le Bronx.Signaler Répondre
Arrêtez de ramener ça à LFI, au RN ou à Macron. Ceux qui se comportent comme des sauvages sont responsables de leurs actes. Ils n’ont eu besoin d’aucun parti pour en arriver là.Signaler Répondre
Gorge de Loup a été un quartier calme pendant très longtemps. J’y ai vécu trente ans, à 200 mètres de la station de métro. L’arrivée du métro a chamboulé le quartier, et j’ai fini par déménager. À mes yeux, le maire de l’époque a eu cette idée dingue de vouloir régler les problèmes de la Duchère en les déplaçant à Gorge de Loup. Aujourd’hui, entre les squats, la drogue et les vols, c’est devenu le Bronx.Signaler Répondre
Ou le 9 Thermidor, plutôt ^^Signaler Répondre
avec un tel pseudo ,tru encourages encore les seditieux .Choisis le 18 Brumaire,bordel!!Signaler Répondre
Les attaques au mortier récréatifs doivent être sanctionnés comme telles, car ce sont bien des armes par destination.Signaler Répondre
Le fascisme par la terreur imposé par EELV-LFI s'impose, grâce à Macron qui doit rendre la pareille à ceux qui ont systématiquement appelé à voter pour lui, dans l'indifférence générale.Signaler Répondre
résultat des années de mandats de LFI/les VERTS … ils ont tout couler.. Doycet oppose aux caméra et al maire du 7 eme contre la fermeture des bars de deal .. ils livrent la ville aux dealers délinquants pilleurs et incendiairesSignaler Répondre
C'est un biais de ressenti : le tram que vous n'attendez pas est plus fréquent et arrive plus vite que celui dont vous n'avez pas besoin.Signaler Répondre
Comme quand vous faites la queue à une caisse dans un supermarché : c'est toujours les files des caisses voisines qui avancent plus vite que la votre.
Gorge de loup, Haut Lieu de la racaille, des assistés et des Ksso's. Elus remuez vousSignaler Répondre
oui ! Il faut vraiment que les français prennent conscience de ce parti du KO. Seule possibilité : un vote massif contre eux.Signaler Répondre
"Des policiers de la brigade anticriminalité seraient parvenus à interpeller un suspect".Signaler Répondre
Violences policières ?
L'intelligence suinte par les oreillesSignaler Répondre
Bravo ! Magnifique commentaire, clair, limpide, argumenté, puissant, pas trollesque pour un sou.
On en redemande, ça relève le niveau.
Je comprends pas qu'il y ai si peu de T1. Quand tu le prends de Perrache pour aller vers Debourg t'as le temps de voir passer 2 a 3 T2 avant de voir un T1. Même en heure de pointe le matin ca m'arrive de devoir attendre 15-25min un T1.Signaler Répondre
Surement qu'il y a plus besoin de T2 en amont d'où leur frequence, mais comme ils suivent ensuite le meme itineraire, je pense que certains T2 devraient etre converti en T1 pour finir leur trajet. Ou juste mettez plus de T1.
Et la clim dans le métro A svp. C'est vital jai deja vu des malaises.
Avant la règne scélérate de Doucet de tels actes aurait été qualifiés du TERRORISME. Aujourd'hui une façon légitime d'expression que les gens décents sont obligés de tolérer.Signaler Répondre
L'électorat de LFI est en roue libre.Signaler Répondre
Meurtres, menaces, casses, intimidations, pillages, ...
c'est plutôt le vinatier qu'il lui faut à cet andouille.Il a le cerveau en compote.Trop de drogues?Signaler Répondre
C'est dans la justice qu'il faut faire le ménage, que l'on vire tous ces juges d'extrême gauche comment un juge aurait le droit de ne pas appliquer la loi car des lois existent souvent mais ils ne les appliquent pas.Signaler Répondre
le dumou de la finance, va nommer youcef badr a la formation des nouveaux juges. Ce monsieur pro-hamas, trés actif sur les réseaux declare qu'il y a pas assez de blancs dans la magistrature! On peux s'attendre que les peines soient encore moins sévères!Signaler Répondre
Si les juges lors des auditions ne reconnaissent jamais les réelles "tentatives de meurtre" et n'appliquent pas la "Loi" il n'y aura jamais d'amélioration.Signaler Répondre
Oui ses gens font des "tentatives de meurtre" et même comme mineur cela est puni par la Loi.
Mais nos "juges" ne veulent pas punir ... dont temps que le politique n'agira pas sur la Magistrature (qui restera en dehors des Lois) on ne pourra rien faire.
il croyait que c'était un bus de fascistes ?Signaler Répondre
Des copains à Doucet et Tondelier les Soumis aux Insoumis.Signaler Répondre
On est toujours en attente d'un retour de l'autorité. Beaucoup de promesses de la part des élus, mais le concret n'arrive pas. Solutions: arrestations systématiques, peines de prison plus fréquentes, mise en cause des parents pour les mineurs, paiement systématique (ou travail) des dégâts et réparations par les fauteurs.Signaler Répondre