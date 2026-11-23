Une nouvelle attaque visant les transports en commun lyonnais. Vendredi, vers 18h30, plusieurs groupes d'individus auraient tiré des mortiers d'artifice en direction d'un bus TCL au pôle d'échanges de Gorge de Loup.

Selon les informations du Progrès, le véhicule de la ligne 98 était en service et transportait des voyageurs lorsque les tirs ont éclaté.

La police a rapidement été alertée et plusieurs équipages sont intervenus pour sécuriser le secteur.

Un individu interpellé par la BAC

Sur place, des policiers de la brigade anticriminalité seraient parvenus à interpeller un suspect.

Si aucun blessé n'est à déplorer selon les premiers éléments, l'incident a provoqué une vive émotion parmi les occupants du bus. Le conducteur et plusieurs passagers ont été particulièrement choqués par cette attaque.

La circulation des bus a été temporairement interrompue au niveau de Gorge de Loup pendant l'intervention des forces de l'ordre.