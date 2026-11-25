143 paires de chaussures rouges sur les pavés de la place Louis Pradel. Ce mardi matin, les « Super Féministes » du Planning familial du Rhône investissent le cœur du premier arrondissement de Lyon pour une installation baptisée « Chaussures Rouges ». Le principe : déposer autant de paires que de féminicides recensés en France depuis le début de l'année 2026.

Selon le décompte de l'Inter Orga Féminicde arrêté au 22 novembre, 143 femmes ont déjà été tuées cette année. Un chiffre en recul par rapport aux 171 comptabilisés en 2025, mais au-dessus des 136 recensés en 2023. Des variations qui ne tirent pas vers le bas la gravité du phénomène : les violences conjugales et familiales restent la première cause de ces morts.

Une installation symbolique, une revendication politique

L'opération ne se veut pas seulement commémorative. Le Planning familial du Rhône entend interpeller les pouvoirs publics sur les moyens consacrés à la prévention et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. L'association réclame notamment davantage de temps dédié à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires, ainsi que des dispositifs permettant de recueillir la parole des élèves victimes et de les protéger.

L'association pousse aussi pour un renforcement des moyens de l'Aide sociale à l'enfance, de la justice et des structures de soins. L'objectif affiché : mieux accompagner les victimes et leur permettre de sortir des situations de violence. Des demandes répétées depuis plusieurs années, qui peinent à se traduire concrètement dans les budgets publics.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier pour l'association. Le Planning familial fête cette année ses 70 ans d'existence. Fondé en 1956 sous le nom Maternité heureuse par la gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé et 23 cofondatrices, il a essaimé à Lyon dès 1961. Contraception, interruption volontaire de grossesse, éducation sexuelle, lutte contre les violences : l'éventail des sujets traités par l'association n'a fait que s'élargir depuis sa fondation. La question des violences faites aux femmes en est aujourd'hui l'un des axes les plus visibles, notamment à l'occasion de chaque 25 novembre.

Une semaine de mobilisation dans la métropole

L'action place Louis Pradel s'inscrit dans un calendrier plus large. Le festival « Brisons le Silence », porté par l'association Filactions du 21 au 29 novembre, propose plusieurs temps d'échange dans la métropole. Le Planning familial organisera une table ronde sur les violences vécues par les femmes les plus précaires, jeudi 26 novembre à 19 heures, au CCVA de Villeurbanne. Et une manifestation annuelle contre les violences sexistes et sexuelles, portée par le Collectif Droits des Femmes 69, est prévue samedi 28 novembre.

Des rendez-vous militants, dans une semaine où les chiffres parlent d'eux-mêmes. La question reste entière : ces mobilisations répétées, année après année, finiront-elles par peser sur les arbitrages budgétaires qui conditionnent la réponse publique aux violences ?