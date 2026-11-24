Ce lundi 23 novembre, les brigades motorisées de Dardilly et de Brignais, épaulées par la brigade territoriale de Tassin-la-Demi-Lune, ont mené une opération de contrôle routier sur le territoire de cette dernière commune.

En seulement 1h30 de contrôles, les militaires ont relevé plus de 30 infractions.

Automobilistes comme utilisateurs de trottinettes électriques étaient dans le viseur des militaires. Parmi les infractions recensées lors de cette opération, le non-respect des feux rouges arrive largement en tête, avec douze faits constatés.

Quatre véhicules en fourrière

Du côté des automobilistes, quatre usages du téléphone au volant et un défaut de port de la ceinture de sécurité ont notamment été relevés. Les militaires ont également constaté trois défauts de contrôle technique, deux défauts d'assurance, un certificat d'immatriculation provisoire périmé ainsi qu'un cas de conduite malgré une suspension du permis.

Concernant les utilisateurs de trottinettes électriques, les gendarmes ont recensé cinq défauts de port du casque, un transport de passager ainsi que la circulation d'une trottinette débridée.

Au total, quatre véhicules ont fait l'objet d'une mise en fourrière à l'issue de cette opération.

"Ces comportements ne sont pas anodins. Ils mettent en danger les conducteurs, leurs passagers et l’ensemble des usagers de la route", rappelle la gendarmerie du Rhône.