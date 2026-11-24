Manger avant les illuminations ou attendre la fin de la promenade : la Fête des Lumières bouscule les horaires des restaurants lyonnais. Selon une analyse publiée par Zenchef, la part des dîners réservés entre 19 h 30 et 20 h 29 passe de 46,7 % en temps normal à 35,8 % pendant l’événement. Le créneau reste important, mais les clients se répartissent davantage sur l’ensemble de la soirée.

L’entreprise, qui fournit des outils de réservation aux restaurateurs, a étudié quatre éditions du festival, de 2022 à 2025. Elle observe ce déplacement des horaires chaque année, sans évolution comparable dans les restaurants parisiens utilisés comme point de comparaison.

Réserver neuf à dix jours avant de passer à table

Le début de soirée gagne du terrain. Les réservations entre 19 heures et 19 h 29 représentent 22,9 % des dîners pendant la fête, contre 16 % habituellement. Après 21 h 30, leur part progresse aussi, de 10 % à 12,9 %.

Les clients anticipent également davantage leur sortie. Le délai moyen de réservation atteint neuf à dix jours, contre cinq jours et demi à six jours en temps normal. Les réservations effectuées au moins deux semaines à l’avance deviennent plus fréquentes, tandis que celles prises le jour même reculent.

Les bouchons et le Vieux Lyon particulièrement recherchés

Les 19 bouchons identifiés dans le panel enregistrent une hausse de 51 % des réservations au dîner et de 67 % au déjeuner par rapport aux journées de référence. Les autres restaurants français traditionnels, bistrots et brasseries progressent de 8 % le soir. À l’inverse, les réservations au dîner diminuent de 6 % dans les établissements gastronomiques et de 10 % dans ceux de cuisines internationales.

La localisation compte aussi. Dans le Vieux Lyon, les réservations augmentent de 25 % au dîner et de 43 % au déjeuner. Le changement d’horaire y est particulièrement net : la part des repas réservés autour de 20 heures tombe de 44 % à 21 %.

Tous les secteurs ne profitent pas de la même dynamique. Les restaurants étudiés dans les 7e et 9e arrondissements enregistrent respectivement une baisse de 8 % et de 9 % des réservations au dîner.

Le déjeuner profite aussi de l’événement

À l’échelle lyonnaise, les réservations du midi progressent de 21 % en moyenne pendant les quatre éditions étudiées. La hausse atteint notamment 30 % à la Croix-Rousse, 23 % aux Terreaux et dans les Pentes, et 20 % dans le secteur Presqu’île–Bellecour.

Pour l’édition 2026, du samedi 5 au mardi 8 décembre, Zenchef relève un potentiel particulier le dimanche. Lors des éditions précédentes, les réservations dominicales au dîner avaient progressé de 16 à 50 %, après prise en compte de l’évolution observée à Paris. Les premières réservations relevées au 9 novembre ne permettaient toutefois pas de conclure à une édition record.

Ces résultats portent sur les réservations des restaurants clients de Zenchef, comparées à celles des mêmes établissements sur des jours de semaine équivalents. Ils excluent notamment les clients venus sans réservation et ne décrivent donc pas l’ensemble de la fréquentation des restaurants lyonnais.