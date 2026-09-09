Fête des Lumières 2026 à Lyon : les Lumignons du Cœur soutiendront l’association Vivre aux éclats

Une nouvelle association lyonnaise sera mise à l’honneur lors de la prochaine Fête des Lumières.

Alors que l’édition 2026 se déroulera du 5 au 8 décembre, la Ville de Lyon a choisi Vivre aux éclats comme bénéficiaire des Lumignons du Cœur, l’opération solidaire organisée chaque année en marge de l’événement.

Le principe reste le même : les visiteurs pourront acheter un lumignon au prix de 2 euros, avec un reversement intégral des recettes à l’association choisie.

Des artistes-clowns dans les hôpitaux, EHPAD et foyers médicalisés

Vivre aux éclats intervient depuis plus de 30 ans en milieu de soin.

Ses artistes-clowns se rendent dans différents établissements hospitaliers, foyers d’accueil médicalisés et EHPAD de la région lyonnaise, mais aussi à Annonay.

Leur mission est d’apporter "de l’humanité et de la joie", de favoriser l’expression des émotions et de créer du lien avec les patients et les résidents.

L’association cherche également à faire évoluer le regard porté sur la maladie, le handicap et le grand âge.

Un soutien aussi destiné aux soignants

L’action de Vivre aux éclats ne se limite pas aux patients.

Les artistes accompagnent également le personnel soignant et éducatif et mènent des actions de sensibilisation auprès du grand public. L’objectif affiché est notamment de lutter contre la désocialisation et de contribuer à ouvrir davantage les établissements de soin sur l’extérieur.

Le montant qui sera reversé à Vivre aux éclats dépendra donc directement du nombre de lumignons achetés pendant la Fête des Lumières.

La programmation complète de l’édition 2026 doit, elle, être présentée le 4 novembre par le maire de Lyon Grégory Doucet et Pierre Lopez Landier, conseiller délégué aux Grands événements culturels.