Il avait truqué sa candidature pour la Fête des Lumières : un artiste condamné à Lyon

L'artiste a régulièrement proposé des oeuvres et des illuminations. Comme ce fut le cas en 2018, avec un spectacle sur la colline de Fourvière visible depuis le quai Saint-Antoine.

Mais la justice a estimé que Damien Fontaine avait triché. Et l'artiste a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour recel de favoritisme. Il a ainsi écopé de 6 mois de prison avec sursis, 2000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.

Sur le banc des prévenus, il manquait un personnage central de l'affaire : Jean-François Zurawik. Directeur de la Fête des Lumières à la Ville de Lyon, il s'est pendu en 2020, durant l'instruction qui a prouvé qu'il avait fourni des renseignements confidentiels à Damien Fontaine. Ce qui lui avait permis de modifier judicieusement son oeuvre après son dépôt de candidature, et ainsi remporter le marché d'un montant de 166 000 euros.

Pire qu'une simple modification, Damien Fontaine avait plagié le projet favori de l'artiste Milosh Lyczynski. C'est ce dernier qui avait déclenché la procédure, estomaqué par les similitudes entre son oeuvre et celle de l'autre artiste, qui avait même repris son titre "Reflets".

Face aux juges lyonnais, Damien Fontaine avait tenté de minimiser son implication face aux informations données par Jean-François Zurawik : "On n'avait aucune indication que ça venait d'un autre dossier et que cela pouvait nous favoriser". Il devra également indemniser Milosh Lyczynski à hauteur de 5000 euros, au titre des dommages et intérêts.