Judiciaire

Il avait truqué sa candidature pour la Fête des Lumières : un artiste condamné à Lyon

DR Muriel Chaulet

Damien Fontaine est un nom extrêmement lié à la Fête des Lumières.

L'artiste a régulièrement proposé des oeuvres et des illuminations. Comme ce fut le cas en 2018, avec un spectacle sur la colline de Fourvière visible depuis le quai Saint-Antoine.

Mais la justice a estimé que Damien Fontaine avait triché. Et l'artiste a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour recel de favoritisme. Il a ainsi écopé de 6 mois de prison avec sursis, 2000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.

Sur le banc des prévenus, il manquait un personnage central de l'affaire : Jean-François Zurawik. Directeur de la Fête des Lumières à la Ville de Lyon, il s'est pendu en 2020, durant l'instruction qui a prouvé qu'il avait fourni des renseignements confidentiels à Damien Fontaine. Ce qui lui avait permis de modifier judicieusement son oeuvre après son dépôt de candidature, et ainsi remporter le marché d'un montant de 166 000 euros.

Pire qu'une simple modification, Damien Fontaine avait plagié le projet favori de l'artiste Milosh Lyczynski. C'est ce dernier qui avait déclenché la procédure, estomaqué par les similitudes entre son oeuvre et celle de l'autre artiste, qui avait même repris son titre "Reflets".

Face aux juges lyonnais, Damien Fontaine avait tenté de minimiser son implication face aux informations données par Jean-François Zurawik : "On n'avait aucune indication que ça venait d'un autre dossier et que cela pouvait nous favoriser". Il devra également indemniser Milosh Lyczynski à hauteur de 5000 euros, au titre des dommages et intérêts.

J6 le 16/01/2026 à 09:50
loule a écrit le 16/01/2026 à 09h02

Collomb ? de gauche ?
mouahahahaha merci pour ce réveil hilarant !

Pauvre petit pseudo artiste humaniste avec ses niches fiscales...en pleine tempête émotionnelle paradoxale

GLOUGLOU 1er le 16/01/2026 à 09:07

L'étendage de la place Bellecour ne risque pas d'être plagier !

loule le 16/01/2026 à 09:02
J6 a écrit le 16/01/2026 à 07h47

Elle est belle la gauche !!! Et ça donne des leçons de morale à tour de bras

Collomb ? de gauche ?
mouahahahaha merci pour ce réveil hilarant !

comme à l epoque feodale! le 16/01/2026 à 08:59
petit arrangement entre amis a écrit le 16/01/2026 à 07h58

Et les arrangements entre amis des équipes de Collomb apparaissent enfin en pleine lumière.
Il est temps même si les responsables ne sont plus là.

faut l exhumer pour le juger ,puis l ecarteler?

ou là là là là le 16/01/2026 à 08:51

C'est pas bien ça Damien , oh non c'est pas bien du tout !

La raison le 16/01/2026 à 08:38

Toujours les mêmes

petit arrangement entre amis le 16/01/2026 à 07:58
moi qui croyais tous ces artistes bien loin de contingences financieres mesquines a écrit le 16/01/2026 à 07h43

je suis déçu-déçu-déçu...

Et les arrangements entre amis des équipes de Collomb apparaissent enfin en pleine lumière.
Il est temps même si les responsables ne sont plus là.

Ex Précisions le 16/01/2026 à 07:50

Le monde est de plus en plus pourri, il faut malheureusement faire avec...

J6 le 16/01/2026 à 07:47

Elle est belle la gauche !!! Et ça donne des leçons de morale à tour de bras

moi qui croyais tous ces artistes bien loin de contingences financieres mesquines le 16/01/2026 à 07:43

je suis déçu-déçu-déçu...

