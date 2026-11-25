Une interpellation qui aurait pu prendre une tout autre tournure. Ce lundi 23 novembre, vers 20h15, des policiers en patrouille sur la place Gabriel-Péri, à la Guillotière, ont repéré un individu au comportement suspect.

À la vue des forces de l'ordre, l'homme a pris la fuite à pied, abandonnant une machette sur son passage.

Selon Le Progrès, le suspect, âgé de 33 ans, est également soupçonné d'avoir dissimulé une arme de poing sous un fourgon blanc près duquel il se trouvait initialement.

Un pistolet prêt à tirer

L'arme en question était chargée de cinq cartouches, dont une déjà engagée dans la chambre, permettant potentiellement un tir immédiat. Les policiers ont également découvert que le trentenaire transportait une bombe lacrymogène.

L'individu a finalement été rattrapé et interpellé après sa tentative de fuite. Il a été placé en garde à vue pour des faits de port d'armes prohibé.