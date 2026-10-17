Manifestation du 17 octobre à Lyon : un "niveau de violence inédit" selon le préfet du Rhône

La mobilisation du 17 octobre a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes ce samedi à Lyon, mais la journée a rapidement été marquée par de fortes tensions.

Selon un point de situation diffusé à 19h par la préfecture du Rhône, des rassemblements avaient commencé dès 6h du matin en plusieurs points de la métropole, sans déclaration préalable de manifestation. Les rassemblements considérés comme à risque, notamment devant la raffinerie de Feyzin, ont été dispersés par les forces de l’ordre.

En fin de matinée, de nombreux groupes ont convergé vers l’hypercentre. La préfecture estime que plus de 20 000 personnes se sont retrouvées peu avant 14h entre la place Bellecour, le cours Gambetta, le quai Augagneur et le quartier de la Guillotière.

Des cortèges sauvages après le rassemblement

La préfecture affirme ensuite que plusieurs milliers de personnes sont parties en "cortèges sauvages", sous l’impulsion, selon elle, d’individus issus de mouvances radicales d’ultra-gauche et autonomes.

Le communiqué préfectoral fait état de nombreuses dégradations dans la Presqu’île.

L’office du tourisme a notamment été "pris d’assaut, saccagé et mis à feu", tandis que plusieurs commerces auraient été vandalisés, pillés ou incendiés. La préfecture rappelle également que des groupes ont pris pour cible les forces de l’ordre et gêné l’intervention des sapeurs-pompiers.

Le préfet du Rhône Etienne Guyot parle d’un "niveau de violence inédit" et condamne les attaques contre les personnes, les biens publics et les commerces.

Un important dispositif de maintien de l’ordre... mais une réactivité critiquée

Les forces mobilisées comprenaient, en plus des policiers du Rhône, plusieurs unités de forces mobiles, dont la CRS 83, deux engins lanceurs d’eau, des véhicules Centaure, des militaires de la gendarmerie ainsi que des hélicoptères et des drones.

Selon la préfecture, le dispositif a été adapté au fil de la journée, avec un lien maintenu avec la Ville de Lyon, la Métropole, les commerçants et la Chambre de commerce et d’industrie.

Sur les réseaux sociaux pourtant, les critiques fusent sur la réactivité des forces de l'ordre face aux pillages ou encore l'incendie de l'office de tourisme. Face aux milliers de black blocs, elles ont même parfois semblé en sous-effectifs et sous-équipées.

D'ailleurs, à 19h, 20 personnes seulement avaient été interpellées.

Le préfet affirme que l’État poursuivra les interventions "avec détermination" et que les auteurs de violences devront être présentés à la justice.