Mise à jour dimanche à 14h30 : Selon nos informations, le concert néonazi n'a pas pu se tenir ce week-end. Les organisateurs ont tenté de se rabattre sur un espace municipal d'une commune à la frontière entre le Rhône et l'Isère. Mais la vigilance des autorités a permis de déployer rapidement des gendarmes, précipitant leur départ.
Article initial : Entre 150 et 200 personnes sont attendues à un concert d’ultradroite prévu ce samedi 28 novembre en soirée, selon les informations recueillies par la préfecture. L’événement est organisé par le leader de Match Retour, un groupe de "Rock Against Communism" auquel les services de l’État attribuent une idéologie néonazie.
Le concert devrait se tenir dans un lieu privé non identifié sur la commune du Gua, en Isère, sans publicité ni billetterie officielle. Mais la préfecture du Rhône redoute un changement de lieu après l'interdiction de l'évènement et a pris, ce vendredi 27 novembre, un arrêté pour empêcher sa tenue sur son territoire.
Une salle municipale initialement réservée pour un anniversaire
D’après l’arrêté, un proche de l’organisateur avait réservé une salle municipale sous le prétexte d’un anniversaire. La mairie ayant annulé cette location, les organisateurs se seraient tournés vers un lieu privé.
Le préfet souligne que le lieu exact reste inconnu et que l’organisateur dispose d’un réseau de contacts dans l’ultradroite régionale. Il estime qu’une interdiction en Isère ou l’indisponibilité du lieu prévu pourrait conduire à un déplacement dans le Rhône.
L’interdiction couvre l’ensemble du département. Pendant la même période, elle vise également tout concert de Match Retour et de groupes relevant de la mouvance néonazie.
La préfecture invoque des risques d’incitation à la haine
Pour justifier sa décision, la préfecture estime que le concert pourrait donner lieu à des "propos incitant à la haine raciale et à la violence", notamment envers les personnes de confession juive, ainsi qu’à l’apologie des crimes nazis et de la Shoah. Elle considère que l’idéologie promue constitue une atteinte à la dignité humaine.
L’arrêté rappelle un précédent à Vézeronce-Curtin, en Isère. Selon la préfecture, le même organisateur y avait réuni 150 personnes le 24 février 2024 pour le "Festival Call of Terror 5", malgré une interdiction préfectorale. Les concerts de Match Retour avaient également été interdits dans le Rhône du 29 novembre au 1er décembre 2025.
En cas de violation de l’arrêté, le texte prévoit six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour les organisateurs. Les participants s’exposent à une contravention de quatrième classe.
comme le hamas et les fanatiques de la religion.Signaler Répondre
« La haine engendre la haine, et la bêtise nourrit la bêtise. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. »Signaler Répondre
Parce que toi, avec ce commentaire, tu ne fais pas preuve de débilité ?Signaler Répondre
Je suis pour l'extrême droite, je ne suis pas raciste, je suis anti nazi donc contre ce genre de concerts qui relève plus de l’ultra droite.
Je ne pense pas être trop con mais certainement moins que toi.
un peu de respect pour les millions de victimes du nazisme ... Commentaire à vomirSignaler Répondre
Comme disait COLUCHE :Signaler Répondre
« Le français, je le parle très mieux qu'vous et je vous merde ! ».
Quand on voit la grande liberté permise à divers événements d'extrême-gauche, on se dit que ces interdictions hystériques ne s'oublieront pas.Signaler Répondre
On voit des nazis de partout ! !Signaler Répondre
Les seuls nazis sont d'extrême gauche et eux ils avaient bien droit de se déplacer à Biarritz, curieux que l'on laisse les agresseurs LFI faire ce qu'ils veulent.Signaler Répondre
Après son souhait d'afficher le portrait d’un militant nazi au fronton de l’Hôtel de Ville, Jean-Michel Aulas reprend les propositions fiscales de l’extrême droite kanafo la femme de zemmour . La ligne brune de l'union des droites semble proche pour le 1er vice-président de la métropole de Lyon.Signaler Répondre
Exact, regarde MELENCHON, PANOT, PORCINET (Boyard), SOUDAIS.......La gauche quoi....Signaler Répondre
C est assez rédhibitoire pour moi qui considère que la beauté est le reflet de l ame......
pas d’inquiétude on les retrouvera sûrement dans les bars du vieux Lyon ou dans les box ou dans les virages sûrement le candidat de la société civile fera un Twitte comme d’habitude ne seront jamais fiche S ou inquiéter car s’appelle la liberté d’expressionSignaler Répondre
Aux côtés de LFI, leur pendant de l'autre bout de la diagonale des fachos.Signaler Répondre
Quelques traines savates inoffensifs et illuminés...Les nazis d’aujourd’hui sont à l’extrème gauche avec les mêmes méthodes totalitaires de milices violentes que dans les années 30...Il faut lire le programme de melenchon dont le mot interdire apparait 55 fois ...Signaler Répondre
Les adorateurs de l’extrême Droite ont tous leur place au carré VIP en ENFER ..Signaler Répondre
C’est l’extrème gauche avec LFI qui attise la haine et de plus en plus la gauche...On a vu à un banquet du canon français, toute la violence de la milice de LFI qui interdit de manger de la cochonaille et d’écouter du Sardou...avec le soutien de BFM et de France tv...Signaler Répondre
Raciste ? cela reste à démontrer , la pratique de la rhétorique n'est pas réservée à la morale fasciste de gauche tout comme la liberté d'expression dont tout les stocks aurait été achetés par LFI ?Signaler Répondre
Presque autant de fautes que de mots, bravo champion, tu n'as même pas le niveau CE2 ! Surtout ne change rien, continue à vivre des aides sociales car on ne voit pas ce que tu pourrais faire dans la vie avec un tel niveau de connaissances, proche de zéro.Signaler Répondre
Quel dommage, on a pas pu y aller car prévenu trop tard, et pour information il n'y avait pas que du RAC mais aussi des groupes phare de Oï qui n'ont rien à voir avec le milieu NS. Et c'est que tu vois que l'organisation est balèze car l'événement n'était pas du tout prévu a cet endroit.Signaler Répondre
Désolé mais leur musique n'est pas terrible et n'aura pas plus de succès,sauf si nos antifas leur font de la pub.Signaler Répondre
LFI est seule responsable de la violence en France !!Signaler Répondre
Les soi-disant "antifas" sont les pires nazis que l'histoire du monde ait connu.Signaler Répondre
Oui c’est l’extrême droite qui existeSignaler Répondre
Raciste masculiniste anti féministe.
Debile profond pour résumer
Mais qu'il laisse le concert se faire. On enregistre la prestation et en cas de problème poursuite judiciaire . Marre de ces mesures liberticides sans preuves formelles.Signaler Répondre
Dommage, tu as presque fait le bingo de l’extrême gauche mdrr. Il te manquait 2 mots : racisme et fascismeSignaler Répondre
Fake news!!!Signaler Répondre
J'ai eu la confirmation cette semaine de la part de la confédération des travailleurs de nuit (qui sont des experts en la matière) que l'ultra droite n'existe pas!
Le racisme, c'est interdit. Encore de la racaille irrespectueuse des lois françaises qui traine sur Lyon Mag...Signaler Répondre
Génial ! Vivement 2027Signaler Répondre
....le privilège rouge.Signaler Répondre
Les extrêmes, qu’ils soient politiques ou religieux, veulent souvent imposer aux autres des règles qu’ils ne s’appliquent pas à eux-mêmes.Signaler Répondre
Un Préfet zélé.Signaler Répondre
en 2027 si le RN gagne ce type de concert sera autorisé et organisé dans le stade de l’OL et transmis en direct sur cnews on présence des grand reporter de frontières fdesouche et jdd la France de zemmour et lepenSignaler Répondre
et, LFI propose évidemment de remplacer ce groupe par Rima Assène poétesse beaucoup plus laïque, bien moins politisée et pas du tout racisée .Signaler Répondre
C'est cela la liberté d'expression en France ; Les nervis de l'extrême gauche et de leur chef "Santerre" ,( nom choisi par Mélenchon lorsqu'il adhéra au parti Trotskiste )- terroriste qui participa activement au génocide Vendéen , empoisonneur de sources , gazeur ..- peuvent en toute quiétude manifester , piller , casser , tuer , mais un concert devant se faire en un lieu privé , non ! C'est trop dangereux .; ils sont de droite .Signaler Répondre
Nous sommes Charlie ????Signaler Répondre
Un député LFI fiché S complice d'un lynchage mortel et une députée européenne LFI soutien de Hamas et de ses crimes ont bien été autorisés à déverser leur haine à Lyon et Villeurbanne. Deux poids, deux mesures ? Ah, c'est vrai, ils sont de gauche, donc ont tous les droits !Signaler Répondre
Ces interresant. Pourquoi ils ont pas mis cet article avec la sektion CULTURE ? j'aime bien Freeze Corleone vous ne metter pas avec SÉCURITÉ.Signaler Répondre
Cest quoi sa ?
On nous refoule la m...e ,comme d'hab ...Spécialité bien françaiseSignaler Répondre
Ça vole pas haut, certes, mais comment interdire ça quand on célèbre le rap raciste...Signaler Répondre
Pourquoi interdire des concerts de l'extrême droite et autoriser ceux de l'extrême gauche?Signaler Répondre
Il y a là-dedans une certaine forme de préférence, cette préférence étant discriminatoire
Beurk ! C'est qui ce gros chauve poilu dénudé sur la photo ? Effrayant ! N'oubliez pas les gars, l'esthétique fait l'éthique !Signaler Répondre
Toute manifestation de l’ultra gauche est 100 fois plus haineuse !!!!Signaler Répondre