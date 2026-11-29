Une dispute qui aurait pu tourner au drame. Le 17 novembre dernier, à Villefranche-sur-Saône, une femme a été prise en chasse par son ex-mari, avec lequel elle était séparée depuis quatre ans.

L'homme de 55 ans lui réclamait depuis plusieurs mois une somme de 10 000 euros, qu'il estimait lui être due après la vente d'un bien immobilier au Maroc.

Le conflit avait déjà donné lieu à des menaces de mort. Le 25 juillet, il avait notamment envoyé un SMS exigeant le remboursement de cet argent.

Mais le 17 novembre, la confrontation a pris une tournure bien plus inquiétante.

Une automobiliste intervient pour la protéger

Selon les informations du Patriote Beaujolais, l'homme s'était rendu sur place pour récupérer son fils et l'emmener au football.

Une altercation avait alors éclaté avec son ex-épouse. Après lui avoir arraché son téléphone, il l'avait menacée de l'écraser et poursuivie en voiture jusque sur le trottoir.

La victime avait pris la fuite à pied avant de trouver refuge dans le véhicule d'une automobiliste témoin de la scène.

Un an de prison ferme prononcé

Jugé le 21 novembre, le quinquagénaire a reconnu avoir cherché à intimider son ancienne compagne, tout en minimisant la portée de son comportement.

Son avocate avait demandé une peine intégralement assortie du sursis, tandis que le ministère public avait requis trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire.

Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire. La partie ferme pourra être aménagée sous bracelet électronique.

Le condamné devra également respecter une obligation de soins. Il lui est interdit d'entrer en contact avec son ex-femme, de se rendre à son domicile et de paraître sur le territoire de Villefranche-sur-Saône.

La victime a obtenu un euro symbolique de dommages et intérêts.