Rhône : un incendie se déclare dans une salle de bains à Villefranche-sur-Saône, deux personnes évacuées

Une importante intervention des secours a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Villefranche-sur-Saône. Vers 0h30, un feu s'est déclaré dans la salle de bains d'un logement situé rue Caroline Blondeau.

Environ 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes et mettre les occupants en sécurité.

Deux personnes ont dû être évacuées. Incommodées par les fumées dégagées par l'incendie, elles ont été prises en charge par les secours et placées en observation par précaution.

Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre au bout d'une heure et demie d'intervention. Aucun autre habitant n'a eu besoin d'être évacué.

L'origine du départ de feu reste pour l'heure inconnue. Les deux occupants du logement sinistré devront être relogés.