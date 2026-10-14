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Rhône : un incendie se déclare dans une salle de bains à Villefranche-sur-Saône, deux personnes évacuées

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Rhône : un incendie se déclare dans une salle de bains à Villefranche-sur-Saône, deux personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré dans une habitation de Villefranche-sur-Saône, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre. Deux occupants, incommodés par les fumées, ont été évacués par les pompiers. Ils vont devoir être relogés.

Une importante intervention des secours a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Villefranche-sur-Saône. Vers 0h30, un feu s'est déclaré dans la salle de bains d'un logement situé rue Caroline Blondeau.

Environ 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes et mettre les occupants en sécurité.

Deux personnes ont dû être évacuées. Incommodées par les fumées dégagées par l'incendie, elles ont été prises en charge par les secours et placées en observation par précaution.

Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre au bout d'une heure et demie d'intervention. Aucun autre habitant n'a eu besoin d'être évacué.

L'origine du départ de feu reste pour l'heure inconnue. Les deux occupants du logement sinistré devront être relogés.

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Villefranche-sur-Saône

3 commentaires
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Incendie de sèche cheveux? le 14/10/2026 à 11:07

Encore un sèche cheveux Dyson qui a prit feu?
Alors personne ne va pester parce qu'il n'y a pas de batterie?

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Solidarité 69 le 14/10/2026 à 10:35
Étonnant a écrit le 14/10/2026 à 10h17

Pas encore de gogol pour parler d'incendie spontané comme à Notre Dame ?

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Décidément.

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Étonnant le 14/10/2026 à 10:17

Pas encore de gogol pour parler d'incendie spontané comme à Notre Dame ?

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