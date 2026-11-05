Sans-abri : la Ville de Lyon réclame 272 000 euros à l’État, la rapporteure publique préconise le rejet

Qui doit payer lorsque les collectivités outrepassent leurs compétences et prennent en charge des familles laissées sans solution d'hébergement d'urgence ?
C'est la question examinée ce mardi 3 novembre par le tribunal administratif de Lyon, saisi par la municipalité écologiste de Grégory Doucet et son Centre communal d'action sociale (CCAS).
La Ville réclame 64 500 euros à l'État, auxquels s'ajoutent 207 400 euros demandés par le CCAS, soit un total de 271 900 euros.
Ces sommes correspondent à des dépenses engagées pour mettre à l'abri des familles, notamment à travers le financement de nuitées d'hôtel et l'ouverture de gymnases.
Entre 2022 et 2023, les équipements municipaux de Chanfray, à Confluence, et de Bellecombe, dans le 6e arrondissement, avaient ainsi accueilli chacun une cinquantaine de familles.
Lyon accuse l'État de ne pas remplir ses obligations
La procédure judiciaire s'inscrit dans une démarche engagée avec quatre autres villes alors dirigées par des écologistes : Strasbourg, Rennes, Bordeaux et Grenoble.
Les municipalités souhaitent obtenir une compensation financière, mais également pousser l'État à revoir son organisation de l'hébergement d'urgence.
À Lyon, la situation avait notamment été documentée par l'Observatoire du sans-abrisme. Son rapport de 2022 recensait 1 500 personnes réparties dans 62 lieux de vie précaires dans la métropole.
Durant les deux dernières semaines de 2021, 581 familles avaient sollicité le 115 sans obtenir de solution d'hébergement.
Pour la municipalité, ces difficultés ont rendu indispensables ses propres interventions.
Au-delà du remboursement des dépenses, la Ville et le CCAS réclament également la création de nouvelles places d'hébergement d'urgence à Lyon et dans les environs.
La rapporteure publique recommande de rejeter les demandes
Mais les arguments de la collectivité n'ont pas convaincu la rapporteure publique selon Rue89Lyon.
Cette magistrate indépendante, chargée de proposer une analyse juridique du dossier, a rappelé que la prise en charge des personnes sans abri en situation de détresse relevait en principe de l'État.
Elle a toutefois distingué les obligations de l'État de celles des collectivités.
Concernant le CCAS, elle a estimé que celui-ci n'avait aucune obligation légale de financer les hébergements concernés. Son conseil d'administration n'ayant pas délibéré sur la création d'une structure temporaire d'urgence, il ne disposait pas, selon elle, de l'autorisation nécessaire pour engager ces dépenses.
Pour la Ville de Lyon, la situation est différente : le maire dispose de pouvoirs lui permettant d'intervenir lorsqu'il existe un risque pour la sécurité, la dignité ou la salubrité publique.
Mais la rapporteure publique considère que la municipalité n'a pas apporté suffisamment d'éléments précis sur la situation des familles hébergées pour démontrer une carence de l'État engageant sa responsabilité.
Elle a donc préconisé le rejet des deux requêtes.
Le tribunal administratif a mis sa décision en délibéré et doit rendre son jugement dans les prochaines semaines.
Doucet ne paie rien du toutSignaler Répondre
Il fera payer aux Lyonnais
Allez donc visiter un centre d'hébergement d'urgence plutôt que de raconter des bêtisesSignaler Répondre
Ils les font venir et ils nous demandent de payer.Signaler Répondre
Typique
Pendant ce temps aller voir les salaires des dirigeants de ses associations... très révélateur
Parce que ce ne sont pas les mêmes? Hahaha mais vous nous prenez pour des aveugles? Les français sans abris on peut les compter avec le doigt d'une main à Lyon, et eux ils sont pas logés par Doudou Le Pastèque, ils sont en tente Quechua vers la Tête d'Or, guignol fdp!Signaler Répondre
On parle de sans abris et Josette, biberonnée 24/7 à Cnews nous parle d'immigration. C'est ça le racisme...Signaler Répondre
Pitoyable, le doucetSignaler Répondre
Cet incompétent de doucet a oublié qu'il a été réélu avec des voix imaginaires. C'est très grave pour Lyon. D'autant plus qu'il a été "élu" grâce à lfi, parti de casseurs violentsSignaler Répondre
De la part de ce maire réélu d'extrème justesse.Signaler Répondre
ce qui te permets de recruter du personnel compétent.Signaler Répondre
comme par exemple les crèches où l'on ne donne pas de destop à boire à un nourrisson.
pas de scandale du périscolaire à la ville de lyon.
la qualité ca a un prix. mais c'est une notion difficile à appréhender quand on fait ses achats à action et lidl.
La ville de Lyon fait partie adherente à l'association qui demande d'accueillir encore plus d'immigration que nous n'avons pas les moyens de loger et de nourrir. Qu'ils aillent TOUS squatter chez Mr Le maire, il les veut il les loge.Signaler Répondre
Salaire indu, dans des pays pauvres, encore plus pauvres avec ces faux bénévoles à deux ballesSignaler Répondre
Par contre , il fait pas de social bénévole dans sa propre rue
Combien de famille françaises, ou étrangères en situation "réellement" régulière ?Signaler Répondre
et la masse salariales de la ville de Lyon est passée de 400 a 600 millions en 5 ans ; merci qui ?Signaler Répondre
Greg va payer, il en a les moyens financiers, et qu'il demande aussi a merluchon des pepettesSignaler Répondre
d'envoyer la facture a Doudou et NonoSignaler Répondre
Le budget de fonctionnement consolidé du CCAS de Lyon s'élève à environ 47 à 51 millions d'eurosSignaler Répondre
Masse salariale prépondérante : Les dépenses liées au personnel (les 570 agents) représentent le principal poste de dépenses du budget général (67,1 % selon les récents comptes administratifs
Un bon employeur doit gérer sa masse salariale en premier , avant de dépenser l'argent qu'il n'a pas
Doucet paye des hôtels aux migrants mais n'est même pas capable de mettre la main a la poche pour soutenir les commerçants. Un horrible personnageSignaler Répondre
au lieu de raler contre les bas salaires, tu fustiges ceux qui ont des salaires décents. tu as tout compris.Signaler Répondre
Si Doucet avait le courage de dire , "ne venez pas on a pas de places " on ne serait pas dans cette situation. Problème il n a fait que travailler dans l humanitaire toute sa vie en posant des pompes à eau et en avouant être rémunéré 3000 € par mois ,tout comme sa discrète épouse pour également 3000€ en qualité de psychologue pour la même association, et le tout en partie exonéré d impôts car a l étranger. Le malheur des autres respectable quand il est fait bénévolement, est en réalité pour lui un business très lucratif et permet d avoir bonne conscience a 6000€ par mois en couple.Signaler Répondre
Ça s appelle la non responsabilité, principe apprit dans les ONG ......Je fais le gentil donateur, organisateur mais ce n est pas moi qui paye.Signaler Répondre
Qu ils apprennent à faire un budget et a prioriser, comme un bon gestionnaire d' entreprise.....mais c est vrai, ils n ont aucune compétence en ce domaine.....
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
Le khmer cocu de sa gaiuche en a déjà perdu son binôme métropolitain !Signaler Répondre
Doycet et sa bande se sont biens servis dans les caisses avec leurs augmentations de fais de bbouche et d’indemnités alors maintenant il n’y plus rien pour les vrais nécessiteux et les pauvres .. mais pour les bobos pseudos écolos de l’alliance LFI/les VERTS ils s’en foutent … ils appliquent à la lettre le principe bourgeois de « charité bien ordonnée commence par soi même » et comme ils ont tout pris il ne reste rien pour les autresSignaler Répondre