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Fortes chaleurs à Lyon : les maraudes renforcées dans la rue, les squats et les bidonvilles

Fortes chaleurs à Lyon : les maraudes renforcées dans la rue, les squats et les bidonvilles
Fortes chaleurs à Lyon : les maraudes renforcées dans la rue, les squats et les bidonvilles - Lyon Mag

En raison de la vague de chaleur qui touche actuellement le département du Rhône, la préfecture a annoncé le renforcement de son dispositif destiné à protéger les personnes les plus vulnérables. 

Les maraudes seront ainsi renforcées tout au long du week-end, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, avec une "attention particulières portée à la distribution d’au auprès des personnes vivant à la rue, mais également dans les squats et les bidonvilles", indique la Préfecture.

Une extension des horaires d’ouverture des accueils de jour est également mise en place, tandis que le dispositif du 115 a été renforcé pour faciliter la mise à l’abri des personnes dont l’état de santé est préoccupant. 

La Préfecture du Rhône se dit "pleinement mobilisée aux côtés des collectivités territoriales et des acteurs de la solidarité pour assurer la protection des personnes les plus exposées aux effets de la canicule".

La situation fera l’objet d’une nouvelle évaluation en début de semaine prochaine et les mesures déployées pourront être adaptées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques, alors que Météo France prévoit un pic de canicule en début de semaine prochaine.

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2 commentaires
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P38 le 19/06/2026 à 18:58

On ne vient pas en France pour dormir dans un squat, on rentre chez soi point barre.

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HEH le 19/06/2026 à 18:55

Que ceux qui ont aidé à les faire venir les prennent chez eux

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ttKC69 le 19/06/2026 à 18:51
Calahann a écrit le 19/06/2026 à 18h44

L'hypocrisie de la Préfecture !
Capable de fournir de l'eau, des sandwichs, du café....aux sans abri car c'est très peu coûtant.
Mais incapable de mettre à l'abri des enfants SDF scolarisés 🤔

Je ne vois pas ou est l'hypocrisie. Tu dis toi même que c'est une question de moyens!

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Calahann le 19/06/2026 à 18:44

L'hypocrisie de la Préfecture !
Capable de fournir de l'eau, des sandwichs, du café....aux sans abri car c'est très peu coûtant.
Mais incapable de mettre à l'abri des enfants SDF scolarisés 🤔

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Et 100 balles et un mars , non ? le 19/06/2026 à 18:33

Au lieu de leur donner de l'eau , la logique serait plutôt de les expulser puisque ils sont hors la loi

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