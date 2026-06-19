Fortes chaleurs à Lyon : les maraudes renforcées dans la rue, les squats et les bidonvilles

Les maraudes seront ainsi renforcées tout au long du week-end, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, avec une "attention particulières portée à la distribution d’au auprès des personnes vivant à la rue, mais également dans les squats et les bidonvilles", indique la Préfecture.

Une extension des horaires d’ouverture des accueils de jour est également mise en place, tandis que le dispositif du 115 a été renforcé pour faciliter la mise à l’abri des personnes dont l’état de santé est préoccupant.

La Préfecture du Rhône se dit "pleinement mobilisée aux côtés des collectivités territoriales et des acteurs de la solidarité pour assurer la protection des personnes les plus exposées aux effets de la canicule".

La situation fera l’objet d’une nouvelle évaluation en début de semaine prochaine et les mesures déployées pourront être adaptées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques, alors que Météo France prévoit un pic de canicule en début de semaine prochaine.