Lyon : squat dans l'appartement d’un député, la police intervient en pleine nuit

  L'appartement mis en location s’est retrouvé occupé sans droit ni titre.

Les faits se sont produits peu avant 23 heures, jeudi 5 février, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Alertés pour un squat, les policiers se sont rendus rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.

Sur place, ils ont découvert qu’un homme occupait illégalement un appartement mis en location. Le logement appartient à Thibaut Monnier, député Identité-Libertés de la 4e circonscription de la Drôme.

Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du bien, laissant supposer une intrusion forcée. L’occupant a été interpellé dans la soirée. Selon les éléments recueillis, il a accepté de suivre les forces de l’ordre sans opposer de résistance.

Contacté, le parlementaire a confirmé à nos confrères d'Actu.fr avoir été "été victime d'un squat" dans cet appartement lyonnais qu’il propose à la location.

avatar
Astruck le 10/02/2026 à 19:55

Comme par hasard. Le problème est vite résolu quand beaucoup restent sans solutions des années....

Signaler Répondre
avatar
123456 le 10/02/2026 à 14:17

Extension du domaine du squat.

Signaler Répondre
avatar
Hi han, je vote LFI et j'insiste le 10/02/2026 à 13:00
Bertrand kanta a écrit le 09/02/2026 à 14h55

Bien que les policiers soient censés rester neutres, certains, proches des idées du RN, rendent en priorité des services aux élus de ce parti.…

Parce que selon toi, les policiers sont intervenus juste par idéologie ??? Arrête le gaz hilarant, tu ne fais pas rire, mais pleurer devant tant de bêtise !

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/02/2026 à 06:53
Bertrand kanta a écrit le 09/02/2026 à 14h55

Bien que les policiers soient censés rester neutres, certains, proches des idées du RN, rendent en priorité des services aux élus de ce parti.…

Ouin ouin elle est pas contente la gauchiasserie

Signaler Répondre
avatar
Exact le 09/02/2026 à 23:37
Bertrand kanta a écrit le 09/02/2026 à 14h55

Bien que les policiers soient censés rester neutres, certains, proches des idées du RN, rendent en priorité des services aux élus de ce parti.…

Merci, il y a au moins qui l'aura remarqué...

Quand il s'agit de déloger les squatteurs chez m. et Mme X, ce sera 18 mois d'attente, hors trêve hivernale bien-sûr

Signaler Répondre
avatar
J6 le 09/02/2026 à 20:24
Air BNB ?? a écrit le 09/02/2026 à 19h16

Les élus RN se comportent déjà comme les pires privilégiés.

Alors, comme ça, non seulement on est parachuté dans la Drôme, mais en plus on enrichit des intermédiaires US et on empêche des francais moyens de se loger dans lyon ???
Aucune

Rien n'indique qu'il s'agit d'un rbnb...cette opération policière est à automatiser (droit de propriété inaliénable

Signaler Répondre
avatar
Air BNB ?? le 09/02/2026 à 19:16

Les élus RN se comportent déjà comme les pires privilégiés.

Alors, comme ça, non seulement on est parachuté dans la Drôme, mais en plus on enrichit des intermédiaires US et on empêche des francais moyens de se loger dans lyon ???
Aucune

Signaler Répondre
avatar
Zut le 09/02/2026 à 18:30
bullit a écrit le 09/02/2026 à 17h28

Si vous êtes squatter appeler la police est dites que vous être en train de vous faire cambrioler ils sont obligées de faire une intervention et arrestation voilà

Faut car j'ai été témoin d'un cambriolage, jai appelé la police municipale a 2min du lieux, il m'ont dit " appelé le 17 nous on peut pas venir etc etc" résultat le mec a fait son cambriolage tranquille.

Signaler Répondre
avatar
bullit le 09/02/2026 à 17:28

Si vous êtes squatter appeler la police est dites que vous être en train de vous faire cambrioler ils sont obligées de faire une intervention et arrestation voilà

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 09/02/2026 à 15:49
Monsieur X a écrit le 09/02/2026 à 13h54

Si l'appartement avait été la propriété d'un "citoyen lambda" simple ouvrier ou artisan, il aurait toujours pû porter plainte. Les policiers ne se seraient sûrement pas déplacés. Il aurait fallu attendre la décision de justice qui n'aurait pas été rendue avant au moins un an, après il aurait fallu attendre l'ordre d'exécution et attendre encore de trouver les effectifs de police nécessaires pour l'intervention.
" Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. " .... Jean de La Fontaine.

Exactement !
La justice est du côté des squatters quand on se nomme monsieur ou madame lambda ..

Liberté de rien du tout..
Égalité encore moins..
Fraternité c'est la meilleur de l'année .

Signaler Répondre
avatar
Votez à DROITE le 09/02/2026 à 15:40

.....

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 09/02/2026 à 14:55

Bien que les policiers soient censés rester neutres, certains, proches des idées du RN, rendent en priorité des services aux élus de ce parti.…

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 09/02/2026 à 14:32

Si vous avez des squateurs chez vous installés depuis plusieurs jours, sachez qu’ils ont autant, sinon plus de droits que vous..Merci au camp du bien...

Signaler Répondre
avatar
Tiens donc le 09/02/2026 à 14:21

Moi ce que j'aime c'est que les gens critiquent la guillotiere le mas du taureau ou les minguettes mais pour y vivre parce que ce n'est pas cher ou que les garages auto ne sont pas chers ils sont là

Signaler Répondre
avatar
Monsieur X le 09/02/2026 à 13:54

Si l'appartement avait été la propriété d'un "citoyen lambda" simple ouvrier ou artisan, il aurait toujours pû porter plainte. Les policiers ne se seraient sûrement pas déplacés. Il aurait fallu attendre la décision de justice qui n'aurait pas été rendue avant au moins un an, après il aurait fallu attendre l'ordre d'exécution et attendre encore de trouver les effectifs de police nécessaires pour l'intervention.
" Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. " .... Jean de La Fontaine.

Signaler Répondre
avatar
Okkkk le 09/02/2026 à 13:16
Quaond on y pense... a écrit le 09/02/2026 à 11h17

Pourquoi une (future) loi ne pourrait-elle pas considérer les squateurs tels des cambrioleurs ?

Si des cambrioleurs s'introduisent dans une maison, la police peut tout à fait intervenir pour les déloger et les arrêter, au motif qu'ils sont chez quelqu'un en train de le voler.

Pareil pour les squateurs : ils sont chez quelqu'un en train de le voler, de voler sa propriété, se l'accaparer (l'appartement).

Bien vu Einstein

Signaler Répondre
avatar
C’est vraiment à gerber le 09/02/2026 à 12:34

Comme dans l’affaire de la magistrate enlevée , selon que tu sois nanti ou citoyen lambda , les affaires sont vites traitées et résolues , demandez ce qu’en pensent les milliers de français qui sont dans le même cas que ce député !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Inégalités le 09/02/2026 à 12:19

Bienvenue en France, lorsque vous faites partie de la "haute" tout va dans votre sens. Votre logement est squatté? Pas d'inquiétude! La police interviendra dans l'heure suivante pour expulser les vilains squatteurs.
Lorsque vous faites partie du bas peuple, peu importe si votre logement est squatté, personne n'agira. Les gentils squatteurs pourront rester à leur guise dans votre logement.

Signaler Répondre
avatar
Logique le 09/02/2026 à 12:07

Waaah quand c'est un député sa va vite, mais pour un particulier la procédure prend des années.

Signaler Répondre
avatar
Quaond on y pense... le 09/02/2026 à 11:17

Pourquoi une (future) loi ne pourrait-elle pas considérer les squateurs tels des cambrioleurs ?

Si des cambrioleurs s'introduisent dans une maison, la police peut tout à fait intervenir pour les déloger et les arrêter, au motif qu'ils sont chez quelqu'un en train de le voler.

Pareil pour les squateurs : ils sont chez quelqu'un en train de le voler, de voler sa propriété, se l'accaparer (l'appartement).

Signaler Répondre

