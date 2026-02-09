Lyon : squat dans l'appartement d’un député, la police intervient en pleine nuit

Les faits se sont produits peu avant 23 heures, jeudi 5 février, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Alertés pour un squat, les policiers se sont rendus rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.
Sur place, ils ont découvert qu’un homme occupait illégalement un appartement mis en location. Le logement appartient à Thibaut Monnier, député Identité-Libertés de la 4e circonscription de la Drôme.
Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du bien, laissant supposer une intrusion forcée. L’occupant a été interpellé dans la soirée. Selon les éléments recueillis, il a accepté de suivre les forces de l’ordre sans opposer de résistance.
Contacté, le parlementaire a confirmé à nos confrères d'Actu.fr avoir été "été victime d'un squat" dans cet appartement lyonnais qu’il propose à la location.
Comme par hasard. Le problème est vite résolu quand beaucoup restent sans solutions des années....Signaler Répondre
Extension du domaine du squat.Signaler Répondre
Parce que selon toi, les policiers sont intervenus juste par idéologie ??? Arrête le gaz hilarant, tu ne fais pas rire, mais pleurer devant tant de bêtise !Signaler Répondre
Ouin ouin elle est pas contente la gauchiasserieSignaler Répondre
Merci, il y a au moins qui l'aura remarqué...Signaler Répondre
Quand il s'agit de déloger les squatteurs chez m. et Mme X, ce sera 18 mois d'attente, hors trêve hivernale bien-sûr
Rien n'indique qu'il s'agit d'un rbnb...cette opération policière est à automatiser (droit de propriété inaliénableSignaler Répondre
Les élus RN se comportent déjà comme les pires privilégiés.Signaler Répondre
Alors, comme ça, non seulement on est parachuté dans la Drôme, mais en plus on enrichit des intermédiaires US et on empêche des francais moyens de se loger dans lyon ???
Aucune
Faut car j'ai été témoin d'un cambriolage, jai appelé la police municipale a 2min du lieux, il m'ont dit " appelé le 17 nous on peut pas venir etc etc" résultat le mec a fait son cambriolage tranquille.Signaler Répondre
Si vous êtes squatter appeler la police est dites que vous être en train de vous faire cambrioler ils sont obligées de faire une intervention et arrestation voilàSignaler Répondre
Exactement !Signaler Répondre
La justice est du côté des squatters quand on se nomme monsieur ou madame lambda ..
Liberté de rien du tout..
Égalité encore moins..
Fraternité c'est la meilleur de l'année .
.....Signaler Répondre
Bien que les policiers soient censés rester neutres, certains, proches des idées du RN, rendent en priorité des services aux élus de ce parti.…Signaler Répondre
Si vous avez des squateurs chez vous installés depuis plusieurs jours, sachez qu’ils ont autant, sinon plus de droits que vous..Merci au camp du bien...Signaler Répondre
Moi ce que j'aime c'est que les gens critiquent la guillotiere le mas du taureau ou les minguettes mais pour y vivre parce que ce n'est pas cher ou que les garages auto ne sont pas chers ils sont làSignaler Répondre
Si l'appartement avait été la propriété d'un "citoyen lambda" simple ouvrier ou artisan, il aurait toujours pû porter plainte. Les policiers ne se seraient sûrement pas déplacés. Il aurait fallu attendre la décision de justice qui n'aurait pas été rendue avant au moins un an, après il aurait fallu attendre l'ordre d'exécution et attendre encore de trouver les effectifs de police nécessaires pour l'intervention.Signaler Répondre
" Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. " .... Jean de La Fontaine.
Bien vu EinsteinSignaler Répondre
Comme dans l’affaire de la magistrate enlevée , selon que tu sois nanti ou citoyen lambda , les affaires sont vites traitées et résolues , demandez ce qu’en pensent les milliers de français qui sont dans le même cas que ce député !!!!!Signaler Répondre
Bienvenue en France, lorsque vous faites partie de la "haute" tout va dans votre sens. Votre logement est squatté? Pas d'inquiétude! La police interviendra dans l'heure suivante pour expulser les vilains squatteurs.Signaler Répondre
Lorsque vous faites partie du bas peuple, peu importe si votre logement est squatté, personne n'agira. Les gentils squatteurs pourront rester à leur guise dans votre logement.
Waaah quand c'est un député sa va vite, mais pour un particulier la procédure prend des années.Signaler Répondre
Pourquoi une (future) loi ne pourrait-elle pas considérer les squateurs tels des cambrioleurs ?Signaler Répondre
Si des cambrioleurs s'introduisent dans une maison, la police peut tout à fait intervenir pour les déloger et les arrêter, au motif qu'ils sont chez quelqu'un en train de le voler.
Pareil pour les squateurs : ils sont chez quelqu'un en train de le voler, de voler sa propriété, se l'accaparer (l'appartement).