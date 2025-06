Fortes chaleurs : à quoi faut-il s’attendre ces prochains jours à Lyon ?

Ça n’aura échappé à personne, l’été a pris de l’avance avec des températures bien au-dessus des normales de saison prévues jusqu’à la fin de la semaine. Une grande partie du pays est concernée par cet épisode de fortes chaleurs.

Lyon et le Rhône ne font pas exception à la règle avec un jeudi particulièrement chaud. On attend jusqu’à 32°C dans l’après-midi et ça va continuer d’augmenter… Le mercure frôlera les 35°C ce vendredi et ce samedi, soit un écart de presque 10°C par rapport aux températures attendues pour un mois de juin.

La situation reviendra à la normale dès dimanche avec une journée certainement orageuse qui devrait faire baisser le thermomètre. Comptez jusqu’à 26°C pour la fin du week-end, 25°C pour le début de semaine.

Mais les fortes chaleurs n’auront pas dit leur dernier mot. Météo France annonce à nouveau plus de 30°C sur Lyon et le Rhône dès le milieu de semaine prochaine.