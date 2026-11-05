Lyon : 25 véhicules de pompiers mobilisés route de Vienne pour une odeur suspecte dans un immeuble

Un impressionnant dispositif de secours a été déployé mercredi soir dans le 8e arrondissement de Lyon.

Vers 20h, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une odeur inhabituelle signalée dans un immeuble situé au 185 route de Vienne.

Dans un premier temps, la possibilité d'une fuite de gaz a été envisagée, nécessitant d'importantes vérifications.

Une vingtaine de véhicules mobilisés

Face à l'incertitude sur l'origine de l'odeur, 25 engins de secours ont été envoyés sur place.

Les pompiers ont multiplié les contrôles pour écarter les risques et déterminer la nature du produit à l'origine de l'alerte.

L'intervention était toujours en cours vers 23h15, soit plus de trois heures après le premier signalement.

Finalement, les vérifications ont permis d'exclure la piste d'une fuite de gaz.

Du produit lacrymogène dans les parties communes

Selon les informations du Progrès, l'odeur provenait d'un produit lacrymogène présent dans les parties communes de l'immeuble.

Les secours n'ont pas identifié de danger nécessitant des mesures de protection supplémentaires. Aucune évacuation des habitants n'a été nécessaire et personne n'a eu besoin d'être pris en charge par les pompiers.

L'origine exacte de la présence de ce produit lacrymogène dans l'immeuble n'est pas précisée.