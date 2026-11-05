Beaujolais : une femme de 94 ans disparaît après être partie au cimetière, les gendarmes la retrouvent en pleine nuit

Une disparition qui s'est heureusement terminée par des retrouvailles dans le Beaujolais.

Une habitante de Saint-Étienne-des-Oullières, âgée de 94 ans, avait prévenu sa nièce qu'elle souhaitait se rendre au cimetière de la commune.

Mais les heures ont passé sans que la retraitée ne donne de nouvelles.

À la tombée de la nuit, ses proches ont commencé à s'inquiéter, notamment en raison des températures froides enregistrées ces derniers jours.

Trois heures de recherches pour les gendarmes

La famille a d'abord tenté de retrouver la nonagénaire par ses propres moyens, sans succès.

La gendarmerie a finalement été alertée peu avant 23h, déclenchant un dispositif de recherche dans le secteur.

Les militaires ont poursuivi leurs investigations pendant plusieurs heures, jusqu'à retrouver la disparue aux alentours de 2h du matin.

Consciente lors de sa découverte sur la commune, elle apparaissait toutefois désorientée après s'être perdue.

Une issue rassurante pour ses proches, après plusieurs heures d'angoisse dans le froid nocturne.