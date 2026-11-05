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Manifestation du 5 novembre à Lyon : de grosses tensions devant les ponts de la Presqu'île

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Manifestation du 5 novembre à Lyon : de grosses tensions devant les ponts de la Presqu'île

À quelques heures d'une mobilisation qui pourrait rassembler 25 000 personnes à Lyon, les syndicats viennent de subir un revers judiciaire. Ce mercredi 4 novembre, le tribunal administratif a rejeté leur recours contre l'interdiction de manifester place Bellecour. Le cortège partira bien de la Manufacture des Tabacs jeudi à 10h30 pour arriver à Jean-Macé.

Mise à jour à 15h50 : Avenue Berthelot, de nombreux jeunes manifestants, parfois pris en étau entre les CRS et les casseurs, reçoivent des coups de matraque et de pieds. Plusieurs blessés signalés.

Mise à jour à 14h27 : L'intersyndicale avance le chiffre de 50 000 manifestants à Lyon.

Mise à jour à 14h08 : Une voiture en proie aux flammes avenue Berthelot, les pompiers interviennent, applaudis par les incendiaires.

Mise à jour à 13h50 : Le canon à eau est utilisé sur le pont Gallieni.

Mise à jour à 13h30 : La situation est très tendue sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymogène.

Mise à jour à 13h11 : La foule est dense dans le cortège, dont la tête est arrivée au niveau des universités sur les quais du Rhône.

Mise à jour à 13h : Les premiers manifestants sont sur les quais de la Guillotière. Le pont est totalement bloqué pour empêcher l'accès à la Presqu'île. A quelques jets de pierres, les CRS répliquent par des sommations.

Mise à jour à 12h30 : Le cortège est régulièrement arrêté à cause des black blocs qui se remettent devant, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.

Mise à jour à 11h54 : Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme "à risque" à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée.

Les autorités évoquent des individus "très menaçants" et présentent cette intervention comme relevant de la légitime défense. Le groupe a finalement été dispersé. La préfecture indique avoir demandé aux syndicats de reprendre la tête du cortège afin de permettre à la manifestation de poursuivre son parcours.

Mise à jour à 11h46 : Les tensions se poursuivent sur l'avenue Garibaldi. Un groupe de manifestants portant une banderole s'est détaché du cortège pour se diriger vers les forces de l'ordre, en dehors de l'itinéraire autorisé. Des tirs de mortiers ont été observés, entraînant l'usage de gaz lacrymogènes par les policiers. Le groupe a ensuite reculé en direction de l'avant de la manifestation. Les autorités ont une nouvelle fois demandé aux organisations syndicales de faire avancer le cortège, qui a légèrement repris sa progression.

Mise à jour à 11h43 : La situation reste tendue dans les rues de Lyon. Après une interruption, le cortège a repris sa progression vers 11h36, à la demande des autorités, qui ont appelé les organisations syndicales à faire avancer les manifestants.

Selon les services de l'État, le "bloc à risque" rassemble désormais "au moins 500 personnes". Des dégradations ont été constatées sur l'agence Kelyps Intérim. Des barrières ont également été repositionnées sur la chaussée et une mise à feu a été signalée. De nouveaux tirs de mortiers ont par ailleurs visé les forces de l'ordre sur l'avenue Garibaldi, toujours selon les services de l'État.

Mise à jour à 11h30 : Les premières tensions éclatent dans le cortège lyonnais. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l'ordre, tandis que la manifestation est actuellement à l'arrêt. Les autorités signalent également que plusieurs individus continuent de s'équiper à l'avant du cortège, avec, selon elles, la volonté de se préparer à des dégradations et à des violences.

Mise à jour à 11h20 : Un groupe de personnes vêtus de noir et au visage dissimulé s'est positionné à l'avant du cortège à Lyon. Parmi eux, une banderole "Lyon les ténèbres". La préfecture confirme avoir identifié un "groupe à risque" de plusieurs centaines de personnes.

Mise à jour à 11h04 : Le cortège s'est élancé. 

Mise à jour à 10h35 : Les manifestants continuent d'affluer aux abords de la Manufacture des Tabacs. Un important dispositif policier a été déployé sur place pour encadrer le rassemblement. Les forces de l'ordre procèdent notamment à des contrôles et à des fouilles de sacs.

Mise à jour jeudi à 10h20 : Malgré l'absence totale de métros ce jeudi, les manifestants se rassemblent devant la Manufacture des Tabacs. Le cortège doit s'élancer à 10h30 pour rejoindre la place Jean-Macé.

Article initial : La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.

Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.

La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.

Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".

Jusqu'à 25 000 manifestants attendus

Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.

À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.

En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.
Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.

Une arrivée place Jean-Macé

Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.

Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.

L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.

Tags :

5 novembre

manifestation

0-50 sur 110 commentaires
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Compteur le 05/11/2026 à 16:30
l’aveugle a écrit le 05/11/2026 à 14h11

Je dirais même 200000

Ce sont les mêmes qui comptent les vélos n'oubliez pas...

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HardRockeuse le 05/11/2026 à 16:29

Vraiment très sympa de mettre le feu à une voiture. C’est un signe extérieur de richesse pour eux? cette voiture a plus de 10 ans. Le proprietaire ne sera pas indemnisé car les émeutes ne sont pas comprises dans les assurances. Honteux de la part des casseurs!

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Nimbus le 05/11/2026 à 16:14
Nimbus a écrit le 05/11/2026 à 05h39

Mais le cortège passe devant trois ponts.
Ce serait dommage de ne pas offrir aux éléments violents la possibilité de se fondre dans la masse pacifique jusqu'aux points de contact.
Des génies les mecs.

Voilà voilà...

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rere 70 le 05/11/2026 à 16:13
cortege enorme a lyon a écrit le 05/11/2026 à 15h23

La France se lève pour ses droits. La République est à nous ! vive les jeunes de lyon Macron démission

La France se lève? Vous êtes une ultra minorité, ouvrez les yeux

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La majorité silencieuse le 05/11/2026 à 16:07
La majorité silencieuse a écrit le 05/11/2026 à 15h26

Ne manifeste pas et attend patiemment 2027 pour voter Marine.....

Ne manifeste pas encore ......

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matcv le 05/11/2026 à 16:06

50000 personnes pour une agglomération de 2 millions d’habitants, cela fait 2,5 pourcents de la population. bravo vous êtes majoritaires. allez continuez, détruisez bien le peu de notre économie qui est encore debout.

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ah la tache le 05/11/2026 à 15:56
Haj a écrit le 05/11/2026 à 15h02

Total se fait une marge de 28ct par Litre de SP95 quand tu fais le plein, pour faire ses 8 milliards de dividendes au dernier trimestre. Mais vas-y, continue de reprocher à la gauche de manifester.

8 milliards de dividendes en France? Oui, moi je dis merci total, grace a lui je mets de l'essence pour aller voir ma famille!!!!!!
Va défiler avec ton drapeau palestinien
Bientôt la France sera en faillite
Pense a écrire a total 🤣🤣🤣🤣

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saco697 le 05/11/2026 à 15:48

Doycet applaudit à ceux qui mettent le feu aux voiture mais dommage ce sont les mêmes qui cassent les vélos

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Jolie Môme le 05/11/2026 à 15:31
Amusé a écrit le 05/11/2026 à 14h28

Ce cirque devient de plus en plus ridicule.
Beaucoup d'élus semblent y trouver leur compte manifestement...

Oui, tout à fait !
Cela fait le bonheur de Marine le Pen
Et Jean Luc Mélenchon c'est jouissif pour lui
il a même eu , une érection paraît-il , il y a longtemps que cela ne lui était pas arrivé .
A se demander si ces deux là ne sont pas à la solde
De Poutine et Trump ou Trump et Poutine
De toute façon que ce soit Marine le Pen ou Mélenchon ces deux là retourneront embrasser Poutine pour lui acheter du gaz et du pétrole !
Pour la plus grande satisfaction du promoteur véreux Donald Trump .
Marine le Pen aura la bénédiction de Trump et Poutine pourra continuer de massacré le peuple Ukrainien !
Mais là , il n'y aura personne pour manifester pour eux car ce n'est pas la Palestine .
Monsieur Tanguy du RN a déclaré que Monsieur Trump avait raison pour le diesel russe car il pense d'abord à son pays.
Et maintenant Trump dit : il faut lui acheter du gaz !
Mais bien sur monsieur Trump va lui répondre Marine le Pen c'est bien normal après tout votre soutien pour mon élection . J.M

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La majorité silencieuse le 05/11/2026 à 15:26

Ne manifeste pas et attend patiemment 2027 pour voter Marine.....

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cortege enorme a lyon le 05/11/2026 à 15:23

La France se lève pour ses droits. La République est à nous ! vive les jeunes de lyon Macron démission

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mais dites moi le 05/11/2026 à 15:22

Et les canons à eau ils sont ou pour camer tous les casseurs !

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ouf! le 05/11/2026 à 15:21
le shérif a écrit le 05/11/2026 à 14h36

Di l’intersyndical avance le chiffre de 50000 participants la réalité est au plus 25000, le ratio habituel Rien de nouveau sous le soleil Et 500 blacks blocks cagoulés qui vocifèrent et qui cassent comme d’hab

même 50.000 personnes, ça ne remplit pas le stade de foot. c’est insignifiant à l’échelle de l’agglomération de Lyon.

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dictature le 05/11/2026 à 15:08

Donc là ils ont coupé l’électricité dans tout Lyon 8 et maintenant y’a plus aucun réseau??

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Haj le 05/11/2026 à 15:02
ah les boulets a écrit le 05/11/2026 à 14h23

La retraite a 60 ans? On a déjà donner les socialos! taxés les riches comme total? Heureusement que total est là pour le sp 95 a 1,90
Et toi tu fais le plein ou? en Iran? 🤣🤣🤣🤣

Total se fait une marge de 28ct par Litre de SP95 quand tu fais le plein, pour faire ses 8 milliards de dividendes au dernier trimestre. Mais vas-y, continue de reprocher à la gauche de manifester.

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Haj le 05/11/2026 à 14:55
oui-oui a écrit le 05/11/2026 à 11h59

BRAVO !

En plus les syndicats nous coûtent un max.
.

Les ressources des syndicats de salariés atteignent 4 milliards d’euros par an, dont seulement 150 millions au titre des cotisations.
source :
https://www.contrepoints.org/2012/02/25/70653-rapport-perruchot-sur-largent-des-syndicats-revelations-etonnantes-propositions-insuffisantes

Le rapport dont vous parlez concerne les commités d'entreprises, pas les syndicats. Rien à voir avec les manifestations donc, ce ne sont pas les CE qui les organisent...
Du côté des chiffres, c'est environ 103 millions par an pour les syndicats de salariés (CFDT, CGT, etc), et 53.6 millions pour les syndicats patronaux (Medef, etc).

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Voilà du Mir? le 05/11/2026 à 14:53

Faut appeler Vladimir Poutine?

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Mits le 05/11/2026 à 14:52

on devrait ouvrir des formations avec stages pratiques de guerre ( il y à suffisamment de lieu de stage en ce moment) ou réinstaurer le service militaire. Ca semble manquer à beaucoup de pouvoir se battre! Et puis un carnaval comme au Brésil pour se défouler

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ouf! le 05/11/2026 à 14:38
la france d’en bas a écrit le 05/11/2026 à 12h09

La foule des lyonnais pour cette grande mobilisation intersyndicale du 5 novembre. C'est impressionnant de force et d'espoir ! Le gouvernement doit écouter les revendications, vite. Sinon la mobilisation va s'amplifier.

c’est la France des pleurnichards, 20% de la population. point barre.

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découragé le 05/11/2026 à 14:38
oui-oui a écrit le 05/11/2026 à 11h59

BRAVO !

En plus les syndicats nous coûtent un max.
.

Les ressources des syndicats de salariés atteignent 4 milliards d’euros par an, dont seulement 150 millions au titre des cotisations.
source :
https://www.contrepoints.org/2012/02/25/70653-rapport-perruchot-sur-largent-des-syndicats-revelations-etonnantes-propositions-insuffisantes

des universitaires qui ne sont pas capables d'aligner 2 mots sans faire une faute ou deux ..... un BAC qui n'est même pas du niveau de l'ancien certificat d'études ; c'est la France de demain . !!!!remettre un peu de discipline et réapprendre ce qu'est le respect c'est valable pour toute population confondue.
les jeunes mettez vous au travail et ne perdez pas une année, vos conditions dans vos établissements ne sont pas si catastrophiques et surtout arrêtez de tout détruire. MERCI

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Un bon résumé le 05/11/2026 à 14:37
chanson de l’annee 2026 a écrit le 05/11/2026 à 11h46

On fait pipi sur les nazis, popo sur les fachos, caca sur Bardella" les paroles de l'un des chants les plus populaires du moment en manifestation.

Du niveau primaire des étudiants, celà confirme le classement pisa...

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le shérif le 05/11/2026 à 14:36

Di l’intersyndical avance le chiffre de 50000 participants la réalité est au plus 25000, le ratio habituel Rien de nouveau sous le soleil Et 500 blacks blocks cagoulés qui vocifèrent et qui cassent comme d’hab

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No problem le 05/11/2026 à 14:31
genZ a écrit le 05/11/2026 à 14h10

Grève du 5 novembre. "Jean Moulin était antifa", "Fac de fachos", "Wauquiez rends l'argent"

Ne parle surtout pas de jean Moulin… tu ne l’ui arrives même pas à la cheville Retourne déjà lire tes livres d’Histoire de France, si tu en as pour commencer !

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Watt le 05/11/2026 à 14:29
ecole en ruine a écrit le 05/11/2026 à 11h44

le budget par étudiant à l'Université en France. Il s'est effondré sous Hollande puis Macron. Voilà pourquoi la jeunesse est en colère : l'enseignement a été méthodiquement détruit, saccagé. Et à la fin, ce sont les écoles privées hors de prix qui ramassent le pactole. Nous reconstruirons l'Université française. l’objectif de la droite et l’extrême droite et de créer deux France égalité

Même pas. En réalité 30% du budget de l'éducation part dans les retraites.

Toutes les revendications n'ont aucun sens tant que le système des retraites par répartition ne sera pas revu.

Ça revient à demander des verres d'eau pour remplir une baignoire qui fuit.

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Amusé le 05/11/2026 à 14:28

Ce cirque devient de plus en plus ridicule.
Beaucoup d'élus semblent y trouver leur compte manifestement...

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NopasaranpendantmesRTT le 05/11/2026 à 14:24
genZ a écrit le 05/11/2026 à 14h10

Grève du 5 novembre. "Jean Moulin était antifa", "Fac de fachos", "Wauquiez rends l'argent"

Jean Moulin n'aurait pas participé aux pogroms du 17 Octobre.

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ah les boulets le 05/11/2026 à 14:23
marée humaine a écrit le 05/11/2026 à 14h11

On est encore PLUS aujourd’hui, y’a pas eu autant de monde à Lyon depuis la réforme des retraites LE MOUVEMENT NE S’ESSOUFFLERA PAS

La retraite a 60 ans? On a déjà donner les socialos! taxés les riches comme total? Heureusement que total est là pour le sp 95 a 1,90
Et toi tu fais le plein ou? en Iran? 🤣🤣🤣🤣

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lyon ville desere 31 novembre le 05/11/2026 à 14:20
Lyon ville de résistance a écrit le 05/11/2026 à 14h13

Arrivée de la manifestation place Jean Macé, tandis que l’arrière du cortège a dépassé Félix Faure

Des hélicoptères sont engagés au-dessus de lyon et drones et des camions CRS lyon ville morte le 5 novembre les rues et les magasins sont fermés partout dans la ville Macron a met la France kao

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Lyon ville de résistance le 05/11/2026 à 14:13

Arrivée de la manifestation place Jean Macé, tandis que l’arrière du cortège a dépassé Félix Faure

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Et bien ? le 05/11/2026 à 14:13
La France d'en haut a écrit le 05/11/2026 à 13h55

On s'en fout de tes revendications.
Va bosser

Et toi ?

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l’aveugle le 05/11/2026 à 14:11
les lyonnais dehors a écrit le 05/11/2026 à 13h01

Lyon : la fin du cortège est donc toujours au niveau du métro Sans Souci, la tête de cortège est à plus 3 kilomètres devant. Certainement la plus forte mobilisation depuis les manifs retraite 100 000 personnes sur le parcours

Je dirais même 200000

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marée humaine le 05/11/2026 à 14:11
les lyonnais dehors a écrit le 05/11/2026 à 13h01

Lyon : la fin du cortège est donc toujours au niveau du métro Sans Souci, la tête de cortège est à plus 3 kilomètres devant. Certainement la plus forte mobilisation depuis les manifs retraite 100 000 personnes sur le parcours

On est encore PLUS aujourd’hui, y’a pas eu autant de monde à Lyon depuis la réforme des retraites LE MOUVEMENT NE S’ESSOUFFLERA PAS

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genZ le 05/11/2026 à 14:10

Grève du 5 novembre. "Jean Moulin était antifa", "Fac de fachos", "Wauquiez rends l'argent"

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Des faschos le 05/11/2026 à 14:08

Des lycéens et étudiants attisés par LFI brûlent et sacagent leurs écoles comme le faisaient en leur temps, les nazis, en brûlant les livres ....

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saco697 le 05/11/2026 à 14:08

avec le député LFI agitateur chef de milice violente à Lyon on voit ce que ça donne … les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme les définisse l’équipe municipale de Doucet …. les bandes de pilleurs et d’incendiaires qui mettent Lyon à sac … c’est à leur côté que le maire du 7eme milite contre la fermeture administrative d’un bar lieu de deal notoire de son arrondissement Fzutbdire que les écolos étant à moins de 3 % d’intention de vote elle est forte a draguer toutes les voix des drogués et des dealers casseurs et rafaleurs criminels

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Ridicules! le 05/11/2026 à 14:07
La France d'en haut a écrit le 05/11/2026 à 13h55

On s'en fout de tes revendications.
Va bosser

Une poignée de petits c........... veulent mettre la France à bas par tous les moyens.
Et l'Etat les laissent faire : A QUOI SERT L'ARMÉE ???????????????

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Une seule France le 05/11/2026 à 14:01
deux France opposés. a écrit le 05/11/2026 à 13h07

Contraste saisissant ce 5 novembre : pendant que la jeunesse et les travailleurs MANIFESTENT pour leurs droits, des élus de droite et d'extrême droite paradent au SALON DE L'ARMEMENT. vive le peuple

Salon de l'armement parce qu'il faut bien s'équiper pour supprimer tous les nuisibles qui défilent

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Disque d'or le 05/11/2026 à 13:59
chanson de l’annee 2026 a écrit le 05/11/2026 à 11h46

On fait pipi sur les nazis, popo sur les fachos, caca sur Bardella" les paroles de l'un des chants les plus populaires du moment en manifestation.

Faut être au moins en Master pour sortir des paroles aussi poétiques

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Rigolo le 05/11/2026 à 13:59
Ex Précisions a écrit le 05/11/2026 à 12h57

Pour les 500 menaçants d'extrême gauche qu'est-ce qu'on attend pour envoyer l'armée taper dans le tas avant qu'ils cassent et qu'ils pillent ?

Ton armée est une somme de bras cassés qui ne trouvaient pas d'autres boulots avec des chefs alcoolos. Elle est là la réalité.

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Savoir en ruine le 05/11/2026 à 13:58
ecole en ruine a écrit le 05/11/2026 à 11h44

le budget par étudiant à l'Université en France. Il s'est effondré sous Hollande puis Macron. Voilà pourquoi la jeunesse est en colère : l'enseignement a été méthodiquement détruit, saccagé. Et à la fin, ce sont les écoles privées hors de prix qui ramassent le pactole. Nous reconstruirons l'Université française. l’objectif de la droite et l’extrême droite et de créer deux France égalité

Pourquoi mettre de l'argent pour financer des ânes à qui on distribue le bac alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire ni compter

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La France d'en haut le 05/11/2026 à 13:55
la france d’en bas a écrit le 05/11/2026 à 12h09

La foule des lyonnais pour cette grande mobilisation intersyndicale du 5 novembre. C'est impressionnant de force et d'espoir ! Le gouvernement doit écouter les revendications, vite. Sinon la mobilisation va s'amplifier.

On s'en fout de tes revendications.
Va bosser

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Escape Game le 05/11/2026 à 13:46

C’est honteux ces jeunes de la branche gauche caviar se croivent dans un escape Game jusqu’au jour où il y’aura un drame bravo à notre police courageuse

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French connection le 05/11/2026 à 13:45

Soutien total à la police pour donner une bonne correction à tous ces fauteurs de merde de manifestants qui n'en sont pas en fait

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ma le 05/11/2026 à 13:44
les lyonnais dehors a écrit le 05/11/2026 à 13h01

Lyon : la fin du cortège est donc toujours au niveau du métro Sans Souci, la tête de cortège est à plus 3 kilomètres devant. Certainement la plus forte mobilisation depuis les manifs retraite 100 000 personnes sur le parcours

Un receur éveillé ou un arnaqueur?

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bientôt la tutelle le 05/11/2026 à 13:39
macron demission a écrit le 05/11/2026 à 13h31

Nous sommes déjà des centaines de milliers dans la rue, partout en France aux côtés des syndicats et des jeunesses

Et des millions a bosser pour payer ton rsa 😉😉

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Qui dit mieux le 05/11/2026 à 13:37
macron demission a écrit le 05/11/2026 à 13h31

Nous sommes déjà des centaines de milliers dans la rue, partout en France aux côtés des syndicats et des jeunesses

Moi je dis des dizaines de millions

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Ils aiment bien les poubelles ces gens le 05/11/2026 à 13:35

Sans doute qu'ils s'identifient avec inconsciemment.

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macron demission le 05/11/2026 à 13:31
les lyonnais dehors a écrit le 05/11/2026 à 13h01

Lyon : la fin du cortège est donc toujours au niveau du métro Sans Souci, la tête de cortège est à plus 3 kilomètres devant. Certainement la plus forte mobilisation depuis les manifs retraite 100 000 personnes sur le parcours

Nous sommes déjà des centaines de milliers dans la rue, partout en France aux côtés des syndicats et des jeunesses

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bravo monsieur le maire le 05/11/2026 à 13:28

L'alarme de Grégory Doucet, maire de Lyon : « Je ne reconnais pas mon pays. Le racisme a progressé de manière délirante, l’acceptation des discriminations aussi. Quelque chose ne tourne pas rond. »

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bravo les jeunes le 05/11/2026 à 13:27
sacré marseillais a écrit le 05/11/2026 à 13h09

Et 50 000 selon la police 🤣🤣🤣🤣🤣

le personnel de l’Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, sur les berges du Rhône, est acclamé par la foule

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