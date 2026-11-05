Manifestation du 5 novembre à Lyon : de grosses tensions devant les ponts de la Presqu'île

Mise à jour à 15h50 : Avenue Berthelot, de nombreux jeunes manifestants, parfois pris en étau entre les CRS et les casseurs, reçoivent des coups de matraque et de pieds. Plusieurs blessés signalés.
Grosses charges des forces de l’ordre le long de l’avenue Berthelot #lyon https://t.co/aJ4QLxapfW— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 14h27 : L'intersyndicale avance le chiffre de 50 000 manifestants à Lyon.
Mise à jour à 14h08 : Une voiture en proie aux flammes avenue Berthelot, les pompiers interviennent, applaudis par les incendiaires.
Une voiture en feu avenue Berthelot, les pompiers interviennent pour éteindre le sinistre provoqué par des manifestants #lyon #5Novembre2026 https://t.co/zt9k9DE7Zo— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h50 : Le canon à eau est utilisé sur le pont Gallieni.
Utilisation du canon à eau pour tenter de disperser les black blocs qui harcèlent le blocus du pont Gallieni #lyon #5Novembre2026 https://t.co/r0Eb9sVX3z— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h30 : La situation est très tendue sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymogène.
La situation se tend sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymo. Les jets de projectiles et tirs de mortiers se multiplient #lyon #5Novembre2026 https://t.co/JEkeyp2IXb— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h11 : La foule est dense dans le cortège, dont la tête est arrivée au niveau des universités sur les quais du Rhône.
Mise à jour à 13h : Les premiers manifestants sont sur les quais de la Guillotière. Le pont est totalement bloqué pour empêcher l'accès à la Presqu'île. A quelques jets de pierres, les CRS répliquent par des sommations.
Arrivée sur le pont de la Guillotière pour le cortège. Les black blocs semblent déterminer à en découdre avec les forces de l’ordre qui protègent l’accès à la Presqu’île #lyon https://t.co/kmW7bQKXxH— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 12h30 : Le cortège est régulièrement arrêté à cause des black blocs qui se remettent devant, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.
Mise à jour à 11h54 : Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme "à risque" à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée.
Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme « à risque » à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée https://t.co/mW7J4x6eQZ— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Les autorités évoquent des individus "très menaçants" et présentent cette intervention comme relevant de la légitime défense. Le groupe a finalement été dispersé. La préfecture indique avoir demandé aux syndicats de reprendre la tête du cortège afin de permettre à la manifestation de poursuivre son parcours.
Mise à jour à 11h46 : Les tensions se poursuivent sur l'avenue Garibaldi. Un groupe de manifestants portant une banderole s'est détaché du cortège pour se diriger vers les forces de l'ordre, en dehors de l'itinéraire autorisé. Des tirs de mortiers ont été observés, entraînant l'usage de gaz lacrymogènes par les policiers. Le groupe a ensuite reculé en direction de l'avant de la manifestation. Les autorités ont une nouvelle fois demandé aux organisations syndicales de faire avancer le cortège, qui a légèrement repris sa progression.
Mise à jour à 11h43 : La situation reste tendue dans les rues de Lyon. Après une interruption, le cortège a repris sa progression vers 11h36, à la demande des autorités, qui ont appelé les organisations syndicales à faire avancer les manifestants.
Selon les services de l'État, le "bloc à risque" rassemble désormais "au moins 500 personnes". Des dégradations ont été constatées sur l'agence Kelyps Intérim. Des barrières ont également été repositionnées sur la chaussée et une mise à feu a été signalée. De nouveaux tirs de mortiers ont par ailleurs visé les forces de l'ordre sur l'avenue Garibaldi, toujours selon les services de l'État.
Mise à jour à 11h30 : Les premières tensions éclatent dans le cortège lyonnais. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l'ordre, tandis que la manifestation est actuellement à l'arrêt. Les autorités signalent également que plusieurs individus continuent de s'équiper à l'avant du cortège, avec, selon elles, la volonté de se préparer à des dégradations et à des violences.
Mise à jour à 11h20 : Un groupe de personnes vêtus de noir et au visage dissimulé s'est positionné à l'avant du cortège à Lyon. Parmi eux, une banderole "Lyon les ténèbres". La préfecture confirme avoir identifié un "groupe à risque" de plusieurs centaines de personnes.
Mise à jour à 11h04 : Le cortège s'est élancé.
📢 La mobilisation prend de l’ampleur à Lyon ce jeudi matin. Devant la Manufacture des Tabacs, les manifestants arrivent de plus en plus nombreux et les premiers chants résonnent, avant le départ du cortège en direction de la place Jean-Macé #Lyon #manifestation https://t.co/V1hQaqzUil— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 10h35 : Les manifestants continuent d'affluer aux abords de la Manufacture des Tabacs. Un important dispositif policier a été déployé sur place pour encadrer le rassemblement. Les forces de l'ordre procèdent notamment à des contrôles et à des fouilles de sacs.
Mise à jour jeudi à 10h20 : Malgré l'absence totale de métros ce jeudi, les manifestants se rassemblent devant la Manufacture des Tabacs. Le cortège doit s'élancer à 10h30 pour rejoindre la place Jean-Macé.
Article initial : La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.
Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.
La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.
Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".
Jusqu'à 25 000 manifestants attendus
Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.
À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.
Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.
En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.
Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.
Une arrivée place Jean-Macé
Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.
Manifestation du #5octobre | La manifestation déclarée par l’intersyndicale à Lyon pour le 5 novembre 2026 partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs. Le périmètre d’interdiction de manifester défini par un arrêté préfectoral, en date du 3 novembre 2026, qui comprend notamment la place Bellecour, a été validé ce jour par le tribunal administratif. Par conséquent, et après de nouvelles discussions avec les organisations syndicales avec lesquelles le dialogue a été entretenu en permanence depuis une première rencontre lundi soir dernier, le cortège empruntera successivement le cours Gambetta, le quai Claude Bernard, l’avenue Berthelot avant de rejoindre la place Jean Macé, point d’arrivée de son parcours. ➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. ✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 4, 2026
Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.
L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.
Ce sont les mêmes qui comptent les vélos n'oubliez pas...Signaler Répondre
Vraiment très sympa de mettre le feu à une voiture. C’est un signe extérieur de richesse pour eux? cette voiture a plus de 10 ans. Le proprietaire ne sera pas indemnisé car les émeutes ne sont pas comprises dans les assurances. Honteux de la part des casseurs!Signaler Répondre
Voilà voilà...Signaler Répondre
La France se lève? Vous êtes une ultra minorité, ouvrez les yeuxSignaler Répondre
Ne manifeste pas encore ......Signaler Répondre
50000 personnes pour une agglomération de 2 millions d’habitants, cela fait 2,5 pourcents de la population. bravo vous êtes majoritaires. allez continuez, détruisez bien le peu de notre économie qui est encore debout.Signaler Répondre
8 milliards de dividendes en France? Oui, moi je dis merci total, grace a lui je mets de l'essence pour aller voir ma famille!!!!!!Signaler Répondre
Va défiler avec ton drapeau palestinien
Bientôt la France sera en faillite
Pense a écrire a total 🤣🤣🤣🤣
Doycet applaudit à ceux qui mettent le feu aux voiture mais dommage ce sont les mêmes qui cassent les vélosSignaler Répondre
Oui, tout à fait !Signaler Répondre
Cela fait le bonheur de Marine le Pen
Et Jean Luc Mélenchon c'est jouissif pour lui
il a même eu , une érection paraît-il , il y a longtemps que cela ne lui était pas arrivé .
A se demander si ces deux là ne sont pas à la solde
De Poutine et Trump ou Trump et Poutine
De toute façon que ce soit Marine le Pen ou Mélenchon ces deux là retourneront embrasser Poutine pour lui acheter du gaz et du pétrole !
Pour la plus grande satisfaction du promoteur véreux Donald Trump .
Marine le Pen aura la bénédiction de Trump et Poutine pourra continuer de massacré le peuple Ukrainien !
Mais là , il n'y aura personne pour manifester pour eux car ce n'est pas la Palestine .
Monsieur Tanguy du RN a déclaré que Monsieur Trump avait raison pour le diesel russe car il pense d'abord à son pays.
Et maintenant Trump dit : il faut lui acheter du gaz !
Mais bien sur monsieur Trump va lui répondre Marine le Pen c'est bien normal après tout votre soutien pour mon élection . J.M
Ne manifeste pas et attend patiemment 2027 pour voter Marine.....Signaler Répondre
La France se lève pour ses droits. La République est à nous ! vive les jeunes de lyon Macron démissionSignaler Répondre
Et les canons à eau ils sont ou pour camer tous les casseurs !Signaler Répondre
même 50.000 personnes, ça ne remplit pas le stade de foot. c’est insignifiant à l’échelle de l’agglomération de Lyon.Signaler Répondre
Donc là ils ont coupé l’électricité dans tout Lyon 8 et maintenant y’a plus aucun réseau??Signaler Répondre
Total se fait une marge de 28ct par Litre de SP95 quand tu fais le plein, pour faire ses 8 milliards de dividendes au dernier trimestre. Mais vas-y, continue de reprocher à la gauche de manifester.Signaler Répondre
Le rapport dont vous parlez concerne les commités d'entreprises, pas les syndicats. Rien à voir avec les manifestations donc, ce ne sont pas les CE qui les organisent...Signaler Répondre
Du côté des chiffres, c'est environ 103 millions par an pour les syndicats de salariés (CFDT, CGT, etc), et 53.6 millions pour les syndicats patronaux (Medef, etc).
Faut appeler Vladimir Poutine?Signaler Répondre
on devrait ouvrir des formations avec stages pratiques de guerre ( il y à suffisamment de lieu de stage en ce moment) ou réinstaurer le service militaire. Ca semble manquer à beaucoup de pouvoir se battre! Et puis un carnaval comme au Brésil pour se défoulerSignaler Répondre
c’est la France des pleurnichards, 20% de la population. point barre.Signaler Répondre
des universitaires qui ne sont pas capables d'aligner 2 mots sans faire une faute ou deux ..... un BAC qui n'est même pas du niveau de l'ancien certificat d'études ; c'est la France de demain . !!!!remettre un peu de discipline et réapprendre ce qu'est le respect c'est valable pour toute population confondue.Signaler Répondre
les jeunes mettez vous au travail et ne perdez pas une année, vos conditions dans vos établissements ne sont pas si catastrophiques et surtout arrêtez de tout détruire. MERCI
Du niveau primaire des étudiants, celà confirme le classement pisa...Signaler Répondre
Di l’intersyndical avance le chiffre de 50000 participants la réalité est au plus 25000, le ratio habituel Rien de nouveau sous le soleil Et 500 blacks blocks cagoulés qui vocifèrent et qui cassent comme d’habSignaler Répondre
Ne parle surtout pas de jean Moulin… tu ne l’ui arrives même pas à la cheville Retourne déjà lire tes livres d’Histoire de France, si tu en as pour commencer !Signaler Répondre
Même pas. En réalité 30% du budget de l'éducation part dans les retraites.Signaler Répondre
Toutes les revendications n'ont aucun sens tant que le système des retraites par répartition ne sera pas revu.
Ça revient à demander des verres d'eau pour remplir une baignoire qui fuit.
Ce cirque devient de plus en plus ridicule.Signaler Répondre
Beaucoup d'élus semblent y trouver leur compte manifestement...
Jean Moulin n'aurait pas participé aux pogroms du 17 Octobre.Signaler Répondre
La retraite a 60 ans? On a déjà donner les socialos! taxés les riches comme total? Heureusement que total est là pour le sp 95 a 1,90Signaler Répondre
Et toi tu fais le plein ou? en Iran? 🤣🤣🤣🤣
Des hélicoptères sont engagés au-dessus de lyon et drones et des camions CRS lyon ville morte le 5 novembre les rues et les magasins sont fermés partout dans la ville Macron a met la France kaoSignaler Répondre
Arrivée de la manifestation place Jean Macé, tandis que l’arrière du cortège a dépassé Félix FaureSignaler Répondre
Et toi ?Signaler Répondre
Je dirais même 200000Signaler Répondre
On est encore PLUS aujourd’hui, y’a pas eu autant de monde à Lyon depuis la réforme des retraites LE MOUVEMENT NE S’ESSOUFFLERA PASSignaler Répondre
Grève du 5 novembre. "Jean Moulin était antifa", "Fac de fachos", "Wauquiez rends l'argent"Signaler Répondre
Des lycéens et étudiants attisés par LFI brûlent et sacagent leurs écoles comme le faisaient en leur temps, les nazis, en brûlant les livres ....Signaler Répondre
avec le député LFI agitateur chef de milice violente à Lyon on voit ce que ça donne … les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme les définisse l’équipe municipale de Doucet …. les bandes de pilleurs et d’incendiaires qui mettent Lyon à sac … c’est à leur côté que le maire du 7eme milite contre la fermeture administrative d’un bar lieu de deal notoire de son arrondissement Fzutbdire que les écolos étant à moins de 3 % d’intention de vote elle est forte a draguer toutes les voix des drogués et des dealers casseurs et rafaleurs criminelsSignaler Répondre
Une poignée de petits c........... veulent mettre la France à bas par tous les moyens.Signaler Répondre
Et l'Etat les laissent faire : A QUOI SERT L'ARMÉE ???????????????
Salon de l'armement parce qu'il faut bien s'équiper pour supprimer tous les nuisibles qui défilentSignaler Répondre
Faut être au moins en Master pour sortir des paroles aussi poétiquesSignaler Répondre
Ton armée est une somme de bras cassés qui ne trouvaient pas d'autres boulots avec des chefs alcoolos. Elle est là la réalité.Signaler Répondre
Pourquoi mettre de l'argent pour financer des ânes à qui on distribue le bac alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire ni compterSignaler Répondre
On s'en fout de tes revendications.Signaler Répondre
Va bosser
C’est honteux ces jeunes de la branche gauche caviar se croivent dans un escape Game jusqu’au jour où il y’aura un drame bravo à notre police courageuseSignaler Répondre
Soutien total à la police pour donner une bonne correction à tous ces fauteurs de merde de manifestants qui n'en sont pas en faitSignaler Répondre
Un receur éveillé ou un arnaqueur?Signaler Répondre
Et des millions a bosser pour payer ton rsa 😉😉Signaler Répondre
Moi je dis des dizaines de millionsSignaler Répondre
Sans doute qu'ils s'identifient avec inconsciemment.Signaler Répondre
Nous sommes déjà des centaines de milliers dans la rue, partout en France aux côtés des syndicats et des jeunessesSignaler Répondre
L'alarme de Grégory Doucet, maire de Lyon : « Je ne reconnais pas mon pays. Le racisme a progressé de manière délirante, l’acceptation des discriminations aussi. Quelque chose ne tourne pas rond. »Signaler Répondre
le personnel de l’Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, sur les berges du Rhône, est acclamé par la fouleSignaler Répondre