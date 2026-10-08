Vénissieux : une manifestation interdite pour le 7 octobre, sept personnes verbalisées par la police

Ce mercredi 7 octobre, quelques personnes ont tenté de se réunir sur la place des Minguettes, malgré l'interdiction d'un rassemblement destiné à commémorer les attaques terroristes du 7 octobre 2023.
En amont de cette mobilisation non déclarée, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, avait pris un arrêté interdisant toute manifestation liée à cet événement à Vénissieux et dans les communes limitrophes, entre 17h et minuit.
Sept verbalisations et du matériel saisi
Malgré ces restrictions, plusieurs personnes ont tenté de se rassembler dans le quartier des Minguettes. Selon la préfecture du Rhône, les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour mettre fin à la mobilisation.
Les participants ont été dispersés et des contrôles ont été effectués. Au total, sept personnes ont été verbalisées. Un drapeau ainsi qu'une banderole ont également été saisis lors de l'intervention.
Pour justifier cette décision, les services de l'État avaient notamment évoqué des risques de débordements et de propos haineux visant la communauté juive.
La préfecture avait également pris en compte les tensions internationales et le niveau élevé de la menace terroriste pour interdire ce rassemblement.
Un rassemblement similaire avait déjà été organisé le 7 octobre 2025. À l'époque, plusieurs manifestants avaient défilé derrière une banderole affichant le slogan "Vive le déluge d'Al Aqsa ! Palestine Vaincra", accompagnée d'une photographie du porte-parole des Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas. Ces faits avaient conduit à un signalement au procureur de la République de Lyon.
Drapeau qui fait gerberSignaler Répondre
capable ,comme tu le fais pour tes idées ,de moudre aussi du bois pour me faire des copeaux , afin d'éclairer ma chaudière en ce début d'hiver?Signaler Répondre
Siamo tutti finis au pipi...Signaler Répondre
Ces fachos et intégristes totalitaires (pléonasme) veulent marquer leur haine ou leur intolérance sectaire (pléonasme) ?Signaler Répondre
Je vous propose une autre lecture : Un pays légitime se défend ( parfois mal) contre une coalition ayant comme but de le faire disparaitre et qui arme, non pas un peuple, mais le peuplement de Gaza , dirigé par des terroristes instaurés par elle en fer de lance de leur projet.Signaler Répondre
Les fous de Dieu et autres obscurantistes se satisfont peut-être de ces initiatives mais l’avenir du peuple Palestinien est sombre entre les mains de tels abrutis haineux. Femmes, hommes et enfants sont oppressés par deux contingents d’idéologues fascistes opposés. L’un veut les exterminer (victimes devenues bourreaux), l’autre les tient en otages sous le joug de leurs discriminations moyen-âgeuses. Républicain, progressiste et chrétien libre, je prie pour ce peuple.Signaler Répondre
Je souffre donc vous souffrez.Signaler Répondre
L'individualisme collectiviste. 🤡
Pourquoi les disperser et n'en contrôler que quelques uns ?Signaler Répondre
Ce sont tous des soutiens au terrorisme il fallait tous les arrêter...
La France est bien représentée, grâce aux électeurs NUPES et NFP.Signaler Répondre
Ok, si on suit votre logique on brandit le drapeau palestinien lors des manifestations LGBT,pour prendre la défense des homos et trans persécutés dans ces territoires?Signaler Répondre
Ben, comment dire, ici, nous sommes en France, les palestiniens c est GAZA, le sud Liban, la Syrie, le nord de l Egypte....c est sur place qu il faut les aider et les soutenir....🤔
Dans ces pays je n ai vu aucun drapeau français pour défendre les gilets jaunes a l époque...semble t'il ? Ni les violences sexuelles sur mineures dans le périscolaire et les ASE ?
Occupons nous des problèmes sur lesquels nous pouvons agir ici, c est local et concret..
Pourquoi généraliser et délocaliser la responsabilité de certains conflits extérieurs, selon l'origine. C'est le comportement ici qui doit être pris en compte pour juger telle ou telle communauté.Signaler Répondre
Dans une prochaine vie, j'envisage de créer plusieurs entreprises :Signaler Répondre
Fabricant de poubelles, le turnover est important
Fabricant de drapeaux et de keffiehs
Instrumentalisation hideuse de la part de LFI, à vomir !Signaler Répondre
La France un pays a l expression démocratique à géométrie variableSignaler Répondre
Bande de sauvages! On devrait vous déchoir de la nationalité Française et vous expulser en Palestine!Signaler Répondre
nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrirSignaler Répondre
nous sommes issus d'un peuple qui ne peut plus se souffrir
Bravo aux forces de l'ordre qui est intervenues pour interdire ce mouvement et éviter des dégradations, mais il faut que la justice soit plus sévère sur les individus qui ne respectent pas les interdictions de la préfecture.Signaler Répondre
Ah le bel électorat de LFI que voilà !Signaler Répondre
le drapeaux de la haine et du terrorisme soutenu par lfi 🤮🤮🤮Signaler Répondre
Célébrer une action terroriste islamiste à Vénissieux le 7 octobre, le profil des manifestants ? Profil habituel qui marque le vivre ensemble d'une immigration qui cherche à s'intégrer sans rejeter les valeurs du pays d'accueil ?Signaler Répondre
L'illustration est une grave erreur historique car le drapeau le plus courant affiché pendant le récent Mois des Fiertés, qui célèbre la communauté LGBTQ+ dans les pays occidentaux, était le drapeau Gay Trans Palestinien.Signaler Répondre
a également été mis en avant lors des rassemblements Queers for Palestin.
Quand on comprend ainsi que le drapeau représente la solidarité avec tous les peuples opprimés, quelles que soient les circonstances individuelles, qu'ils soient POC, femmes, queer, palestiniens, aborigènes, de la classe ouvrière, handicapés ou de tout autre groupe qui tend à être systématiquement mis à l'écart. au mieux et tué au pire. Lorsqu'ils arborent ce drapeau lors du défilé de la fierté, ils disent : "Je suis queer, je viens d'un groupe qui a été confronté à une oppression extrême pendant des siècles, je vois votre lutte et je suis solidaire avec vous"
Alors oui , nos lyceens doivent se battre pour sortir du joug de l'oppression makroniste !
c’est surprenant le décalage entre les Palestiniens qui vivent sur place et les bobos européens. Il y a une grosse incompréhension qui tourne au ridicule pour ces européens.Signaler Répondre
L'article n'est pas clair. Si j'ai compris entre les lignes des crétins voulaient célébrer cette attaque et non rendre hommage aux victimes ?Signaler Répondre
Stop LFI : parti de la haine !!!Signaler Répondre
Gaza l’arnaque du siècle Jordanie palestin même drapeau palestiniens viennent de JordanieSignaler Répondre
Action, réaction. Bravo et merci a nos forces de l ordre de vos interventions .👏👏👍👍Signaler Répondre
Nous aimerions aussi que la justice vous suive dans cette rigueur et sanctionne sévèrement toutes ces personnes, politiques aussi, qui participent a cette violence.
L antisémitisme a toujours annoncé l arrivée des fascistes et nazis .
Ni oubli, ni pardon