Vénissieux : une manifestation interdite pour le 7 octobre, sept personnes verbalisées par la police

Ce mercredi 7 octobre, quelques personnes ont tenté de se réunir sur la place des Minguettes, malgré l'interdiction d'un rassemblement destiné à commémorer les attaques terroristes du 7 octobre 2023.

En amont de cette mobilisation non déclarée, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, avait pris un arrêté interdisant toute manifestation liée à cet événement à Vénissieux et dans les communes limitrophes, entre 17h et minuit.

Sept verbalisations et du matériel saisi

Malgré ces restrictions, plusieurs personnes ont tenté de se rassembler dans le quartier des Minguettes. Selon la préfecture du Rhône, les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour mettre fin à la mobilisation.

Les participants ont été dispersés et des contrôles ont été effectués. Au total, sept personnes ont été verbalisées. Un drapeau ainsi qu'une banderole ont également été saisis lors de l'intervention.

Pour justifier cette décision, les services de l'État avaient notamment évoqué des risques de débordements et de propos haineux visant la communauté juive.

La préfecture avait également pris en compte les tensions internationales et le niveau élevé de la menace terroriste pour interdire ce rassemblement.

Un rassemblement similaire avait déjà été organisé le 7 octobre 2025. À l'époque, plusieurs manifestants avaient défilé derrière une banderole affichant le slogan "Vive le déluge d'Al Aqsa ! Palestine Vaincra", accompagnée d'une photographie du porte-parole des Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas. Ces faits avaient conduit à un signalement au procureur de la République de Lyon.