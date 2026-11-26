Les projecteurs de la gastronomie française seront braqués sur Lyon en mars prochain. La capitale des Gaules accueillera, le lundi 1er mars 2027, la prestigieuse cérémonie du Guide Michelin France et Monaco. Chefs étoilés, restaurateurs et personnalités du monde de la gastronomie se retrouveront à Lyon pour découvrir le nouveau palmarès du célèbre guide rouge.

Partenaire de cette édition 2027, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme entend profiter de ce rendez-vous pour mettre en lumière le patrimoine culinaire de la région, ses chefs, ses producteurs et leurs savoir-faire.

Une grande première pour la cérémonie du Guide Michelin

Cette édition lyonnaise marquera un tournant dans l'histoire de l'événement. Pour la première fois depuis sa création, la cérémonie de remise des étoiles Michelin sera retransmise en première partie de soirée à la télévision. Le grand public pourra ainsi suivre en direct le dévoilement du palmarès sur France 3.

Une belle vitrine pour Lyon, ville historiquement associée à la gastronomie française, notamment grâce à ses célèbres bouchons, ses mères lyonnaises et à l'héritage de Paul Bocuse.

"C’est une chance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes d’accueillir cette année la cérémonie du Guide MICHELIN France et Monaco. C’est aussi, quelque part, une évidence", estime Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.En 2026, la région compte 105 chefs à la tête de restaurants étoilés au Guide Michelin, dont sept chefs trois étoiles. Auvergne-Rhône-Alpes recense par ailleurs quelque 37 200 restaurants et 79 appellations AOP ou AOC.

Le président de la Région souligne enfin : "Nos chefs ont ce talent unique : transformer nos produits emblématiques et notre patrimoine en véritable art culinaire. À travers cette cérémonie, le Guide MICHELIN leur rend hommage et renforce le rayonnement de notre territoire".