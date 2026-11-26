Les projecteurs de la gastronomie française seront braqués sur Lyon en mars prochain. La capitale des Gaules accueillera, le lundi 1er mars 2027, la prestigieuse cérémonie du Guide Michelin France et Monaco. Chefs étoilés, restaurateurs et personnalités du monde de la gastronomie se retrouveront à Lyon pour découvrir le nouveau palmarès du célèbre guide rouge.
Partenaire de cette édition 2027, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme entend profiter de ce rendez-vous pour mettre en lumière le patrimoine culinaire de la région, ses chefs, ses producteurs et leurs savoir-faire.
Une grande première pour la cérémonie du Guide Michelin
Cette édition lyonnaise marquera un tournant dans l'histoire de l'événement. Pour la première fois depuis sa création, la cérémonie de remise des étoiles Michelin sera retransmise en première partie de soirée à la télévision. Le grand public pourra ainsi suivre en direct le dévoilement du palmarès sur France 3.
Une belle vitrine pour Lyon, ville historiquement associée à la gastronomie française, notamment grâce à ses célèbres bouchons, ses mères lyonnaises et à l'héritage de Paul Bocuse.
"C’est une chance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes d’accueillir cette année la cérémonie du Guide MICHELIN France et Monaco. C’est aussi, quelque part, une évidence", estime Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.En 2026, la région compte 105 chefs à la tête de restaurants étoilés au Guide Michelin, dont sept chefs trois étoiles. Auvergne-Rhône-Alpes recense par ailleurs quelque 37 200 restaurants et 79 appellations AOP ou AOC.
Le président de la Région souligne enfin : "Nos chefs ont ce talent unique : transformer nos produits emblématiques et notre patrimoine en véritable art culinaire. À travers cette cérémonie, le Guide MICHELIN leur rend hommage et renforce le rayonnement de notre territoire".
En quoi, concrètement, l’extrême droite rabaisse-t-elle Lyon ? Ce courant politique n'a pas d'impact à Lyon.Signaler Répondre
En revanche, pour déclasser Lyon et ternir son image, les écologistes ont un impact concret. Il suffit de regarder le déclassement de la ville dans les différents classements depuis leur arrivée au pouvoir.
on général les non lyonnais qui taillons la ville Lyon est magnifique ville mais l’extrême droite fait tout pour la rabaisserSignaler Répondre
Les 3 V, la Guillotière, Gerland.....des expériences culinaires avec de bons produits pleins d OGM et garanti abattage en douceur.🤣🤣🤣....Signaler Répondre
Vous, vous n'est pas d'ici. Vous connaissez pas Lyon en 2026. Quality Chicken règne ici oh yeahSignaler Répondre
Merci de nous rendre notre fierté lyonnaise, et un bel hommage a M PAUL.Signaler Répondre
" On rebatira l office, on redonnera sa toque a M PAUL, on relèvera les rideaux de fer et la ville prendra son envol,
Lyon de Fourvière, Lyon de la résistance, on rallume, on chante on tient....."
Le Doudou va y aller avec tous ces viandards ?Signaler Répondre
Lyon est devenu le lieu de prestige et de la classe mondiale des années du bonne travail bravo toujours au topSignaler Répondre
Une exercice de futilité. Bientôt Lyon ne permettra plus l'élaboration de repas avec des morceaux d'ANIMAUX MORTS qui n'ont rien demandé. Alors dégagez-vous avec vos traditions de barbares.Signaler Répondre
Magnifique idée pour un très bel évènementSignaler Répondre