À la tête des Maisons Bocuse aux côtés de Jérôme Bocuse, Paul-Maurice Morel poursuit le développement et la diversification du groupe emblématique de la gastronomie lyonnaise.

Du récent rachat des Bateaux Lyonnais aux ambitions internationales, en passant par les défis économiques du secteur de la restauration, le dirigeant revient sur la stratégie du groupe, ses projets et ses perspectives de croissance, tout en évoquant la nécessité de préserver l'héritage de Paul Bocuse.

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