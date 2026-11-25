C'est le personnel d'un foyer d'hébergement de Dardilly qui a donné l'alerte mardi soir, après la découverte du corps sans vie d'un homme dans l'une des chambres de l'établissement.

Selon les informations du Progrès, la victime présentait plusieurs plaies laissant penser à l'utilisation d'une arme blanche.

L'identité et l'âge de cet homme, présenté comme sans domicile fixe, n'ont pas encore été communiqués.

Une autopsie attendue

Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la compagnie de L'Arbresle, qui ont procédé aux premières constatations dès mardi soir.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer les circonstances exactes du décès et à identifier les personnes ayant côtoyé la victime dans les dernières heures de sa vie.

Une autopsie devrait être pratiquée prochainement pour préciser l'origine des blessures, établir les causes de la mort et déterminer l'heure du décès.

Selon les premiers éléments recueillis, celui-ci pourrait être survenu dans la journée de mardi.

Les gendarmes cherchent donc à retrouver les dernières personnes susceptibles de l'avoir vue, afin de reconstituer le déroulement des faits.