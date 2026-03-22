Municipales 2026 : Patrice Crosnier élu maire de Dardilly

Le candidat Divers Droite a obtenu 51,08% des suffrages et succède à Rose-France Fournillon, qui ne briguait pas de nouveau mandat.
Adversaire de Patrice Crosnier, Florence Schreinemacher a recueilli 48,92% des suffrages.
Patrice Crosnier a été élu maire de Dardilly ce dimanche.
Le candidat Divers Droite a obtenu 51,08% des suffrages et succède à Rose-France Fournillon, qui ne briguait pas de nouveau mandat.
Adversaire de Patrice Crosnier, Florence Schreinemacher a recueilli 48,92% des suffrages.